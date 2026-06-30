La Juventus et le Genoa sont en contact permanent pour finaliser un accord qui permettrait à Jeff Ekhatorde rejoindre les Bianconeri. Selon Gianluca Di Marzio, si le deal se concrétise, les Rossoblù recruteront David Puczka, arrière latéral auteur de 10 buts la saison passée avec la Juventus Next Gen. Le joueur, qui séduit autant le directeur sportif de la Juve Marco Ottolini (ancien du Genoa) que le nouveau PDG Giovanni Carnevali, a aussi les faveurs de Luciano Spalletti. Né en 2006, il a disputé 57 matchs sous le maillot du Genoa, inscrivant 5 buts. À la Juve, il est vu comme un élément appelé à progresser significativement dans les années à venir, et il pourrait, avec d’autres, intégrer le futur bloc italien de l’équipe bianconera.
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La Juventus poursuit les négociations pour Ekhator, également dans le viseur du Napoli
Aucun mouvement de joueur n’est à signaler pour le Genoa.
Giovanni Daffara, que la Juventus a cédé à Parme, ne sera pas impliqué dans cette opération. L’arrivée du gardien né en 2004 est désormais officielle : il s’est rendu cet après-midi à Collecchio pour passer sa visite médicale. Les deux clubs se sont entendus sur un transfert définitif, et le gardien, révélé l’an dernier en Serie B sous les couleurs d’Avellino (qualification pour les barrages, défaite contre Catanzaro), s’est immédiatement rendu à Collecchio pour y passer les tests médicaux. Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta dans le cadre d’un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est conclu : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.
NAPLES S’Y INTÉRESSE AUSSI
La Juventus n'est pas seule sur le coup : Ekhator plaît aussi à Naples. Le directeur sportif des Azzurri, Giovanni Manna, a déjà évoqué le dossier avec son homologue de Gênes, Diego López.