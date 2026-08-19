La direction de la Juventus gère un effet domino complexe au sein de son effectif après l’annonce officielle de l’arrivée de Vicario. L’international italien a rejoint les Bianconeri sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham pour un montant de 8 M€ plus jusqu’à 2 M€ de bonus, un mouvement qui a immédiatement modifié la hiérarchie interne. Alors que Vicario est attendu comme numéro un pour la prochaine saison, l’avenir des gardiens déjà présents s’est retrouvé sous les projecteurs, ce qui pourrait conduire à une refonte totale des doublures derrière l’ancien joueur des Spurs.

Di Gregorio, qui était auparavant le choix privilégié, se retrouve désormais à un tournant après une période durant laquelle il a été critiqué pour des performances décevantes. La décision du club de recruter Vicario suggère un changement de direction, laissant à Di Gregorio le soin d’envisager d’autres options ailleurs.