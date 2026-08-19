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La Juventus envisage un retour d’Emil Audero alors que l’avenir de Michele Di Gregorio et Mattia Perin reste incertain
L’arrivée de Vicario déclenche un remaniement chez les gardiens
La direction de la Juventus gère un effet domino complexe au sein de son effectif après l’annonce officielle de l’arrivée de Vicario. L’international italien a rejoint les Bianconeri sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham pour un montant de 8 M€ plus jusqu’à 2 M€ de bonus, un mouvement qui a immédiatement modifié la hiérarchie interne. Alors que Vicario est attendu comme numéro un pour la prochaine saison, l’avenir des gardiens déjà présents s’est retrouvé sous les projecteurs, ce qui pourrait conduire à une refonte totale des doublures derrière l’ancien joueur des Spurs.
Di Gregorio, qui était auparavant le choix privilégié, se retrouve désormais à un tournant après une période durant laquelle il a été critiqué pour des performances décevantes. La décision du club de recruter Vicario suggère un changement de direction, laissant à Di Gregorio le soin d’envisager d’autres options ailleurs.
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Di Gregorio et Perin vers la sortie
Selon Sky Sport Italia, la porte de sortie est grande ouverte pour Di Gregorio comme pour Mattia Perin, avec des destinations précises qui se dessinent déjà pour les deux joueurs. Di Gregorio est devenu une cible prioritaire de Marseille, pensionnaire de Ligue 1, tandis qu’il a également suscité l’intérêt de son ancien club Monza en vue d’un possible retour au U-Power Stadium.
Dans le même temps, la longue aventure de Perin avec la Juventus pourrait toucher à sa fin après huit années de service. Le gardien expérimenté a suscité un intérêt concret de Palerme, en Serie B, qui cherche à ajouter du leadership et de l’expérience à son effectif.
L’attrait stratégique d’Emil Audero
Si ces deux départs venaient à être finalisés, la Juventus se retrouverait avec un vide dans sa hiérarchie des gardiens seniors, ce qui l’obligerait à retourner sur le marché des transferts pour s’attacher les services d’une doublure fiable pour Vicario avant la fermeture du mercato à la fin du mois d’août. En réponse à ce potentiel double départ, la Juventus a identifié Audero comme le candidat idéal pour un retour au bercail.
Audero, actuellement de retour dans son club propriétaire, Côme, après un prêt à Cremonese, est un visage familier à Vinovo. Le joueur de 29 ans a gravi les échelons du centre de formation de la Juventus et y a fait ses débuts chez les professionnels, avant de poursuivre une carrière qui l’a vu disputer plus de 200 matches dans l’élite.
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Construire l’avenir sous Spalletti
La piste Audero reflète une philosophie plus large actuellement mise en œuvre par la direction de la Juventus, axée sur la durabilité et l’équilibre de l’effectif. En ciblant un ancien joueur formé au club qui comprend les exigences liées au maillot, le club peut préserver une forme d’identité tout en répondant à un besoin fonctionnel dans l’effectif. Le passage de l’ère Di Gregorio et Perin à un tandem Vicario-Audero représenterait une opération rapide et décisive de la part de l’équipe de Luciano Spalletti. En faisant revenir Audero à Turin, la Juventus résoudrait deux problèmes à la fois : s’attacher les services d’un gardien de Serie A qui a fait ses preuves et satisfaire aux exigences obligatoires concernant les joueurs formés localement.
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