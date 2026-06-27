La Juventus est au cœur d’un feuilleton estival autour de Kolo Muani, l’un des dix meilleurs attaquants français, tandis que le dossier Jonathan David ajoute une touche de piquant

Le feuilleton Kolo Muani semble se dérouler dans une dimension hors du temps, car que ce soit avec Damien Comolli ou avec Giovanni Carnevali, la situation reste inchangée : cela fait un an que la Juventus a le soutien du joueur, mais qu’elle ne parvient pas à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si Luciano Spalletti pourra compter sur lui dès la reprise de l’entraînement, fixée au 16 juillet.





Pendant ce temps, depuis la Coupe du monde, Jonathan David réaffirme son attachement à la Juve (« J’ai un contrat de cinq ans ») et, sans le dire ouvertement – mais presque –, après son triplé avec le Canada, il semble lancer un message à Spalletti : « C’est une situation totalement différente : la Juventus et l’équipe nationale sont deux équipes distinctes, deux systèmes distincts. Mais en tant qu’attaquant, chaque fois que tu marques, tu gagnes en confiance et tu emportes cette confiance dans le match suivant ». Reste à savoir ce que l’entraîneur de la Juventus en pense, lui qui n’a pas hésité, cette saison, à titiller David sur sa personnalité (« David et Openda doivent avoir de l’estime de soi et un petit air de c... aux moments décisifs »).



