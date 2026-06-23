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Gianluca Minchiotti

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La Juventus envisage sérieusement de conserver Nico Gonzalez, l’auteur d’une Coupe du monde convaincante, et estime sa valeur à au moins 30 millions d’euros

Juventus FC
Mercato
Argentine
N. Gonzalez

L'Atlético de Madrid souhaiterait payer l'Argentin moins que les 32 millions prévus par l'option d'achat (qui n'a pas été exercée).

Nico Gonzalez attire l’attention de la Juventus grâce à ses prestations lors de la Coupe du monde, qui suivent une saison convaincante sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Avec l’Argentine, le natif de 1998 est entré en jeu à deux reprises : à la 55e minute face à l’Algérie, puis à la 65e minute contre l’Autriche. À chaque fois, ses entrées ont été convaincantes et ont contribué à maintenir un haut niveau de jeu au sein de la sélection de Lionel Scaloni.


Ses performances en Liga et lors de la tournée américaine incitent notamment Luciano Spalletti à la réflexion.


  • LA VALEUR DE NICO

    Au cours de la saison 2025-2026, Nico González a disputé 36 matchs et inscrit 5 buts. Toutefois, l’attaquant argentin n’a pas satisfait aux critères fixés pour l’activation de l’obligation d’achat par l’Atlético de Madrid. Rappelons les termes de l’accord conclu l’été dernier entre la Juventus et les Colchoneros : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le Club Atlético de Madrid pour la cession, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2026, des droits liés aux prestations sportives du footballeur Nicolás Iván González, moyennant une contrepartie de 1 million d’euros. Ce montant pourra être augmenté, durant la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un maximum d’1 million d’euros en cas de réalisation de certains objectifs sportifs. L’accord prévoit en outre l’obligation pour l’Atlético de Madrid d’acquérir définitivement les droits sur les prestations sportives du joueur si certaines conditions sont remplies au cours de la saison sportive 2025/2026. Le montant d’un éventuel transfert définitif est fixé à 32 millions d’euros, payable en trois exercices. »


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  • La vision de Spalletti

    Comme on le sait, l'Atlético n'a pas jugé bon de respecter les conditions du rachat obligatoire, mais reste néanmoins disposé à négocier avec la Juventus afin de s'assurer les services de Nico pour un montant inférieur aux 32 millions prévus.L’offre madrilène n’a pour l’instant pas dépassé 25 millions, et, pendant quelques jours, les discussions ont suivi la même trajectoire que celles concernant Alexander Sorloth, l’attaquant norvégien courtisé par la Juve. Puis, le début de la Coupe du monde et la réticence des deux clubs à revoir leurs prétentions à la baisse ont gelé les deux dossiers.


    La Coupe du monde pourrait toutefois inciter la Juventus, dirigée par Giovanni Carnevali, à réfléchir : la bonne forme actuelle de l’Argentin ne devrait pas faire baisser les exigences de la « Vecchia Signora », qui refuse de descendre sous 30 millions. De plus, Nico Gonzalez séduit tant Carnevali que Spalletti, si bien que le joueur pourrait finalement rester à Turin.


    Tout dépendra également des autres départs : entre Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David et Nico Gonzalez, c’est ce dernier que Spalletti privilégierait. Problème : les trois premiers ont une valeur marchande inférieure à celle de l’Argentin.

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