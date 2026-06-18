Pour Emiliano « Dibu » Pour s’attacher les services d’Emiliano « Dibu » Martínez, Aston Villa réclame entre 10 et 15 millions d’euros. En conséquence, le nouveau directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, examine avec attention le dossier du gardien de 33 ans, qui avait déjà trouvé un accord de principe pour un contrat de trois ans à 5,5 millions avant le remaniement de la direction bianconera. Parallèlement, Carnevali et le directeur sportif Marco Ottolini sondent d’autres pistes menant à des profils plus abordables.
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La Juventus envisagerait sérieusement de recruter Milinkovic-Savic pour renforcer son poste de gardien
L’idée de Milinkovic-Savic
D’après *La Gazzetta dello Sport*, Vanja Milinkovic-Savic, frère du milieu de terrain de l’Al Hilal et ancien de la Lazio, serait le dernier gardien à figurer sur la short-list de la Juventus. Âgé de 29 ans, le portier serbe, spécialiste des tirs au but et adroit dans la relance, devrait quitter Naples et, selon le quotidien rose, la direction sportive de la Vieille Dame aurait déjà effectué les vérifications nécessaires.
Pour le gardien, qui a passé cinq saisons à Turin, un éventuel retour dans la capitale piémontaise sous le maillot bianconero représenterait un beau défi sur le plan mental.
LES AUTRES
Le poste de gardien de but figure parmi les priorités de Luciano Spalletti, au point que la direction de la Juventus avait déjà trouvé un accord pour recruter Alisson ces derniers mois. Mais le revirement de Liverpool, qui a finalement décidé de ne pas « libérer » le Brésilien, a relancé la course de la Juventus : outre « Dibu » Martinez et Milinkovic-Savic, la Vieille Dame continue de courtiser Jan Oblak (Atlético) et Guglielmo Vicario (Tottenham).