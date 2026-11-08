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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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La Juventus cale encore : menée par la Fiorentina, elle arrache le nul 2-2. Spalletti est à six points de la quatrième place

Revivez avec nous en direct la 11e journée de Serie A.

Serie A, 11e journée

Fiorentina-Juventus 2-2

Buteurs : 4e Pellegrino (F), 32e Woltemade (J), 54e Njie (F), 66e Bremer (J)

La Juventus de Luciano Spalletti cale encore en championnat, dans un match qui n’est jamais comme les autres : elle fait 2-2 à 20 h 45 au stade Artemio Franchi de Florence, face à la Fiorentina de Paolo Vanoli, lors du match décalé du dimanche de la 11e journée de Serie A, avec des buts de Pellegrino, Woltemade, Njie et Bremer sur une erreur de De Gea, un but refusé à Dragusin en fin de match et un penalty réclamé par la Juventus pour une main dans la surface de l’ancien Joao Mario. La Juventus, qui restait sur une victoire contre le Napoli, avait toutefois perdu deux de ses quatre derniers matches et occupe la septième place du classement, déjà à six points de l’AC Milan, quatrième : un nouveau faux pas, alors que l’avenir de l’entraîneur de la Juventus reste incertain. La Fiorentina est, elle, quinzième, avec deux points d’avance sur la zone de relégation.

  • ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    90'+3' - Encore Vicario, cette fois décisif sur la frappe du gauche de Mastantuono, qui vient d'entrer dans la surface.

    90'+2' - Arrêt miraculeux de Vicario sur la frappe du gauche de Brescianini depuis l'extérieur de la surface : le gardien de la Juventus préserve le score.

    85' - Centre de Zhegrova depuis la gauche, Ekhator reprend de la tête au centre de la surface mais envoie le ballon au-dessus.

    82' - But refusé à la Fiorentina ! L'ancien joueur de la Juventus Dragusin reprend de la tête au centre de la surface et trompe Vicario, mais il pousse Bremer des deux mains, l'empêchant d'intervenir.

    76' - Alajbegovic tente sa chance d'une frappe puissante depuis la droite, mais De Gea arrête cette fois.

    66' - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS PAR BREMER, 2-2 ! Corner tiré depuis la gauche par Douglas Luiz, De Gea commet une énorme erreur en sortant mal et se fait devancer par la tête du Brésilien.

    59' - La Juventus tout près de l'égalisation ! Centre depuis la gauche, Douglas Luiz s'élève et envoie le ballon au-dessus.

    56' - Encore la Fiorentina : Mastantuono repique dans l'axe et frappe du gauche, mais le ballon sort.

    54' - LA FIORENTINA REPASSE DEVANT GRÂCE À NJIE ! Jimenez frappe depuis la gauche, Vicario repousse au centre de la surface. Le ballon revient à l'ancien joueur du Torino, qui devance McKennie et le pousse au fond pour inscrire le 2-1.

    45'+1' - Centre de Goncalves depuis la gauche, Pellegrino s'élève et envoie le ballon juste au-dessus.

    43' - Énorme erreur de la Juventus à la relance avec Lucumi. Le ballon arrive à Goncalves qui, seul au centre de la surface, manque inexplicablement son geste.

    42' - Ndour frappe de l'extérieur de la surface, le ballon passe juste à côté.

    37' - La Juventus se déchaîne : Kolo Muani déborde encore à droite et centre pour Woltemade, qui reprend de première intention. De Gea sauve du pied. Le ballon revient à Koopmeiners, qui frappe du gauche de l'extérieur de la surface : juste à côté.

    32' - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS, WOLTEMADE ! Folie de Viery, qui tente de devancer Kolo Muani, mais se fait surprendre et dribbler dans la surface par le Français. Centre depuis la droite et plat du pied de l'Allemand, qui inscrit le but du 1-1, son premier en championnat.

    22' - Encore la Juventus, encore Cabal : cette fois, le Colombien, laissé seul au centre de la surface, frappe mal et envoie le ballon à côté.

    21' - La Juventus se montre encore dangereuse : centre de Kolo Muani depuis la droite, reprise de volée de Cabal, mais De Gea plonge et détourne superbement en corner.

    10' - La Juventus réplique, elle aussi sur corner : McKennie devance les défenseurs et place une tête, le ballon passe juste à côté.

    4' - LA FIORENTINA PREND DÉJÀ L'AVANTAGE, PELLEGRINO ! Corner tiré depuis la gauche par Pedro Goncalves, l'Argentin s'élève et trompe aussitôt Vicario pour inscrire le 1-0, avant de célébrer comme Batistuta.

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Fiorentina-Juventus 2-2

    Buteurs : 4e Pellegrino (F), 32e Woltemade (J), 54e Njie (F), 66e Bremer (J)

    FIORENTINA (4-3-3) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario ; Ndour, Oulai (Fagioli à la 65e), Goncalves (Brescianini à la 65e) ; Mastantuono, Pellegrino (Beto à la 86e), Njie (Gnonto à la 86e). Entraîneur : Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí (Gatti à la 89e), Cabal (Celik à la 57e) ; McKennie (Ekhator à la 78e), Douglas Luiz, Koopmeiners ; Kolo Muani, Woltemade (Zhegrova à la 57e), Boga (Alajbegovic à la 57e). Entraîneur : Spalletti

    Avertis : Cabal (J), Bremer (J), Oulai (F), Kolo Muani (J)

    Expulsés : -

    Passes décisives : Pedro Goncalves (F), Kolo Muani (J)

    Arbitre : Colombo

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