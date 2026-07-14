La Juventus cherche à relancer un mercato estival jusqu’ici atone, avec pour seule recrue offensive l’attaquant Jeff Ekhator, en provenance de Gênes, et encore de nombreux renforts à finaliser dans plusieurs secteurs du terrain. En parallèle, la direction bianconera cherche un milieu de terrain de poids, capable d’évoluer devant la défense, avec puissance et leadership.
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La Juventus passe à l’offensive pour Franck Kessié : son agent doit arriver en Italie, tandis que Carnevali et Massara finalisent une nouvelle proposition
JOUEUR LIBRE DE LUXE
En pole position depuis plusieurs semaines, le dossier Franck Kessie a été relancé par l’arrivée à la Juventus du nouveau directeur sportif Frédéric Massara, qui a déjà travaillé avec le milieu ivoirien à l’AC Milan. Depuis le 30 juin, l’Ivoirien est libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger son engagement avec Al-Ahli, où il a disputé 119 matchs, inscrit 37 buts et délivré 16 passes décisives.
UNE REPRISE EN VUE ?
Selon Sky Sport, la Juventus, qui a déjà soumis une première offre de contrat au joueur né en 1996, à hauteur de 3,5 millions d’euros nets par saison, pourrait rehausser cette proposition dans les prochaines heures. L’arrivée en Italie de l’agent de Kessie, George Atangana, est attendue pour examiner un éventuel nouveau ralliement des Bianconeri ainsi que les autres offres en lice. L’international ivoirien, qui vient de conclure sa Coupe du monde, n’a jamais caché que la Serie A constituait son premier choix.
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