La Juventus passe à l’offensive pour Franck Kessié : son agent doit arriver en Italie, tandis que Carnevali et Massara finalisent une nouvelle proposition

Selon Sky Sport, la Juventus, qui a déjà soumis une première offre de contrat au joueur né en 1996, à hauteur de 3,5 millions d’euros nets par saison, pourrait rehausser cette proposition dans les prochaines heures. L’arrivée en Italie de l’agent de Kessie, George Atangana, est attendue pour examiner un éventuel nouveau ralliement des Bianconeri ainsi que les autres offres en lice. L’international ivoirien, qui vient de conclure sa Coupe du monde, n’a jamais caché que la Serie A constituait son premier choix.