La Juventus accélère pour Dibu Martinez, déjà en quête d’un logement à Turin, et pour Lucumì

La première journée de Giovanni Carnevali à la Continassa s’est conclue par l’officialisation du transfert définitif de Jérémie Boga à la Juventus. Une opération déjà négociée en janvier par Damien Comolli et validée par Luciano Spalletti, grâce aux performances convaincantes de l’attaquant ivoirien lors de ses cinq premiers mois sous le maillot bianconero. Né en 1997 et ancien joueur de Nice, l’Ivoirien a déjà évolué sous les ordres de Carnevali à Sassuolo de 2018 à 2022 ; il est désormais officiellement un joueur de la Juve à titre définitif pour un montant de 4,8 millions d’euros.





Le nouveau directeur général, qui a rencontré Spalletti à Forte dei Marmi ce week-end, a passé la journée au siège du club, de 9 h à 18 h environ, pour échanger principalement avec l’équipe financière.



