La Juventus multiplie les contacts et voit l’optimisme croître concernant le retour de Kolo Muani : le joueur accepterait de réduire son salaire, et les négociations avec le PSG débutent officiellement

Consciente de la volonté de Kolo Muani, la Juventus sait désormais qu’elle dispose d’arguments supplémentaires pour convaincre le Paris Saint-Germain de revoir à la baisse sa demande initiale d’environ 40 millions d’euros. L’attaquant français a conclu la saison dernière avec une ligne de statistique plutôt discrète : 5 buts et 4 passes décisives en 41 matchs, sans réussir à convaincre le sélectionneur Didier Deschamps de l’emmener à la Coupe du monde. Son impact avait été bien plus notable lors de son premier passage à la Juventus, entre janvier 2025 et juillet dernier, lorsqu’il a pris part à la Coupe du monde des clubs. Sous le maillot bianconero, son bilan s’établit à 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs.