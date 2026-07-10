Toujours dans le rouge. Pour la neuvième fois consécutive, les comptes de la Juventus sont dans le rouge ; sauf surprise, le club bianconero clôturera son prochain bilan avec une perte d’environ 63 millions d’euros, supérieure aux 58 millions de l’exercice précédent. Cette situation s’explique par une saison 2025-2026 à rayer des mémoires, conclue par une élimination en barrages de la Ligue des champions (défaite contre Galatasaray) et une sixième place en Serie A, synonyme d’absence des compétitions européennes majeures. Les recettes ont reculé de 530 à 471 millions, et si l’élimination européenne est pointée du doigt, l’objectif minimal des huitièmes de finale n’ayant pas été atteint, Tuttosport souligne aussi une baisse significative des gains liés à la gestion des joueurs.
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La Juventus affiche toujours un bilan déficitaire : l'objectif est de réduire les coûts de 10 %. Carnevali doit réaliser un « miracle »
CROISSANCE DU SECTEUR COMMERCIAL
Selon Tuttosport, les pertes ont été limitées par la croissance du secteur commercial, notamment grâce au retour de Jeep comme sponsor et aux recettes de « Visit Detroit ». Toutefois, ces mesures ne suffisent pas pour assainir les finances du club. Pour la saison 2026-2027, il faudra donc accentuer les économies, au-delà des efforts déjà réalisés. La masse salariale a été légèrement réduite, les amortissements ont baissé et les dépenses liées aux prêts onéreux ainsi qu’aux commissions ont été contenues. Au total, les économies réalisées s’élèvent à environ 50 millions de moins que lors de l’exercice précédent, un effort insuffisant pour atteindre l’équilibre budgétaire.
LA MISSION DU CARNAVAL
Le budget du club est grevé par une sanction de l’UEFA liée au fair-play financier : 6 millions d’euros ont déjà été inscrits en charges, tandis que 14 millions supplémentaires dépendent du respect de plusieurs ratios financiers au cours des prochains exercices. En somme, privé des recettes de la Ligue des champions, Carnevali doit réaliser un petit miracle sur le marché des transferts : vendre au mieux, acheter malin et, malgré tout, élever le niveau de l’effectif.
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