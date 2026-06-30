Giovanni Daffara, que la Juventus a cédé à Parme, ne sera pas impliqué dans cette opération. L’arrivée du gardien né en 2004 est désormais officielle : il s’est rendu cet après-midi à Collecchio pour passer sa visite médicale. Les deux clubs se sont entendus sur un transfert définitif, et le gardien, révélé l’an dernier en Serie B sous les couleurs d’Avellino (qualification pour les barrages, défaite contre Catanzaro), s’est immédiatement rendu à Collecchio pour y passer les tests médicaux. Formé au Biellese puis dans le centre de formation de la Juventus, il rejoint le club de Cuesta dans le cadre d’un transfert définitif évalué à 5 millions d’euros, sans option de rachat en faveur du club turinois. Après plusieurs semaines de discussions, l’accord est conclu : le gardien est prêt à entamer une nouvelle aventure en Serie A sous le maillot gialloblù.







