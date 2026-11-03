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Stefano Cerrato, directeur financier de la Juventus, lors de l’assemblée des actionnaires qui se tient aujourd’hui à l’Allianz Stadium, a confirmé que la relation entre la Juventus et Thiago Motta avait officiellement pris fin en juin : « Une clause avec l’entraîneur Thiago Motta permettait de mettre fin à cette relation moyennant le versement d’une indemnité au plus tard le 30 juin 2026. Nous avons exercé cette faculté le 15 juin en versant l’indemnité. »