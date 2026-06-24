La Juventus franchit de nouvelles étapes concrètes en vue de recruter son futur avant-centre. D’après Sky Sport, la journée d’aujourd’hui a été décisive et productive pour faciliter le retour au Paris Saint-Germain de l’attaquant né en 1998, qui vient de passer une saison au Tottenham Hotspur.
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La Juventus multiplie les contacts et voit l’optimisme croître concernant le retour de Kolo Muani : le joueur accepterait de réduire son salaire, et les négociations avec le PSG débutent officiellement
LA VOLONTÉ DU JOUEUR
Bien qu’un écart subsiste entre les deux clubs, toujours en discussions sans s’être encore accordés sur la valeur de Kolo Muani, Sky Sport rapporte que des progrès significatifs ont été accomplis côté joueur. Le nouveau directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, est resté en contact avec l’entourage du joueur français, lequel a réitéré son souhait de revenir en Serie A et se dit prêt à accepter une baisse de salaire pour faciliter son arrivée à Turin.
C’est désormais au tour du PSG d’entrer en scène.
Consciente de la volonté de Kolo Muani, la Juventus sait désormais qu’elle dispose d’arguments supplémentaires pour convaincre le Paris Saint-Germain de revoir à la baisse sa demande initiale d’environ 40 millions d’euros. L’attaquant français a conclu la saison dernière avec une ligne de statistique plutôt discrète : 5 buts et 4 passes décisives en 41 matchs, sans réussir à convaincre le sélectionneur Didier Deschamps de l’emmener à la Coupe du monde. Son impact avait été bien plus notable lors de son premier passage à la Juventus, entre janvier 2025 et juillet dernier, lorsqu’il a pris part à la Coupe du monde des clubs. Sous le maillot bianconero, son bilan s’établit à 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs.