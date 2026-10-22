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cm tomori juventus
Emanuele Tramacere
Traduit par

La Juventus ne lâche pas Tomori : une recrue à petit prix en provenance de l’AC Milan si Bremer s’en va

Juventus FC
Milan AC
Serie A
Bayer Leverkusen
G. Bremer
F. Tomori

La Juventus aborde le prochain mercato hivernal avec des idées claires, mais aussi une interrogation majeure. Ces derniers jours, l’affaire Bremer a de nouveau éclaté à la suite d’une déclaration du joueur, qui a contraint Luciano Spalletti à réunir l’équipe et à mettre tout le monde face à face pour tenter de ressouder le groupe.

Dans un contexte économique difficile et alors que l’intérêt pour le Brésilien du Bayer Leverkusen s’est ravivé, le directeur sportif Frederic Massara réfléchit de nouveau à la manière d’aborder le mercato hivernal. Un nom est immédiatement revenu sur le devant de la scène pour remplacer l’ancien joueur du Torino en cas de départ : Fikayo Tomori.


  • Bremer et les coûts inscrits au bilan

    Bremer, dont le contrat expire le 30 juin 2029 et a été prolongé pour la dernière fois en août 2024, a vu son poids, initialement très important, dans les comptes du club diminuer progressivement au fil des années. Au 30 juin 2026, sa valeur comptable résiduelle était d’environ 20 millions d’euros. En janvier, elle tombera à environ 16 millions d’euros, montant à partir duquel le club pourra réaliser une plus-value. C’est toutefois son salaire annuel de 5 millions d’euros nets qui pèse le plus lourd dans les coûts du club : il représente 9,2 millions d’euros bruts, ce qui place Bremer, de fait, parmi les trois joueurs les plus coûteux dans les comptes.


  • UN TRANSFERT EN JANVIER ?

    À partir de ces chiffres, Carnevali et Massara, tenus de réduire le coût de l'effectif inscrit au bilan conformément aux engagements pris auprès de l'UEFA dans le cadre du settlement agreement, commencent à réfléchir au mercato. Après l'échec de sa vente cet été, l'intérêt du Bayer Leverkusen pourrait représenter une porte de sortie idéale en cas d'offre financière plus qu'avantageuse.

    Bremer n'est plus intouchable, mais le club qui voudra le recruter devra verser une somme bien supérieure aux 35 millions d'euros évoqués en Allemagne.

  • Tomori, la cible de Massara

    Et si le transfert de Bremer se concrétisait vraiment ? La Juventus devrait impérativement revenir sur le marché des défenseurs et, dans cette optique, rapporte la Gazzetta dello Sport, le joueur préféré du directeur sportif Massara resterait Fikayo Tomori.

    Cible de longue date du dirigeant depuis le titre de champion d’Italie remporté avec l’AC Milan, son contrat expire aujourd’hui le 30 juin 2027 et il avait été écarté de l’effectif par Amorim cet été. Sa situation permettrait de boucler une opération à moindre coût, tout en laissant une large marge de manœuvre pour recruter également le renfort tant attendu en attaque.

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