Cet été, le fossé entre le football italien et la Premier League se creuse : le championnat anglais a déboursé 134 millions d’euros pour recruter Elliot Anderson et a soufflé Marco Palestra au club le plus puissant d’Italie, l’Inter. La Juventus doit elle aussi composer avec cette nouvelle donne. Autrefois capable de recruter les meilleurs Français à chaque poste – de Platini à Zidane en passant par Deschamps, Trezeguet, Thuram et Vieira, la Vieille Dame court depuis plus d’un an après Randal Kolo Muani, non sélectionné pour la Coupe du monde et qui ne figure même pas parmi les dix meilleurs attaquants français, devancé par Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise et Marcus Thuram, tous présents au Mondial.
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La Juventus est au cœur d’un feuilleton estival autour de Kolo Muani, actuellement dixième meilleur attaquant français, tandis que la piste menant à Jonathan David reste vivace
TELENOVELA KOLO MUANI ET DAVID : UN DUEL QUI TURGE
Le feuilleton Kolo Muani semble se dérouler dans une dimension hors du temps, car que ce soit avec Damien Comolli ou avec Giovanni Carnevali, la situation reste inchangée : cela fait un an que la Juventus a le soutien du joueur, mais qu’elle ne parvient pas à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si Luciano Spalletti pourra compter sur lui dès la reprise de l’entraînement, fixée au 16 juillet.
Pendant ce temps, depuis la Coupe du monde, Jonathan David réaffirme son intention de rester à la Juve (« J’ai un contrat de cinq ans ») et, sans trop le dire ouvertement – mais pas trop discrètement non plus –, après son triplé avec le Canada, il semble lancer un message à Spalletti : « C’est une situation totalement différente : la Juventus et l’équipe nationale sont deux équipes différentes, deux systèmes différents. Mais en tant qu’attaquant, chaque fois que tu marques, tu gagnes en confiance et tu emportes cette confiance dans le match suivant ». Reste à savoir ce que l’entraîneur de la Juventus en pense, lui qui n’a pas hésité, cette saison, à titiller David sur sa personnalité (« David et Openda doivent avoir de l’estime de soi et un petit air de c... aux moments décisifs »).
TOUS LES CAS DE L’ATTAQUE
Openda représente un véritable casse-tête pour Spalletti et, surtout, pour Carnevali. Impossible de se défaire d’un joueur acheté 43 millions, auteur d’une saison catastrophique, absent de la Coupe du monde et sans valeur marchande. La seule issue réaliste passe par un prêt avec option d’achat, en pariant sur une saison convaincante qui déboucherait sur un transfert définitif en 2027. À ce tableau s’ajoutent un Yildiz qui sort d’une Coupe du monde décevante, un Zhegrova toujours énigmatique sur le marché comme sur le terrain, unMilikdontlasituation reste floue, ainsi que le dossier Vlahovic, dont l’aventure turinoise touche à sa fin : son contrat expire dans trois jours et la dernière offre de la Juve attend toujours une réponse. Seuls Conceição, avec le Portugal, et Boga, racheté à Nice, affichent un sourire en ce moment.
VENDRE D’ABORD
La Juventus se lance à fond surle marché des transferts : en cette phase préliminaire, elle se concentre surtout sur les gardiens (avec Dibu Martinez toujours en tête de liste) et les défenseurs, avec des négociations concrètes pour Jhon Lucumì et Tarik Muharemović, tandis que rien ne bouge encore au milieu de terrain, qui serait peut-être le secteur où la « Vieille Dame » aurait le plus besoin d’apporter de l’expérience et de la qualité. Mais avant toute chose, la Juventus doit vendre : elle doit récupérer 13 millions d’ici au 30 juin, puis atteindre 100 millions de cessions d’ici 2027. C’est le signe des temps. Des temps difficiles.