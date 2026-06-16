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La Juventus envisage de recruter le gardien argentin d’Aston Villa, Emi Martínez, réputé pour son style excentrique, et cette perspective enthousiasme l’icône du club, Dino Zoff
Un soutien de marque pour Dibu
Zoff, qui connaît parfaitement ce qu’il faut pour s’imposer dans les cages de la « Vieille Dame », est manifestement un admirateur du numéro un d’Aston Villa. Malgré la réputation de Martinez pour ses excentricités sur le terrain et son tempérament fougueux, Zoff estime que ce sont ses qualités de gardien de but qui comptent le plus pour un club de l’envergure de la Juventus.
Dans une interview accordée àTuttosport, le vainqueur de la Coupe du monde 1982 a clairement exprimé son opinion sur les rumeurs concernant l’international argentin. « À la Juve, seuls les résultats comptent et les joueurs peuvent faire ce qu’ils veulent sur le terrain, du moment qu’ils servent la cause. Peu importe que le gardien soit excentrique ou timide : l’essentiel est qu’il arrête les ballons comme il se doit. L’Argentin a démontré sa capacité à le faire en Premier League comme en sélection, et il m’enthousiasme », a tranché Zoff.
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Martinez se rapproche de Turin
Les déclarations du vétéran interviennent alors que les rumeurs s'intensifient concernant un transfert du joueur de 33 ans. Il semblerait que le gardien argentin ait donné son accord de principe pour rejoindre la Juventus, manifestant ainsi une forte envie de se mesurer à la Serie A après un passage couronné de succès en Angleterre.
Pour faciliter ce transfert, le gardien serait prêt à faire un sacrifice financier et à accepter une baisse de salaire par rapport à ses émoluments actuels en Premier League afin de s’aligner sur la grille salariale des Bianconeri, qu’il considère comme la destination idéale pour le prochain chapitre de sa carrière après ses exploits en Ligue Europa avec Aston Villa.
Martínez, un atout majeur pour le match d’ouverture de l’Argentine
Alors que Martinez est toujours pressenti pour rejoindre l’Italie, sa priorité reste pour l’instant les engagements internationaux avec les champions du monde en titre. Sa fracture de l’annulaire avait suscité l’inquiétude, risquant de l’éloigner du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l’Algérie.
Toutefois, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a rapidement dissipé les doutes en affirmant : « Emiliano va bien, il est disponible pour demain ; s’il fait la même chose qu’hier et avant-hier, je pense qu’il jouera ».
Un soulagement pour l’Albiceleste, qui entend bien poursuivre sur sa lancée après sa campagne de qualification.
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L’énigme Vlahovic
Au-delà de la situation au poste de gardien, Zoff s'est également exprimé sur le casse-tête que représente Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe a connu une saison en dents de scie, marquée par des problèmes physiques, ce qui a donné lieu à d'intenses spéculations quant à son avenir à long terme à l'Allianz Stadium, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes.
« Si l’on considère la période récente – entre la compétition de la saison dernière et les blessures de cette saison –, il est difficile de dresser un bilan exhaustif, car il a trop peu joué. Je l’apprécie : je pense que c’est un bon avant-centre. Ce sera à la Juve d’évaluer, en fonction de sa disponibilité, s’il faut ou non faire un effort pour le garder », a expliqué Zoff à propos de l’ancien joueur de la Fiorentina.