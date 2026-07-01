« Nous n'avons pas besoin de procéder à des transferts pour le moment ». Giovanni Carnevali, directeur général de laJuventus, s'était montré clair lundi, en évoquant notamment Fabio Miretti, mais en étendant son propos à l'ensemble de l'effectif. Finalement, Miretti n'est pas parti avant le 30 juin, tout comme aucun autre joueur de l'effectif de l'équipe première. Au bilan arrêté au 30 juin, la rubrique « cessions » indique toutefois le départ de Giovanni Daffara, gardien né en 2004, auteur l’an passé d’une excellente saison en Serie B avec Avellino, transféré à Parme pour 5 millions d’euros sans clause de rachat en faveur de la Juve. Dans le même temps, la Juve recrute Jeff Ekhator pour 18 millions d’euros, bonus compris (16 + 2), ainsi que David Puczka, évalué à 5 millions, en provenance de Gênes.
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La Juventus n'est pas contrainte de vendre : Carnevali fixe le cap, entre plus-values et accord à l'amiable
L'ACCORD DE RÈGLEMENT
Le 30 juin a marqué la conclusion d’un accord derèglement (SettlementAgreement) entre la Juventus et l’UEFA. Voici les points clés de cet accord :
- le versement d’une somme « inconditionnelle » de 6,0 millions d’euros, dont la charge sera intégralement comptabilisée dans le compte de résultat de l’exercice 2025/26 ;
– le paiement éventuel de sommes supplémentaires « conditionnelles », pouvant atteindre 14 millions d’euros, uniquement en cas de non-respect des paramètres économiques fixés par l’UEFA pour l’exercice en cours et les deux suivants ; la Société estime actuellement pouvoir respecter ces paramètres avec une marge suffisante et, par conséquent, ne pas avoir à supporter ces charges à l’avenir ;
- des restrictions sportives standard, impliquant le respect de certaines contraintes liées au coût total des joueurs inscrits sur la « liste A » UEFA, ainsi que des sanctions sportives supplémentaires en cas de violations significatives des paramètres économiques et sportifs convenus avec l’UEFA.
La Juventus souligne que ces conditions sont globalement conformes à celles qu’elle anticipait et à celles généralement imposées par l’UEFA à d’autres clubs. – 2026/27, le club pourra sortir anticipativement du régime prévu par l’accord de règlement. La Juventus souligne enfin qu’elle a déjà respecté, au 31 décembre 2025, le paramètre UEFA du « Squad Cost Ratio », conformément à ce qui avait été observé au 31 décembre 2024.
LA POLITIQUE DU CLUB
La Juventus a une ligne directrice ferme en matière de transferts : elle ne cède pas ses joueurs uniquement pour équilibrer ses comptes, à n’importe quel prix. Elle vise des ventes optimales. Plutôt que de brader un joueur, le club préfère encourir d’éventuelles sanctions de l’UEFA. C’est la raison pour laquelle Carnevali a refusé de céder Miretti, maintenant la demande initiale des Bianconeri (15 millions), soit trois millions de plus que l’offre de Bologne (12 millions). Même discours avec l’Atlético Madrid concernant Nico González : la Vieille Dame réclame au moins 30 millions, tandis que les Colchoneros n’ont proposé que 25 millions. Le message de Carnevali au marché est clair : la Juventus n’est pas contrainte de vendre.Le club écoute les offres pour n’importe quel joueur, mais ne lâchera que contre des sommes importantes, voire incontournables pour certains éléments. Un argument de plus : la Juventus s’est allégée du très lourd salaire de Dusan Vlahovic, évalué à 12 millions d’euros la semaine dernière.