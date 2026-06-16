Zoff, qui connaît parfaitement ce qu’il faut pour s’imposer dans les cages de la « Vieille Dame », est manifestement un admirateur du numéro un d’Aston Villa. Malgré la réputation de Martinez pour ses excentricités sur le terrain et son tempérament fougueux, Zoff estime que ce sont ses qualités de gardien de but qui comptent le plus pour un club de l’envergure de la Juventus.

Dans une interview accordée àTuttosport, le vainqueur de la Coupe du monde 1982 a clairement exprimé son opinion sur les rumeurs concernant l’international argentin. « À la Juve, seuls les résultats comptent et les joueurs peuvent faire ce qu’ils veulent sur le terrain, du moment qu’ils servent la cause. Peu importe que le gardien soit excentrique ou timide : l’essentiel est qu’il arrête les ballons comme il se doit. L’Argentin a démontré sa capacité à le faire en Premier League comme en sélection, et il m’enthousiasme », a tranché Zoff.







