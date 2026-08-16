Selon Fabrizio Romano sur X, le transfert potentiel envoyant Martinez en Italie a officiellement capoté. Romano a révélé que « Juventus and Dibu Martínez camp had direct talk tonight: deal officially off. »

Le célèbre spécialiste du mercato a expliqué que la « différence sur le prix demandé par Aston Villa était considérée comme trop élevée », poussant le club italien à se retirer définitivement de la table des négociations. La Juventus considérait initialement l'Argentin comme sa cible prioritaire pour régler ses problèmes de gardien. Cependant, Aston Villa est resté ferme sur son évaluation, réclamant, selon les informations, un montant fixe de 8,5 millions de livres sterling, sans bonus, ce qui s'est finalement avéré être le point de rupture absolu pour ce transfert potentiel.



