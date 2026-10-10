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La Juventus et l’Inter Milan ont été informés que le jeune talent de Cagliari Alessandro Romano n’ira nulle part en janvier
La position de Cagliari sur l’intérêt pour Romano
Les Rossoblu savent parfaitement que leur joyau fait la une après ses récentes performances avec l’Italie. Romano, qui n’a rejoint la Sardaigne que récemment en provenance de la Roma sous la forme d’un prêt initial avec obligation d’achat, a vu sa cote s’envoler après avoir honoré trois sélections avec l’Italie, dont des débuts très remarqués contre la Belgique lors de la dernière trêve internationale. Malgré les rumeurs grandissantes venues de Turin et de Milan, le directeur de Cagliari, Pietro Accardi, a clairement indiqué qu’un départ en cours de saison n’était pas à l’ordre du jour.
Accardi a souligné que le club avait le devoir envers ses supporters de conserver un effectif fort et compétitif jusqu’à la fin de la saison. « Nous savons très bien qu’il commence à susciter beaucoup d’intérêt, comme on peut s’y attendre pour un joueur né en 2006 avec ses qualités et son importante marge de progression. Représenter ces gens signifie aussi ne pas avoir le sentiment d’être de passage. Aucun d’entre nous n’envisage de perdre un joueur aussi précieux en janvier. Nous sommes le septième plus grand club d’Italie en termes de base de supporters, donc nous connaissons tous notre responsabilité envers notre public », a déclaré Accardi à Tuttosport.
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Un œil sur l’avenir
Concernant sa décision de porter le maillot de l’Italie, Accardi a souligné que Romano aborde les choix importants avec un équilibre entre ouverture d’esprit et indépendance de caractère. S’il écoute attentivement les conseils, il a finalement fait ce choix lui-même, en suivant son cœur, afin de prendre une décision au service de sa carrière actuelle mais aussi de ses ambitions futures.
« Il a pris ses propres décisions parce que c’est quelqu’un qui écoute, mais qui, en même temps, a sa propre personnalité, son propre caractère. Donc, comme il l’a expliqué, il a senti qu’il devait faire ce choix avec son cœur, pour le présent, mais aussi pour l’avenir », a expliqué Accardi.
Développement et force mentale
La confiance d’Accardi en Romano repose sur la résilience dont le joueur a déjà fait preuve lors de son passage dans les divisions inférieures avant d’atteindre l’élite. Le directeur a souligné que le passage de Romano à Spezia a été l’élément déclencheur de sa conviction quant au potentiel du joueur sur le long terme. Le jeune milieu de terrain a disputé tous les matches durant une période éprouvante pour le club ligure, affichant une maturité rare pour un joueur de son âge.
« Il m’a impressionné la saison dernière par la rapidité avec laquelle il s’est adapté à une situation difficile à Spezia. Un jeune joueur qui, pour sa première expérience au niveau senior, a réussi à s’imposer et à jouer les 19 matches malgré les difficultés montre quel type de mentalité il a. Il était certainement très sollicité cet été. D’autres équipes étaient intéressées, mais je crois que le projet de Cagliari, et surtout l’entraîneur, ont fait la différence », a souligné Accardi.
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Humble malgré son ascension
Accardi a souligné que, malgré son ascension fulgurante, Romano reste aussi humble qu’à son tout premier jour à Cagliari. Si sa place en équipe nationale a indéniablement favorisé sa progression, le directeur a noté que le jeune talent comprend que son parcours immédiat et son développement restent solidement ancrés au club.
« C’est la même chose qu’au premier jour. Il sait que l’équipe nationale lui a certainement apporté quelque chose, mais en même temps il sait que son parcours est ici, à Cagliari », a déclaré Accardi.
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