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La Juventus met officiellement fin à la piste Martinez et identifie un remplaçant en Premier League
Le transfert de Martinez tombe à l’eau
Selon Fabrizio Romano sur X, le transfert potentiel envoyant Martinez en Italie a officiellement capoté. Romano a révélé que « Juventus and Dibu Martínez camp had direct talk tonight: deal officially off. »
Le célèbre spécialiste du mercato a expliqué que la « différence sur le prix demandé par Aston Villa était considérée comme trop élevée », poussant le club italien à se retirer définitivement de la table des négociations. La Juventus considérait initialement l'Argentin comme sa cible prioritaire pour régler ses problèmes de gardien. Cependant, Aston Villa est resté ferme sur son évaluation, réclamant, selon les informations, un montant fixe de 8,5 millions de livres sterling, sans bonus, ce qui s'est finalement avéré être le point de rupture absolu pour ce transfert potentiel.
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Villa s’offre Suzuki
La rupture des négociations signifie que Martinez a désormais de grandes chances de rester à Aston Villa. Cependant, son statut de numéro un incontesté est soudainement sérieusement menacé. Aston Villa a frappé fort sur le marché en concluant un énorme accord pour le gardien de Parme Zion Suzuki, détournant à la dernière minute son transfert annoncé vers le Paris Saint-Germain.
Aston Villa paiera un montant initial de 30 millions d’euros pour l’international japonais très apprécié, avec une somme pouvant grimper jusqu’à 35 M€ grâce aux bonus. Suzuki a réalisé une campagne de Coupe du monde exceptionnelle et s’attendra sans aucun doute à être titulaire, ce qui laisse Martinez face à une bataille inattendue pour du temps de jeu sous les ordres d’Unai Emery cette saison.
Vicario émerge comme alternative
Après l’effondrement définitif du dossier Martinez, la Juventus s’est rapidement tournée vers le gardien de Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario. Romano a indiqué sur X que « la Juventus avance sur le dossier Vicario », alors que le club cherche désespérément un nouveau gardien numéro un. Des informations en provenance d’Italie indiquent que les discussions se sont rapidement accélérées, la Juventus ayant réussi à négocier un prêt assorti d’une obligation d’achat.
Vicario est complètement tombé en disgrâce à Tottenham Hotspur sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui préfère Antonin Kinsky dans les buts. Le gardien italien voit dans un retour en Serie A l’opportunité parfaite de relancer une carrière qui piétine et retrouver un temps de jeu régulier.
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Que se passe-t-il ensuite ?
La Juventus va désormais s’empresser de finaliser les documents pour Vicario, en espérant programmer sa visite médicale en Italie dès que possible. Pendant ce temps, Martinez doit rapidement se reconcentrer sur les échéances nationales, alors qu’il se prépare à se battre pour sa place quand Aston Villa recevra Brighton & Hove Albion dimanche.
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