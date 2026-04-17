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La Juventus et l'AC Milan s'apprêtent à s'affronter sur le marché des transferts estivaux pour recruter deux joueurs stars du Bayern Munich
Les cadors de la Serie A s’intéressent à deux joueurs du Bayern
Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus et l’AC Milan s’intéressent de près au duo du Bayern Munich, Goretzka et Min-jae, en vue du mercato estival. Les deux clubs italiens pourraient profiter de l’incertitude entourant l’avenir des deux joueurs en Bavière pour renforcer leur milieu de terrain et leur défense.
Le milieu de terrain demeure une priorité pour les deux clubs, mais leur besoin de renforts défensifs les oriente aussi vers l’ancien pilier de Naples. Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, les deux rivaux se positionnent pour des opérations de haut vol capables de bouleverser l’équilibre du calcio.
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Milan en pole position pour recruter Goretzka
Goretzka attire les projecteurs au milieu de terrain, son contrat prenant fin à l’issue de la saison. L’international allemand de 31 ans, auteur de 49 buts en plus de 300 matchs avec le Bayern, est perçu comme une recrue capable de faire basculer les équilibres, apportant leadership et expérience de haut niveau aux Rossoneri.
Selon les dernières informations, Milan serait en pole position sur le plan financier, les Rossoneri préparant pour le sextuple vainqueur de la Bundesliga un contrat de trois ans estimé à 5 millions d’euros par saison. Massimiliano Allegri aurait même réclamé un élément du calibre de Goretzka afin d’apporter de la « personnalité » à un effectif déterminé à retrouver le sommet du football continental.
La Juventus envisage Kim pour remplacer Bremer
La lutte pour recruter Min-jae s’annonce tout aussi intense, surtout pour la Juventus, qui pourrait devoir remplacer Gleison Bremer. Si le Brésilien venait à partir cet été pour un montant conséquent, l’international sud-coréen serait vu comme le successeur idéal pour prendre les commandes de la défense des Bianconeri.
La Vieille Dame estime disposer d’un avantage stratégique : le défenseur connaît déjà le calcio pour avoir brillé à Naples et remporté le Scudetto. La relation existante entre Kim et l’ancien entraîneur Luciano Spalletti pourrait aussi faire pencher la balance en faveur du géant turinois dans sa duel avec ses rivaux milanais.
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Le mercato estival sera déterminant pour les ambitions du club
Le prochain mercato s’annonce crucial pour les deux clubs, déterminés à bâtir des effectifs capables de rivaliser sur tous les tableaux. Au-delà du duo bavarois, les dirigeants transalpins surveillent des cibles communes comme Dusan Vlahovic, dont le contrat à la Juventus pourrait être prolongé avant son expiration estivale, afin d’assurer un effectif capable de tenir sur la durée d’une saison marathon. Pour Milan comme pour la Juve, l’objectif est de s’offrir un leadership « à la Luka Modric » avec Goretzka et une solidité défensive grâce à Kim, tout en gardant un œil attentif sur l’évolution de la situation à Munich.