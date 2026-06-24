Kolo Muani n’est pas la seule piste. En cette première phase du mercato estival, qui s’ouvrira officiellement le 29 juin, la Juventus multiplie les dossiers. Parmi eux, un double échange avec Bologne retient l’attention : les Bianconeri continuent d’étudier ce scénario ces dernières heures. D’un côté, le nouveau directeur général Giovanni Carnevali a réitéré auprès du club rossoblù l’intérêt de la Juventus pour le défenseur central Jhon Lucumí ; de l’autre, les Émiliens suivent avec attention le milieu de terrain Fabio Miretti, lequel devrait quitter la Vieille Dame.
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La Juventus négocie sur deux tableaux avec Bologne : Lucumì arrive en tête de liste pour renforcer la défense, accompagné de Muharemovic, tandis que Miretti pourrait prendre la direction des « Rossoblù »
La Juventus cherche à recruter deux défenseurs.
Selon Sky Sport, les deux opérations sont distinctes sur le plan administratif et financier, mais la Juventus et Bologne examinent concrètement cette double opportunité. D’une part, le club entraîné par Luciano Spalletti a réitéré son intérêt marqué pour le défenseur central colombien, perçu comme une priorité au même titre que Tarik Muharemovic, un autre joueur étudié par Carnevali et Chiellini pour la saison prochaine (lors de son transfert à Sassuolo, un pourcentage de 50 % sur une future revente avait été négocié, ce qui permettrait à la Juve de l’acquérir à un prix réduit de moitié par rapport à l’offre d’un concurrent). Sous contrat jusqu’en 2027, Lucumì est valorisé entre 20 et 25 millions d’euros.
Bologne s’intéresse de près à Miretti.
Parallèlement, la Juventus souhaite se séparer de Fabio Miretti, né en 2003. Non considéré comme un élément clé du projet sportif de Luciano Spalletti pour la saison prochaine, le milieu de terrain est jugé « sacrifiable » pour des raisons budgétaires et afin de générer une plus-value, notamment pour compenser la perte de recettes liée à l’absence en Ligue des champions. Ces derniers jours, Bologne a réaffirmé son intérêt pour ce produit du centre de formation bianconero et pourrait bientôt entamer des démarches officielles. Sous contrat avec la Juve jusqu’en 2028, Miretti est évalué à 15 millions d’euros.