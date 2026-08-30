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La Juventus est sur le point de recruter l'indésirable de Tottenham Pape Matar Sarr, en pleine aggravation de sa crise au milieu de terrain
La Juventus trouve une solution pour Spalletti
La Juventus est dans la phase finale pour boucler l’arrivée de Sarr, avec un accord verbal désormais en place entre les deux clubs, selon Sky Sport Italia. L’opération devrait être officialisée sous la forme d’un prêt assorti d’une indemnité de 3 millions d’euros, avec une obligation d’achat fixée à 30 millions d’euros si certaines conditions sont remplies. Celles-ci seraient liées au nombre d’apparitions du joueur et à la qualification du club pour une compétition européenne la saison prochaine.
La piste menant à Sarr s’est intensifiée après l’échec de la Juventus sur d’autres cibles prioritaires, en particulier Franck Kessie, qui a choisi de rejoindre l’Atalanta à la place. Alors que l’échéance de dimanche approche, les dirigeants de la Juve ont rapidement réorienté leurs efforts vers le milieu de terrain de Tottenham. Le joueur de 23 ans est perçu comme un profil polyvalent capable de s’intégrer immédiatement dans le système tactique, en apportant à la fois un impact physique et une sécurité technique.
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Les blessures de Thuram forcent la Juventus à agir
L’urgence derrière ce transfert a été alimentée par la détérioration de la condition physique de Khephren Thuram. Le Français n’a pas été en mesure de s’intégrer pleinement au groupe en raison d’un problème persistant au genou, et il existe désormais de sérieuses inquiétudes quant au fait que Thuram puisse avoir besoin d’une intervention chirurgicale pour résoudre un syndrome fémoro-patellaire qui le handicape depuis des mois. Luciano Spalletti a insisté sur la nécessité de recruter des renforts, en particulier alors que d’autres éléments clés comme Kenan Yildiz et Weston McKennie sont eux aussi contraints de rester à l’écart.
De Zerbi confirme la volonté de Sarr de quitter le nord de Londres
De l’autre côté de la Manche, l’entraîneur de Tottenham Roberto De Zerbi a confirmé que Sarr fait partie des plusieurs joueurs qui ont exprimé le souhait de relever un nouveau défi loin du nord de Londres. Le milieu de terrain sénégalais était notamment absent du groupe lors de la récente défaite des Spurs contre Newcastle United, un résultat qui a aggravé un début de saison misérable en Premier League. De Zerbi s’est montré transparent sur la situation, expliquant que, s’il apprécie le joueur, le club ne fera pas obstacle à un départ à condition que les parties intéressées répondent à ses exigences financières.
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Les derniers détails restent à régler avant la visite médicale à Turin
L’accord verbal ayant été trouvé, l’attention se porte désormais sur la finalisation administrative des documents. La Juventus tient à ce que Sarr soit à Turin d’ici dimanche pour passer sa visite médicale et signer son contrat. La cellule de recrutement du club a travaillé sans relâche pour surmonter la complexité des clauses d’obligation, en veillant à ce que la structure financière de l’opération reste soutenable. Pour Sarr, ce transfert représente un nouveau départ et l’occasion de faire ses preuves dans l’un des championnats les plus exigeants d’Europe après avoir reculé dans la hiérarchie au Tottenham Hotspur Stadium sous le nouveau régime.
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