La Juventus aborde le prochain mercato hivernal avec des idées claires, mais aussi une interrogation majeure. Ces derniers jours, l’affaire Bremer a de nouveau éclaté à la suite d’une déclaration du joueur, qui a contraint Luciano Spalletti à réunir l’équipe et à mettre tout le monde face à face pour tenter de ressouder le groupe.

Dans un contexte économique difficile et alors que l’intérêt pour le Brésilien du Bayer Leverkusen s’est ravivé, le directeur sportif Frederic Massara réfléchit de nouveau à la manière d’aborder le mercato hivernal. Un nom est immédiatement revenu sur le devant de la scène pour remplacer l’ancien joueur du Torino en cas de départ : Fikayo Tomori.



