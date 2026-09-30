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La Juventus lance un vaste plan de sauvetage financier de 250 M€ alors qu'Exor prépare une injection de liquidités immédiate
Énorme coup de pouce financier proposé
La Juventus se prépare à une importante restructuration financière après avoir proposé une énorme augmentation de capital social pouvant aller jusqu’à 250 M€, selon ses états financiers. Cette opération ambitieuse vise à injecter des fonds vitaux dans le club, afin de lui permettre d’assurer son avenir à long terme et de conserver son statut parmi l’élite européenne.
L’actionnaire majoritaire Exor mène activement la charge pour stabiliser la situation financière à Turin. La holding a déjà effectué un versement immédiat de 60 M€ au titre de la future augmentation, comptabilisé comme une avance sur sa propre part, afin de renforcer la situation des capitaux propres du club pendant que le processus plus large suit son cours.
- AFP
L’engagement sans faille d’Exor
Le conseil d’administration de la Juventus demandera officiellement aux actionnaires de lui accorder un mandat lors d’une prochaine réunion, le 3 novembre. Ce mandat, proposé au titre de l’article 2443 du Code civil italien, permettrait une augmentation de capital en numéraire en une ou plusieurs tranches jusqu’à un maximum de 250 M€, prime d’émission comprise.
Exor, qui détient actuellement une participation majoritaire de 65,4 % dans le club, a apporté son plein soutien à l’opération jusqu’à sa couverture intégrale. Le groupe s’est engagé à souscrire intégralement sa quote-part au prorata et a confirmé sa volonté de garantir toute action restante qui ne serait pas souscrite par d’autres investisseurs ou des tiers.
Financer l’Allianz Stadium
Cette énorme nouvelle injection de liquidités est considérée comme absolument essentielle pour maintenir la compétitivité sportive du club sur le terrain. En dehors du terrain, les fonds ont été spécifiquement réservés à d’éventuelles améliorations d’actifs immobiliers stratégiques, la modernisation de l’Allianz Stadium restant une priorité pour la direction.
En outre, cette importante augmentation de capital aidera au développement de la marque à l’échelle mondiale et garantira que la Juventus reste strictement conforme aux paramètres financiers rigoureux de l’UEFA et de la FIGC. Les besoins immédiats pour l’exercice en cours et le suivant devraient absorber environ 45 à 50 % de la valeur totale du nouveau mandat.
- AFP
Reconstruction du bilan
Les capitaux propres consolidés du club ne s’élevaient plus qu’à 11,5 M€ à la fin du mois de juin 2026, soit une baisse préoccupante par rapport au montant précédent de 13,2 M€. La nécessité absolue de cette opération de 250 M€ est encore soulignée par le fait qu’elle intervient dans la foulée d’une augmentation de capital de 97,8 M€ finalisée en novembre 2025.
En activant ce nouveau mandat financier d’ici à la fin de l’année 2026, si les conditions de marché le permettent, la Juve vise à stabiliser définitivement la situation et à bâtir une base durable et compétitive pour les années à venir.
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