La Juventus clarifie la situation du transfert de Mostafa Shobeir alors que les discussions autour du gardien égyptien prennent une nouvelle tournure

Le géant italien a fermement démenti les récents rapports selon lesquels Shobeir, gardien d'Al Ahly et de l'Égypte, serait une cible du club durant l'actuel mercato.

Les spéculations s'étaient intensifiées autour du joueur de 26 ans après ses performances impressionnantes sur la scène internationale, mais la Juventus a rapidement agi pour calmer les rumeurs d'un possible transfert en Serie A.

En réponse directe aux spéculations grandissantes, un représentant du club a déclaré aux médias : « La Juventus n'a absolument aucun intérêt à recruter Shobeir, et le joueur ne fait pas partie de nos plans. » Cette prise de position définitive semble mettre fin à tout espoir de voir le portier rejoindre l'Allianz Stadium cet été.



