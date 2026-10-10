La Juventus et l’Inter Milan ont été informés que le jeune talent de Cagliari Alessandro Romano n’ira nulle part en janvier

Les Rossoblu savent parfaitement que leur joyau fait la une après ses récentes performances avec l’Italie. Romano, qui n’a rejoint la Sardaigne que récemment en provenance de la Roma sous la forme d’un prêt initial avec obligation d’achat, a vu sa cote s’envoler après avoir honoré trois sélections avec l’Italie, dont des débuts très remarqués contre la Belgique lors de la dernière trêve internationale. Malgré les rumeurs grandissantes venues de Turin et de Milan, le directeur de Cagliari, Pietro Accardi, a clairement indiqué qu’un départ en cours de saison n’était pas à l’ordre du jour.

Accardi a souligné que le club avait le devoir envers ses supporters de conserver un effectif fort et compétitif jusqu’à la fin de la saison. « Nous savons très bien qu’il commence à susciter beaucoup d’intérêt, comme on peut s’y attendre pour un joueur né en 2006 avec ses qualités et son importante marge de progression. Représenter ces gens signifie aussi ne pas avoir le sentiment d’être de passage. Aucun d’entre nous n’envisage de perdre un joueur aussi précieux en janvier. Nous sommes le septième plus grand club d’Italie en termes de base de supporters, donc nous connaissons tous notre responsabilité envers notre public », a déclaré Accardi à Tuttosport.