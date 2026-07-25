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La Juventus envisage de recruter le gardien du PSG Lucas Chevalier, un an seulement après son arrivée chez le club parisien
La Juventus élargit sa recherche d'un nouveau gardien de but
Le dossier des gardiens de but s’annonce comme le feuilleton des dernières semaines du mercato de la Juventus. Non convaincu par Michele Di Gregorio, le club piémontais élargit donc son champ de recherche pour dénicher un nouveau numéro un. Selon Foot Mercato, Chevalier est la dernière piste à avoir émergé, venant s’ajouter aux dossiers Emiliano Martínez et Guglielmo Vicario, que le directeur sportif Frédéric Massara peine jusqu’ici à finaliser.
Âgé de 24 ans, le gardien parisien est sous contrat jusqu’en 2030, ce qui obligerait la Juventus à débourser une somme importante en cas d’offensive concrète.
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La lutte pour s’attacher les services de la star japonaise s’annonce
La course à Chevalier est compliquée par le fait que la Juventus et le PSG s’intéressent tous deux au gardien de Parme, Zion Suzuki. L’international japonais a fait forte impression en Serie A, ce qui pourrait entraîner un affrontement entre les deux géants européens sur le marché des transferts. Cet intérêt commun pourrait créer un effet domino : si le PSG parvient à recruter Suzuki, cela pourrait ouvrir la voie au départ de Chevalier vers Turin, même si la concurrence pour le joueur de Parme reste imprévisible.
Une première saison en dents de scie à Paris
Arrivé en fanfare de Lille au PSG pour 40 millions d’euros à l’été 2025, Chevalier pourrait déjà quitter le club, un an seulement après son transfert très médiatisé. La première saison du jeune gardien dans la capitale s’est révélée mitigée : malgré un statut de futur numéro un, il a peiné à confirmer les attentes.
Au fil d’une saison éprouvante, le Français a progressivement cédé sa place de titulaire à l’international russe Matvey Safonov. Sa situation s’est encore compliquée en raison d’une blessure survenue au mauvais moment, peu avant la Coupe du monde, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines et l’a finalement empêché de participer au tournoi.
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Un été chargé pour la Juventus sous la houlette de Spalletti
Cet été, la Juventus cherche des renforts bien au-delà du poste de gardien. La reconstruction de son attaque prend plusieurs formes depuis quelques semaines. Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de Manchester United, Joshua Zirkzee, aurait donné son accord de principe pour un prêt de retour en Serie A. Le nouveau directeur sportif Ricky Massara, qui avait déjà tenté de recruter le Néerlandais pour l’AS Rome, serait à l’origine de cet intérêt, même si Zirkzee a peiné à s’imposer en Angleterre, n’ayant disputé que 19 matchs en tant que titulaire sur 68 apparitions en Premier League.
Parallèlement, le PDG de la Juventus, Giovanni Carnevali, s’active pour finaliser l’arrivée de Randal Kolo Muani (PSG), mais un écart d’environ 10 millions d’euros persiste : son offre de 40 millions d’euros reste inférieure aux exigences parisiennes.
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