Selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame travaillerait actuellement sur une stratégie visant à recruter l’attaquant de 24 ans lors du prochain mercato estival, afin de le convaincre de quitter la Ligue 1 pour la Serie A.

Ce n’est pas la première fois que la Vieille Dame s’intéresse à Greenwood : son nom a déjà été associé au club à plusieurs reprises au cours des deux dernières saisons. Après une période prolifique en France, l’attaquant refait surface à Turin alors que la direction sportive cherche à renforcer ses options offensives pour la nouvelle saison.