Tout ou rien. Ce sont des jours décisifs pour le nouvel attaquant de la Juventus, et surtout pour Kolo Muani. Les Bianconeri entament aujourd’hui la nouvelle saison et le numéro 9 physique que Spalletti réclame depuis des mois n’est toujours pas arrivé. L’argent creuse encore le fossé entre Carnevali et le Paris Saint-Germain, qui s’est montré ouvert au transfert de l’ancien joueur de Tottenham mais reste inflexible sur ses exigences. Depuis que les relations sont redevenues cordiales après la rupture de l’été dernier provoquée par l’ex-directeur général Damien Comolli, un effort supplémentaire est nécessaire pour trouver un accord. Le PSG doit descendre sous les 50 millions d’euros réclamés pour l’ancien de l’Eintracht Francfort, tandis que la Juve doit augmenter sa proposition. L’accord trouvé avec l’entourage du joueur – un contrat de cinq ans à 5,5 M€ nets par saison – n’est pas suffisant pour que Kolo Muani endosse le maillot bianconero.
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La Juventus lance une dernière offensive pour recruter Kolo Muani, actuellement au Paris Saint-Germain. Si ce dossier échoue, le club turinois se tournera immédiatement vers Alexander Sorloth, l’attaquant de l’Atlético Madrid
SORLOTH, PLAN B
Selon *La Gazzetta dello Sport*, cette semaine s’annonce décisive. Depuis plusieurs semaines, la Juventus négocie le retour à Turin de l’attaquant formé à Nantes, Randal Kolo Muani, via un prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions sportives favorables. Reste un écueil : le club français réclame plus de 30 millions d’euros, une somme pour l’instant jugée trop élevée. Si la donne ne évolue pas, le plan B est déjà activé : la Juventus pourrait revenir en force sur Alexander Sorloth, de l’Atlético Madrid, avec des discussions qui n’ont jamais vraiment cessé. L’entourage du Norvégien s’est déjà mis d’accord sur la durée du contrat et le salaire, avant même la Coupe du monde ; le problème, là encore, est d’ordre financier, les Colchoneros réclamant 40 millions d’euros plus des primes pour son transfert. Mais la marge de manœuvre est plus large que dans le cas de Kolo Muani. Les Bianconeri pourraient alors jouer la carte Nico González, qui a évolué à Madrid la saison passée et reste très apprécié par Diego Pablo Simeone.
EKHATOR ET PELLEGRINO
Avec Openda et David toujours présents, difficile de passer à la vitesse supérieure. Toutefois, d’ici la fin août, l’attaque de la Juventus devrait être profondément remaniée. Privée de Vlahovic, absent pour la première fois depuis 2022, la Vieille Dame a déjà recruté Ekhator en provenance de Gênes et négocie activement le prêt de Pellegrino avec Parme, qui se montre ouvert à la transaction. L’Argentin viendrait toutefois en complément de Kolo Muani ou de Sorloth, et non en remplacement. La Juve a besoin et veut une star en attaque, consciente qu’après l’année dernière, elle ne peut plus se permettre d’échouer.
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