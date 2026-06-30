Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jeff Ekhator GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

La Juventus poursuit les négociations pour Ekhator, également dans le viseur du Napoli

Juventus FC
Mercato
Genoa
J. Ekhator

La Juventus et le Genoa restent en contact permanent au sujet du jeune joueur né en 2006 ; les discussions portent désormais sur les contreparties.

La Juventus et le Genoa sont en contact permanent pour finaliser un accord qui permettrait à Jeff Ekhatorde rejoindre les Bianconeri. Selon Gianluca Di Marzio, si le deal se concrétise, les Rossoblù recruteront David Puczka, arrière latéral auteur de 10 buts la saison passée avec la Juventus Next Gen. Le joueur, qui séduit autant le directeur sportif de la Juve Marco Ottolini (ancien du Genoa) que le nouveau PDG Giovanni Carnevali, a aussi les faveurs de Luciano Spalletti. Né en 2006, il a disputé 57 matchs sous le maillot du Genoa, inscrivant 5 buts. À la Juve, il est vu comme un élément appelé à progresser significativement dans les années à venir, et il pourrait, avec d’autres, intégrer le futur bloc italien de l’équipe bianconera.


  • Aucun mouvement de joueur n’est à signaler pour le Genoa.

    Giovanni Daffara, que la Juventus a cédé à Parme, ne sera pas impliqué dans cette opération. L’arrivée du gardien né en 2004 est désormais officielle : il s’est rendu cet après-midi à Collecchio pour passer sa visite médicale. Les deux clubs se sont entendus sur un transfert définitif, et le gardien, révélé l’an dernier en Serie B sous les couleurs d’Avellino (qualification pour les barrages, défaite contre Catanzaro), s’est immédiatement rendu à Collecchio pour y passer les tests médicaux. Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta dans le cadre d’un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est conclu : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.



    • Publicité

  • NAPLES S’Y INTÉRESSE AUSSI

    La Juventus n'est pas seule sur le coup : Ekhator plaît aussi à Naples. Le directeur sportif des Azzurri, Giovanni Manna, a déjà évoqué le dossier avec son homologue de Gênes, Diego López.

Jeux d'amitié des clubs
FC Bâle 1893 crest
FC Bâle 1893
BAS
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV