La Juventus et le Milan s'intéressent à Lewandowski : « Je n'ai pas encore décidé de mon avenir, le Genoa voulait me recruter. La Serie A est très compétitive, le football italien ne me semble pas en crise »

Trente-sept ans (il en aura 38 le 21 août prochain) et il ne les fait pas. Robert Lewandowski reste un joueur très convoité : son contrat avec Barcelone arrivant à échéance en juin, l'attaquant polonais serait dans le viseur de la Juventus et du Milan.

Voici ce qu'il a déclaré dans une interview accordée à SportWeek , l'hebdomadaire en kiosque samedi avec La Gazzetta dello Sport : « Honnêtement , je n'ai rien à dire sur mon avenir aujourd'hui , je suis sincère. L'objectif est d'arriver à la fin de la saison avec le plus grand nombre possible de victoires, de buts et de titres. Ensuite, on verra. Je n'y pense pas et je n'ai pas pris de décision, pour l'instant ce n'est pas une priorité. »