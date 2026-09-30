La Juventus se prépare à une importante restructuration financière après avoir proposé une énorme augmentation de capital social pouvant aller jusqu’à 250 M€, selon ses états financiers. Cette opération ambitieuse vise à injecter des fonds vitaux dans le club, afin de lui permettre d’assurer son avenir à long terme et de conserver son statut parmi l’élite européenne.

L’actionnaire majoritaire Exor mène activement la charge pour stabiliser la situation financière à Turin. La holding a déjà effectué un versement immédiat de 60 M€ au titre de la future augmentation, comptabilisé comme une avance sur sa propre part, afin de renforcer la situation des capitaux propres du club pendant que le processus plus large suit son cours.