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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

La Juventus confirme : « Thiago Motta, nous avons procédé à la résiliation le 15 juin en versant la somme correspondante »

Juventus FC
T. Motta
Mercato

Les propos du directeur financier de la Juventus, Stefano Cerrato

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Stefano Cerrato, directeur financier de la Juventus, lors de l’assemblée des actionnaires qui se tient aujourd’hui à l’Allianz Stadium, a confirmé que la relation entre la Juventus et Thiago Motta avait officiellement pris fin en juin : « Une clause avec l’entraîneur Thiago Motta permettait de mettre fin à cette relation moyennant le versement d’une indemnité au plus tard le 30 juin 2026. Nous avons exercé cette faculté le 15 juin en versant l’indemnité. »

  • Cerrato s’est également exprimé sur les prévisions pour l’exercice en cours : « Le résultat devrait encore être déficitaire, principalement en raison de recettes moins élevées en Ligue Europa qu’en Ligue des champions. Le résultat sera influencé par les résultats sportifs et par les effets des campagnes de transferts de janvier et de juin. »

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