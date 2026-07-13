La Juventus lance une dernière offensive pour recruter Kolo Muani, actuellement au Paris Saint-Germain. Si ce dossier échoue, le club turinois se tournera immédiatement vers Alexander Sorloth, l’attaquant de l’Atlético Madrid

Selon *La Gazzetta dello Sport*, cette semaine s’annonce décisive. Depuis plusieurs semaines, la Juventus négocie le retour à Turin de l’attaquant formé à Nantes, Randal Kolo Muani, via un prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions sportives favorables. Reste un écueil : le club français réclame plus de 30 millions d’euros, une somme pour l’instant jugée trop élevée. Si la donne ne évolue pas, le plan B est déjà activé : la Juventus pourrait revenir en force sur Alexander Sorloth, de l’Atlético Madrid, avec des discussions qui n’ont jamais vraiment cessé. L’entourage du Norvégien s’est déjà mis d’accord sur la durée du contrat et le salaire, avant même la Coupe du monde ; le problème, là encore, est d’ordre financier, les Colchoneros réclamant 40 millions d’euros plus des primes pour son transfert. Mais la marge de manœuvre est plus large que dans le cas de Kolo Muani. Les Bianconeri pourraient alors jouer la carte Nico González, qui a évolué à Madrid la saison passée et reste très apprécié par Diego Pablo Simeone.



