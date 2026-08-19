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US Cremonese v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

La Juventus envisage un retour d’Emil Audero alors que l’avenir de Michele Di Gregorio et Mattia Perin reste incertain

Mercato
E. Audero
Juventus FC
Serie A

La Juventus étudie un possible retour d’Emil Audero à Turin alors que le club se prépare à un remaniement important de son secteur des gardiens. Après l’arrivée récente de Guglielmo Vicario, l’avenir de Michele Di Gregorio et de Mattia Perin est devenu de plus en plus incertain, plusieurs clubs étant à l’affût.

  • L’arrivée de Vicario déclenche un remaniement chez les gardiens

    La direction de la Juventus gère un effet domino complexe au sein de son effectif après l’annonce officielle de l’arrivée de Vicario. L’international italien a rejoint les Bianconeri sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham pour un montant de 8 M€ plus jusqu’à 2 M€ de bonus, un mouvement qui a immédiatement modifié la hiérarchie interne. Alors que Vicario est attendu comme numéro un pour la prochaine saison, l’avenir des gardiens déjà présents s’est retrouvé sous les projecteurs, ce qui pourrait conduire à une refonte totale des doublures derrière l’ancien joueur des Spurs.

    Di Gregorio, qui était auparavant le choix privilégié, se retrouve désormais à un tournant après une période durant laquelle il a été critiqué pour des performances décevantes. La décision du club de recruter Vicario suggère un changement de direction, laissant à Di Gregorio le soin d’envisager d’autres options ailleurs.

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  • Di Gregorio JuventusGetty Images

    Di Gregorio et Perin vers la sortie

    Selon Sky Sport Italia, la porte de sortie est grande ouverte pour Di Gregorio comme pour Mattia Perin, avec des destinations précises qui se dessinent déjà pour les deux joueurs. Di Gregorio est devenu une cible prioritaire de Marseille, pensionnaire de Ligue 1, tandis qu’il a également suscité l’intérêt de son ancien club Monza en vue d’un possible retour au U-Power Stadium.

    Dans le même temps, la longue aventure de Perin avec la Juventus pourrait toucher à sa fin après huit années de service. Le gardien expérimenté a suscité un intérêt concret de Palerme, en Serie B, qui cherche à ajouter du leadership et de l’expérience à son effectif.

  • L’attrait stratégique d’Emil Audero

    Si ces deux départs venaient à être finalisés, la Juventus se retrouverait avec un vide dans sa hiérarchie des gardiens seniors, ce qui l’obligerait à retourner sur le marché des transferts pour s’attacher les services d’une doublure fiable pour Vicario avant la fermeture du mercato à la fin du mois d’août. En réponse à ce potentiel double départ, la Juventus a identifié Audero comme le candidat idéal pour un retour au bercail.

    Audero, actuellement de retour dans son club propriétaire, Côme, après un prêt à Cremonese, est un visage familier à Vinovo. Le joueur de 29 ans a gravi les échelons du centre de formation de la Juventus et y a fait ses débuts chez les professionnels, avant de poursuivre une carrière qui l’a vu disputer plus de 200 matches dans l’élite.

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  • Vicario JuventusGetty Images

    Construire l’avenir sous Spalletti

    La piste Audero reflète une philosophie plus large actuellement mise en œuvre par la direction de la Juventus, axée sur la durabilité et l’équilibre de l’effectif. En ciblant un ancien joueur formé au club qui comprend les exigences liées au maillot, le club peut préserver une forme d’identité tout en répondant à un besoin fonctionnel dans l’effectif. Le passage de l’ère Di Gregorio et Perin à un tandem Vicario-Audero représenterait une opération rapide et décisive de la part de l’équipe de Luciano Spalletti. En faisant revenir Audero à Turin, la Juventus résoudrait deux problèmes à la fois : s’attacher les services d’un gardien de Serie A qui a fait ses preuves et satisfaire aux exigences obligatoires concernant les joueurs formés localement.

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