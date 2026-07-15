Selon Sky Sport, la Juventus, qui a déjà soumis ces dernières semaines une première proposition de contrat au joueur né en 1996, à hauteur de 3,5 millions d’euros nets par saison, pourrait revoir cette offre à la hausse dans les prochaines heures. L’arrivée en Italie de l’agent de Kessie, George Atangana, est attendue afin d’évaluer un éventuel nouveau ralliement des Bianconeri ainsi que les autres propositions en lice. L’international ivoirien, qui vient de conclure sa Coupe du monde, n’a jamais caché que la Serie A constituait son premier choix.