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Yosua Arya

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La Juventus accélère son dossier Randal Kolo Muani et engage des discussions décisives avec le PSG pour un recrutement estival

Mercato
Juventus FC
R. Kolo Muani
Serie A
Paris Saint-Germain
Ligue 1

La Juventus intensifie ses efforts pour rapatrier Randal Kolo Muani à Turin, le nouveau PDG Giovanni Carnevali ayant relancé les négociations avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant français demeure une cible prioritaire pour les Bianconeri, déterminés à renforcer leur ligne offensive, et la réchauffement des relations entre les deux clubs pourrait enfin déboucher sur un accord qui avait échoué à se concrétiser jusqu’ici.

  • La Juventus relance sa quête d'une cible qui ne lui est pas inconnue

    Selon la *Gazzetta*, la Juventus s’intéresse à nouveau à Kolo Muani depuis l’arrivée de Carnevali au poste de PDG du club. L’international français a connu un prêt de six mois fructueux à Turin en 2025 et reste très apprécié par les dirigeants du club.

    De nouveaux contacts ont été établis avec le PSG pour évoquer l’avenir de l’attaquant. De retour à Paris après un prêt difficile à Tottenham, où il n’a marqué que cinq buts, Kolo Muani voit dans un retour en Italie une option séduisante pour toutes les parties. La Juve estime que ses succès passés à Turin et sa connaissance de l’environnement faciliteraient sa réintégration au sein de l’équipe.

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  • Kolo Muani JuventusGetty Images

    La Juventus évalue actuellement les conditions d'un accord.

    Carnevali devrait rencontrer le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, afin que les deux clubs trouvent un accord sur ce transfert. Les négociations s’annoncent plus simples qu’auparavant, grâce aux excellentes relations entre les deux dirigeants. Un élément décisif après l’échec des discussions pour Kolo Muani lors du mercato estival dernier.

    Le club parisien évalue l’attaquant à environ 30 millions d’euros. Les Bianconeri envisageraient une opération incluant un prêt initial assorti d’une clause d’achat obligatoire, afin d’étaler la charge financière du transfert.

  • Spalletti veut davantage de puissance offensive

    La Juventus cherche activement à renforcer son attaque après que Luciano Spalletti a souligné la nécessité d’étoffer son banc devant. Le technicien aurait coché deux avant-postes fiables capables de mener le jeu offensif. Kolo Muani est la priorité, mais le club turinois garde un œil sur d’autres pistes.

    Parallèlement, la direction nourrit l’espoir de relancer les discussions contractuelles avec Dusan Vlahovic, malgré les tensions passées avec l’ancienne direction. Le précédent passage du Français à Turin joue en sa faveur : il avait inscrit 10 buts lors de son prêt et s’était rapidement intégré tant à l’équipe qu’au vestiaire, ce qui en fait un choix très apprécié par le staff technique.

  • Al Ain FC v Juventus FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Des discussions décisives pourraient sceller le sort du transfert.

    La Juventus poursuit ses discussions avec le PSG pour trouver un accord qui convienne aux deux clubs. L’acceptation par le champion de France d’un prêt avec option d’achat s’annonce comme un élément clé des négociations. Les Bianconeri gardent toutefois d’autres cibles à l’œil : Nicolas Jackson et Alexander Sorloth font toujours partie des options, mais Kolo Muani demeure la priorité alors que la Juventus remanie son attaque en vue de la nouvelle saison.