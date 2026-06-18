La Juventus envisagerait sérieusement de recruter Milinkovic-Savic pour renforcer son poste de gardien

D’après *La Gazzetta dello Sport*, Vanja Milinkovic-Savic, frère du milieu de terrain de l’Al Hilal et ancien de la Lazio, serait le dernier gardien à figurer sur la short-list de la Juventus. Âgé de 29 ans, le portier serbe, spécialiste des tirs au but et adroit dans la relance, devrait quitter Naples et, selon le quotidien rose, la direction sportive de la Vieille Dame aurait déjà effectué les vérifications nécessaires.





Pour le gardien, qui a passé cinq saisons à Turin, un éventuel retour dans la capitale piémontaise sous le maillot bianconero représenterait un beau défi sur le plan mental.



