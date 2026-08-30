La Juventus est sur le point de recruter l'indésirable de Tottenham Pape Matar Sarr, en pleine aggravation de sa crise au milieu de terrain

La Juventus est dans la phase finale pour boucler l’arrivée de Sarr, avec un accord verbal désormais en place entre les deux clubs, selon Sky Sport Italia. L’opération devrait être officialisée sous la forme d’un prêt assorti d’une indemnité de 3 millions d’euros, avec une obligation d’achat fixée à 30 millions d’euros si certaines conditions sont remplies. Celles-ci seraient liées au nombre d’apparitions du joueur et à la qualification du club pour une compétition européenne la saison prochaine.

La piste menant à Sarr s’est intensifiée après l’échec de la Juventus sur d’autres cibles prioritaires, en particulier Franck Kessie, qui a choisi de rejoindre l’Atalanta à la place. Alors que l’échéance de dimanche approche, les dirigeants de la Juve ont rapidement réorienté leurs efforts vers le milieu de terrain de Tottenham. Le joueur de 23 ans est perçu comme un profil polyvalent capable de s’intégrer immédiatement dans le système tactique, en apportant à la fois un impact physique et une sécurité technique.