Pour la Juventus, le mercato s’est achevé sur un feu d’artifice, marqué par de nombreux rebondissements. Le résultat, c’est une équipe avec quelques solutions supplémentaires, encore quelques lacunes et, surtout, encore beaucoup de points d’interrogation.





Mais reprenons dans l’ordre. Le premier coup de théâtre est arrivé entre la fin de la saison dernière et le début du mercato, avec un énième bouleversement dans la direction. Comolli et Modesto dehors, Carnevali et Massara dedans. La nouvelle direction est en fait arrivée alors que tout était déjà en cours, car les grands clubs commencent à planifier le mercato estival dès l’hiver, et elle a tenté de réparer les dégâts provoqués par les dernières gestions, en tenant compte des limitations du settlement agreement de l’UEFA. La note pour Carnevali et Massara est positive, même s’il faudra attendre pour vraiment les juger, le mercato hivernal et surtout celui de l’été prochain, sans oublier bien sûr l’issue de la saison qui vient de commencer. À la différence de Giuntoli, qui lors de son premier été à la Juventus n’avait bouclé que l’arrivée de Weah (une opération d’ailleurs menée par Manna), Carnevali et Massara ont été très actifs, bouclant onze arrivées (retours de prêt compris) et douze départs (fins de contrat comprises).