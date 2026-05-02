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La Juventus élabore un plan de transfert pour recruter Mason Greenwood, tandis que l’OM s’attend à un intérêt estival autour de l’ancien attaquant de Manchester United
Greenwood revient dans le viseur de la Juventus
Selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame travaillerait actuellement sur une stratégie visant à recruter l’attaquant de 24 ans lors du prochain mercato estival, afin de le convaincre de quitter la Ligue 1 pour la Serie A.
Ce n’est pas la première fois que la Vieille Dame s’intéresse à Greenwood : son nom a déjà été associé au club à plusieurs reprises au cours des deux dernières saisons. Après une période prolifique en France, l’attaquant refait surface à Turin alors que la direction sportive cherche à renforcer ses options offensives pour la nouvelle saison.
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Une initiative en France suscite l'intérêt
Greenwood affiche une efficacité redoutable depuis son arrivée à Marseille, avec 36 buts inscrits en 64 matches de championnat au cours des deux dernières saisons. Sa saison 2025-2026 s'est avérée particulièrement impressionnante, avec 15 buts en 29 rencontres de championnat.
Malgré ces performances individuelles de haut niveau, l’OM pointe actuellement à la sixième place de la Ligue 1, à deux journées de la fin. La qualification pour la Ligue des champions semblant désormais hors de portée, le club pourrait être contraint de céder son attaquant vedette pour renflouer ses caisses et répondre à son envie de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.
L’effet domino Francisco Conceição
L’arrivée éventuelle de Greenwood à Turin pourrait être facilitée par le départ de Francisco Conceição. L’international portugais, auteur de quatre buts et quatre passes décisives cette saison, aurait tapé dans l’œil des recruteurs de Liverpool et Manchester United grâce à son activité débordante sur l’aile.
L’international portugais, auteur de quatre buts et autant de passes décisives cette saison, a séduit les recruteurs anglais par son travail acharné et son talent exceptionnel pour le dribble. Une offre substantielle en provenance de l’Angleterre pourrait donc pousser la Juventus à céder, et ainsi ouvrir la porte à Greenwood.
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Comparaison des prix
Sur le plan financier, ces opérations pourraient s'équilibrer. La Juventus a fortement investi dans Conceicao, versant d’abord un prêt onéreux de 7 millions d’euros, assorti de bonus, puis réglant un transfert définitif de 32 millions d’euros. Selon les informations disponibles, une offre d’environ 50 millions d’euros serait nécessaire pour que le club turinois le cède.
Soit précisément la somme que Marseille réclamerait pour Greenwood. En cédant Conceição à la Premier League, la Juventus récupérerait donc les fonds nécessaires pour financer l’arrivée de l’Anglais et boucler ainsi un vaste remaniement de son attaque.