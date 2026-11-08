90'+3' - Encore Vicario, cette fois décisif sur la frappe du gauche de Mastantuono, qui vient d'entrer dans la surface.

90'+2' - Arrêt miraculeux de Vicario sur la frappe du gauche de Brescianini depuis l'extérieur de la surface : le gardien de la Juventus préserve le score.

85' - Centre de Zhegrova depuis la gauche, Ekhator reprend de la tête au centre de la surface mais envoie le ballon au-dessus.

82' - But refusé à la Fiorentina ! L'ancien joueur de la Juventus Dragusin reprend de la tête au centre de la surface et trompe Vicario, mais il pousse Bremer des deux mains, l'empêchant d'intervenir.

76' - Alajbegovic tente sa chance d'une frappe puissante depuis la droite, mais De Gea arrête cette fois.

66' - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS PAR BREMER, 2-2 ! Corner tiré depuis la gauche par Douglas Luiz, De Gea commet une énorme erreur en sortant mal et se fait devancer par la tête du Brésilien.

59' - La Juventus tout près de l'égalisation ! Centre depuis la gauche, Douglas Luiz s'élève et envoie le ballon au-dessus.

56' - Encore la Fiorentina : Mastantuono repique dans l'axe et frappe du gauche, mais le ballon sort.

54' - LA FIORENTINA REPASSE DEVANT GRÂCE À NJIE ! Jimenez frappe depuis la gauche, Vicario repousse au centre de la surface. Le ballon revient à l'ancien joueur du Torino, qui devance McKennie et le pousse au fond pour inscrire le 2-1.

45'+1' - Centre de Goncalves depuis la gauche, Pellegrino s'élève et envoie le ballon juste au-dessus.

43' - Énorme erreur de la Juventus à la relance avec Lucumi. Le ballon arrive à Goncalves qui, seul au centre de la surface, manque inexplicablement son geste.

42' - Ndour frappe de l'extérieur de la surface, le ballon passe juste à côté.

37' - La Juventus se déchaîne : Kolo Muani déborde encore à droite et centre pour Woltemade, qui reprend de première intention. De Gea sauve du pied. Le ballon revient à Koopmeiners, qui frappe du gauche de l'extérieur de la surface : juste à côté.

32' - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS, WOLTEMADE ! Folie de Viery, qui tente de devancer Kolo Muani, mais se fait surprendre et dribbler dans la surface par le Français. Centre depuis la droite et plat du pied de l'Allemand, qui inscrit le but du 1-1, son premier en championnat.

22' - Encore la Juventus, encore Cabal : cette fois, le Colombien, laissé seul au centre de la surface, frappe mal et envoie le ballon à côté.

21' - La Juventus se montre encore dangereuse : centre de Kolo Muani depuis la droite, reprise de volée de Cabal, mais De Gea plonge et détourne superbement en corner.

10' - La Juventus réplique, elle aussi sur corner : McKennie devance les défenseurs et place une tête, le ballon passe juste à côté.

4' - LA FIORENTINA PREND DÉJÀ L'AVANTAGE, PELLEGRINO ! Corner tiré depuis la gauche par Pedro Goncalves, l'Argentin s'élève et trompe aussitôt Vicario pour inscrire le 1-0, avant de célébrer comme Batistuta.