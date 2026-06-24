Selon Sky Sport, les deux opérations sont distinctes sur le plan administratif et financier, mais la Juventus et Bologne examinent concrètement cette double opportunité. D’une part, le club entraîné par Luciano Spalletti a réitéré son intérêt marqué pour le défenseur central colombien, perçu comme une priorité au même titre que Tarik Muharemovic, un autre joueur étudié par Carnevali et Chiellini pour la saison prochaine (lors de son transfert à Sassuolo, un pourcentage de 50 % sur une future revente avait été négocié, ce qui permettrait à la Juve de l’acquérir à un prix réduit de moitié par rapport à l’offre d’un concurrent). Sous contrat jusqu’en 2027, Lucumì est valorisé entre 20 et 25 millions d’euros.