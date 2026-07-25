La Juventus envisage de recruter le gardien du PSG Lucas Chevalier, un an seulement après son arrivée chez le club parisien

Le dossier des gardiens de but s’annonce comme le feuilleton des dernières semaines du mercato de la Juventus. Non convaincu par Michele Di Gregorio, le club piémontais élargit donc son champ de recherche pour dénicher un nouveau numéro un. Selon Foot Mercato, Chevalier est la dernière piste à avoir émergé, venant s’ajouter aux dossiers Emiliano Martínez et Guglielmo Vicario, que le directeur sportif Frédéric Massara peine jusqu’ici à finaliser.

Âgé de 24 ans, le gardien parisien est sous contrat jusqu’en 2030, ce qui obligerait la Juventus à débourser une somme importante en cas d’offensive concrète.