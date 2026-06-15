Le dossier des gardiens de but est l’un des plus épineux que l’ancien directeur général de la Juventus, Damien Comolli, a légué à son successeur, Giovanni Carnevali. Après le « non » retentissant concernant Alisson Becker, avec lequel les Bianconeri avaient conclu un accord, mais qui a été bloqué par Liverpool, épisode ayant tendu les relations entre Comolli et Luciano Spalletti, la Juventus a dû repartir de zéro et identifier Emiliano Martínez comme cible numéro un.
Sur le plan des départs, la situation des gardiens de la Juventus soulève également des questions. Outre la confirmation de Carlo Pinsoglio comme troisième gardien, après sa récente prolongation jusqu’en juin 2027, il est clair que, la Juventus cherchant un nouveau titulaire, l’un des deux autres, Michele Di Gregorio ou Mattia Perin, fera double emploi.
Entre les deux, le club bianconero pencherait pour conserver Perin, dont le contrat court jusqu’en 2027 et qui est vu par Luciano Spalletti comme un numéro 2 fiable. La Juve serait prête à lui proposer une prolongation et les deux parties doivent se rencontrer d’ici fin juin.