La Juventus n'est pas contrainte de vendre : Carnevali fixe le cap, entre plus-values et accord à l'amiable

Le 30 juin a marqué la conclusion d’un accord derèglement (SettlementAgreement) entre la Juventus et l’UEFA. Voici les points clés de cet accord :





- le versement d’une somme « inconditionnelle » de 6,0 millions d’euros, dont la charge sera intégralement comptabilisée dans le compte de résultat de l’exercice 2025/26 ;

– le paiement éventuel de sommes supplémentaires « conditionnelles », pouvant atteindre 14 millions d’euros, uniquement en cas de non-respect des paramètres économiques fixés par l’UEFA pour l’exercice en cours et les deux suivants ; la Société estime actuellement pouvoir respecter ces paramètres avec une marge suffisante et, par conséquent, ne pas avoir à supporter ces charges à l’avenir ;

- des restrictions sportives standard, impliquant le respect de certaines contraintes liées au coût total des joueurs inscrits sur la « liste A » UEFA, ainsi que des sanctions sportives supplémentaires en cas de violations significatives des paramètres économiques et sportifs convenus avec l’UEFA.





La Juventus souligne que ces conditions sont globalement conformes à celles qu’elle anticipait et à celles généralement imposées par l’UEFA à d’autres clubs. – 2026/27, le club pourra sortir anticipativement du régime prévu par l’accord de règlement. La Juventus souligne enfin qu’elle a déjà respecté, au 31 décembre 2025, le paramètre UEFA du « Squad Cost Ratio », conformément à ce qui avait été observé au 31 décembre 2024.







