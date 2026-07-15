La Juventus tente de relancer un mercato estival jusqu’ici atone : seule l’arrivée de l’attaquant Jeff Ekhator en provenance de Gênes a été officialisée, tandis que plusieurs postes clés attendent encore renfort. En parallèle, la direction bianconera cherche un milieu de terrain de poids, capable d’évoluer devant la défense et de imposer sa puissance physique ainsi que son leadership.
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La Juventus passe à l’offensive pour Franck Kessie : l’agent du milieu de terrain est attendu en Italie, tandis que Carnevali et Massara finalisent une nouvelle proposition
JOUEUR LIBRE DE LUXE
En tête de liste depuis plusieurs semaines, le milieu ivoirien Franck Kessie, ancien de l’Atalanta et du Milan, revient en force dans le viseur de la Juve depuis l’arrivée du directeur sportif Frédéric Massara, qui a déjà travaillé avec lui chez les « Rossoneri ». Depuis le 30 juin, l’Ivoirien est libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger son engagement avec Al-Ahli, où il a disputé 119 matchs, inscrit 37 buts et délivré 16 passes décisives.
UNE REPRISE EN VUE ?
Selon Sky Sport, la Juventus, qui a déjà soumis ces dernières semaines une première proposition de contrat au joueur né en 1996, à hauteur de 3,5 millions d’euros nets par saison, pourrait revoir cette offre à la hausse dans les prochaines heures. L’arrivée en Italie de l’agent de Kessie, George Atangana, est attendue afin d’évaluer un éventuel nouveau ralliement des Bianconeri ainsi que les autres propositions en lice. L’international ivoirien, qui vient de conclure sa Coupe du monde, n’a jamais caché que la Serie A constituait son premier choix.
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