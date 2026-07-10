La Juventus affiche toujours un bilan déficitaire : l'objectif est de réduire les coûts de 10 %. Carnevali doit réaliser un « miracle »

Toujours dans le rouge. Pour la neuvième fois consécutive, les comptes de la Juventus sont dans le rouge ; sauf surprise, le club bianconero clôturera son prochain bilan avec une perte d’environ 63 millions d’euros, supérieure aux 58 millions de l’exercice précédent. Cette situation s’explique par une saison 2025-2026 à rayer des mémoires, conclue par une élimination en barrages de la Ligue des champions (défaite contre Galatasaray) et une sixième place en Serie A, synonyme d’absence des compétitions européennes majeures. Les recettes ont reculé de 530 à 471 millions, et si l’élimination européenne est pointée du doigt, l’objectif minimal des huitièmes de finale n’ayant pas été atteint, Tuttosport souligne aussi une baisse significative des gains liés à la gestion des joueurs.