La situation concernant Di Gregorio est plus complexe. L’ancien joueur de Monza est sous contrat jusqu’en 2029 et, pour l’instant, la demande est faible sur le marché. Rappelons que, en 2024, la Juventus a officialisé son arrivée par communiqué : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club AC Monza pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2025, des droits sur les prestations sportives du footballeur Michele Di Gregorio, moyennant une somme de 4,5 millions d’euros.





L’accord prévoit en outre l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits de prestation sportive du joueur si certaines conditions sont remplies au cours de la saison sportive 2024/2025. Le montant de l’acquisition définitive est fixé à 13,5 millions d’euros, payable en trois exercices, auquel s’ajoutent 0,8 million d’euros de frais annexes ; ce total pourrait être majoré de 2 millions d’euros au maximum en cas d’atteinte d’objectifs sportifs. Au vu de la forte probabilité de réalisation de ces conditions, l’opération est déjà comptabilisée comme une acquisition définitive, pour un montant total de 18 millions d’euros. L’évaluation définitive sera toutefois validée lors de la préparation du rapport semestriel au 31 décembre 2024, dont l’approbation est prévue en février 2025.





Un an après l’acquisition définitive, Di Gregorio figure toujours au bilan pour 13,5 M€, soit le montant minimum que la Juventus doit percevoir en cas de cession du Milanais pour éviter une moins-value. À ce stade, la Juve aurait fixé un prix de départ à 15 millions d’euros et entretenu des contacts avec l’Atalanta et la Fiorentina, sans que les discussions n’aboutissent. Aucun club étranger n’a pour l’instant manifesté d’intérêt. Les Bianconeri restent donc en stand-by, avec l’objectif, non sans difficulté, de céder Di Gregorio. Ce lundi, comme le rapporte Nicolò Schira, une rencontre a eu lieu à Milan entre le gardien et son agent, Carlo Alberto Belloni : les choses bougent-elles enfin pour l’ancien portier de Monza ?











