Selon la *Gazzetta*, la Juventus s’intéresse à nouveau à Kolo Muani depuis l’arrivée de Carnevali au poste de PDG du club. L’international français a connu un prêt de six mois fructueux à Turin en 2025 et reste très apprécié par les dirigeants du club.

De nouveaux contacts ont été établis avec le PSG pour évoquer l’avenir de l’attaquant. De retour à Paris après un prêt difficile à Tottenham, où il n’a marqué que cinq buts, Kolo Muani voit dans un retour en Italie une option séduisante pour toutes les parties. La Juve estime que ses succès passés à Turin et sa connaissance de l’environnement faciliteraient sa réintégration au sein de l’équipe.