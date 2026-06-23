La Juventus envisage sérieusement de conserver Nico Gonzalez, l’auteur d’une Coupe du monde convaincante, et estime sa valeur à au moins 30 millions d’euros

Comme on le sait, l'Atlético n'a pas jugé bon de respecter les conditions du rachat obligatoire, mais reste néanmoins disposé à négocier avec la Juventus afin de s'assurer les services de Nico pour un montant inférieur aux 32 millions prévus.L’offre madrilène n’a pour l’instant pas dépassé 25 millions, et, pendant quelques jours, les discussions ont suivi la même trajectoire que celles concernant Alexander Sorloth, l’attaquant norvégien courtisé par la Juve. Puis, le début de la Coupe du monde et la réticence des deux clubs à revoir leurs prétentions à la baisse ont gelé les deux dossiers.





La Coupe du monde pourrait toutefois inciter la Juventus, dirigée par Giovanni Carnevali, à réfléchir : la bonne forme actuelle de l’Argentin ne devrait pas faire baisser les exigences de la « Vecchia Signora », qui refuse de descendre sous 30 millions. De plus, Nico Gonzalez séduit tant Carnevali que Spalletti, si bien que le joueur pourrait finalement rester à Turin.





Tout dépendra également des autres départs : entre Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David et Nico Gonzalez, c’est ce dernier que Spalletti privilégierait. Problème : les trois premiers ont une valeur marchande inférieure à celle de l’Argentin.