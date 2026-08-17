La Juventus confirme la signature définitive de l'international colombien Jhon Lucumi en provenance de Bologne

Après avoir commencé sa carrière professionnelle au Deportivo Cali à l’âge de 17 ans, avant de s’imposer parmi les meilleurs défenseurs de Belgique avec Genk en 2018, l’arrivée de Lucumi a été annoncée avec enthousiasme par le club sur son site officiel : « Juventus recrute un joueur au sommet de son art, prêt à apporter une contribution immédiate à l’équipe en vue de la saison 2026/27.

« Bienvenue à la Juventus, Jhon ! »