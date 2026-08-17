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Jhon LucumiGetty Images
Adhe Makayasa

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La Juventus confirme la signature définitive de l'international colombien Jhon Lucumi en provenance de Bologne

Mercato
J. Lucumi
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Serie A
Bologne

La Juventus a confirmé la signature définitive du défenseur international colombien Jhon Lucumi, en provenance de son rival de Serie A Bologne, avec un contrat de longue durée courant jusqu’en juin 2030. Le défenseur central de 28 ans a rejeté cinq offres concurrentes venues de toute l’Europe pour boucler son arrivée à Turin et renforcer la défense bianconera avant la saison 2026-2027 à venir.

  • Le défenseur donne la priorité à un transfert à la Juventus

    La Juventus a bouclé avec succès la signature de Lucumi après avoir trouvé un accord financier avec Bologne pour un montant initial de 18 M€ plus 2 M€ de bonus potentiels. Le défenseur central colombien a engagé son avenir à long terme à Turin en signant un contrat de quatre ans d’une valeur de 3 M€ nets par saison. Ce transfert souligne également la volonté claire du joueur, qui a clairement fait de la Juventus sa priorité malgré plusieurs autres prétendants.


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  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Le club salue un défenseur « au sommet de son art »

    Après avoir commencé sa carrière professionnelle au Deportivo Cali à l’âge de 17 ans, avant de s’imposer parmi les meilleurs défenseurs de Belgique avec Genk en 2018, l’arrivée de Lucumi a été annoncée avec enthousiasme par le club sur son site officiel : « Juventus recrute un joueur au sommet de son art, prêt à apporter une contribution immédiate à l’équipe en vue de la saison 2026/27.

    « Bienvenue à la Juventus, Jhon ! »

  • L’héritage des Rossoblu laisse sa marque

    En quatre saisons à Bologne après son arrivée à l’été 2022, Lucumi s’est imposé comme un pilier indispensable en défense en disputant 152 matches toutes compétitions confondues. Le joueur de 28 ans a également découvert la Ligue des champions avec Bologne, inscrivant l’un de ses deux buts pour le club durant son passage au Stadio Renato Dall'Ara.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le coup d’envoi de Frosinone approche à grands pas

    Son transfert à Turin étant désormais finalisé, Lucumi rejoindra immédiatement les séances d’entraînement tactique avec ses nouveaux coéquipiers de la Juventus. La Juventus doit lancer sa campagne de Serie A 2026-2027 avec un déplacement sur la pelouse de Frosinone le dimanche 23 août, un match d’ouverture de championnat qui devrait largement servir de début officiel en compétition pour le défenseur central colombien, appelé à diriger cette défense remaniée.

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