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La Juventus et le Milan s'intéressent à Lewandowski : « Je n'ai pas encore décidé de mon avenir, le Genoa voulait me recruter. La Serie A est très compétitive, le football italien ne me semble pas en crise »

Le contrat de l'attaquant polonais de 37 ans avec Barcelone arrive à échéance en juin.

Trente-sept ans (il en aura 38 le 21 août prochain) et il ne les fait pas. Robert Lewandowski reste un joueur très convoité : son contrat avec Barcelone arrivant à échéance en juin, l'attaquant polonais serait dans le viseur de la Juventus et du Milan.

Voici ce qu'il a déclaré dans une interview accordée à SportWeek , l'hebdomadaire en kiosque samedi avec La Gazzetta dello Sport : « Honnêtement , je n'ai rien à dire sur mon avenir aujourd'hui , je suis sincère. L'objectif est d'arriver à la fin de la saison avec le plus grand nombre possible de victoires, de buts et de titres. Ensuite, on verra. Je n'y pense pas et je n'ai pas pris de décision, pour l'instant ce n'est pas une priorité. »

  • « N'ai-je jamais été proche de la Serie A ? En 2010, j'étais encore en Pologne et j'étais sur le point de rejoindre le Borussia Dortmund. Le Genoa voulait me recruter, alors ils m'ont invité à assister à un match contre la Sampdoria. J'étais curieux de voir à quoi ressemblaient le club, le stade et l'ambiance. Et aussi, par courtoisie envers ceux qui s'étaient intéressés à moi, je suis venu assister au derby à Marassi. C'est la seule fois où j'ai eu affaire à une équipe italienne.

    « Je trouve le championnat italien très compétitif, il est généralement très disputé et ce n’est pas toujours la même équipe qui gagne. En Ligue des champions, vous avez eu les finales de la Juventus puis celles de l’Inter, je ne pense pas que le championnat soit en crise. »

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