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La Juventus clarifie la situation du transfert de Mostafa Shobeir alors que les discussions autour du gardien égyptien prennent une nouvelle tournure
La Juventus écarte les liens avec Shobeir
Le géant italien a fermement démenti les récents rapports selon lesquels Shobeir, gardien d'Al Ahly et de l'Égypte, serait une cible du club durant l'actuel mercato.
Les spéculations s'étaient intensifiées autour du joueur de 26 ans après ses performances impressionnantes sur la scène internationale, mais la Juventus a rapidement agi pour calmer les rumeurs d'un possible transfert en Serie A.
En réponse directe aux spéculations grandissantes, un représentant du club a déclaré aux médias : « La Juventus n'a absolument aucun intérêt à recruter Shobeir, et le joueur ne fait pas partie de nos plans. » Cette prise de position définitive semble mettre fin à tout espoir de voir le portier rejoindre l'Allianz Stadium cet été.
- Getty Images Sport
Claudio Chiellini répond aux rumeurs
Le démenti a été repris au plus haut niveau de la direction sportive du club. Le PDG de la Juventus, Claudio Chiellini, a réitéré que le joueur n'était pas envisagé pour l'équipe première de la Juventus.
« La Juventus n'a manifesté aucun intérêt pour recruter Mostafa Shobeir, et le joueur ne fait absolument pas partie de nos plans », a confirmé Chiellini lorsqu'il a été interrogé sur les liens avec la star de la Premier League égyptienne.
D'autres dirigeants du club, dont le directeur sportif Frederic Massara, ont exprimé leur incompréhension quant à l'origine de ces informations. Dans un communiqué commun, les deux hommes ont déclaré : « Nous avons reçu de nombreux appels au sujet de ces informations, et nous n'en connaissons pas la source, mais ce que nous savons parfaitement, c'est que tout ce qui a été dit sur notre intérêt pour le recrutement de Shobeir est totalement incorrect.
Des cibles alternatives pour la Juventus
Si Shobeir ne fait pas partie des pistes étudiées, la Juventus cherche toujours activement un nouveau gardien pour renforcer son effectif. Le club a récemment été associé à une opération d’envergure pour Emiliano Martinez, champion du monde d’Aston Villa. Cependant, ce dossier est compliqué par l’état physique de l’Argentin, plus précisément un doigt cassé qui pourrait nécessiter une opération et entraîner une indisponibilité de trois mois.
La recherche d’un nouveau numéro un a conduit la Juventus à explorer plusieurs pistes à travers l’Europe. Le club avait auparavant suivi Zion Suzuki, qui a finalement rejoint Aston Villa, ce qui oblige la Juventus à envisager d’autres options.
- AFP
La cote de Shobeir grimpe à Al Ahly
Malgré le démenti de la Juventus, Mostafa Shobeir reste un espoir très coté du football du Moyen-Orient. Le joueur de 26 ans s’est imposé comme le premier choix à la fois d’Al Ahly et de l’équipe nationale d’Égypte, notamment après avoir disputé la Coupe du monde 2026. Son moment le plus marquant est survenu lorsqu’il a arrêté un penalty de la légende argentine Lionel Messi lors de leur huitième de finale.
Al Ahly a déjà démontré sa volonté de conserver le gardien en repoussant un intérêt extérieur plus tôt cet été. Le club aurait refusé une offre du club danois de Nordsjaelland, préférant garder son homme fort alors qu’il se prépare à une campagne chargée sur la scène nationale et continentale.
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