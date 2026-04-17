La Juventus et l'AC Milan s'apprêtent à s'affronter sur le marché des transferts estivaux pour recruter deux joueurs stars du Bayern Munich

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus et l’AC Milan s’intéressent de près au duo du Bayern Munich, Goretzka et Min-jae, en vue du mercato estival. Les deux clubs italiens pourraient profiter de l’incertitude entourant l’avenir des deux joueurs en Bavière pour renforcer leur milieu de terrain et leur défense.

Le milieu de terrain demeure une priorité pour les deux clubs, mais leur besoin de renforts défensifs les oriente aussi vers l’ancien pilier de Naples. Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, les deux rivaux se positionnent pour des opérations de haut vol capables de bouleverser l’équilibre du calcio.