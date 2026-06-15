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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

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La Juventus accélère pour Dibu Martinez, déjà en quête d’un logement à Turin, et pour Lucumì

Juventus FC
Mercato
Serie A
E. Martinez
J. Lucumi

Le nouveau PDG commence par officialiser l'arrivée de Boga ; le club se concentre désormais sur le poste de gardien et sur la défense.

La première journée de Giovanni Carnevali à la Continassa s’est conclue par l’officialisation du transfert définitif de Jérémie Boga à la Juventus. Une opération déjà négociée en janvier par Damien Comolli et validée par Luciano Spalletti, grâce aux performances convaincantes de l’attaquant ivoirien lors de ses cinq premiers mois sous le maillot bianconero. Né en 1997 et ancien joueur de Nice, l’Ivoirien a déjà évolué sous les ordres de Carnevali à Sassuolo de 2018 à 2022 ; il est désormais officiellement un joueur de la Juve à titre définitif pour un montant de 4,8 millions d’euros.


Le nouveau directeur général, qui a rencontré Spalletti à Forte dei Marmi ce week-end, a passé la journée au siège du club, de 9 h à 18 h environ, pour échanger principalement avec l’équipe financière.


  • Dibu cherche un nouveau point de chute.

    Dans les prochains jours, Francesco Calvo poursuivra la restructuration du mercato de la Juventus, qui compte encore plusieurs dossiers ouverts, tant en matière d’arrivées que de départs. L’une des premières priorités concerne le poste de gardien : alorsque le club négocie le transfert de Michele Di Gregorio, la direction cherche à offrir à Luciano Spalletti un gardien expérimenté. En pole position figure Emiliano « Dibu » Martínez (né en 1992), champion du monde 2022 avec l’Argentine et actuellement mobilisé pour la Coupe du monde nord-américaine avec la « Albiceleste ».


    Selon Sky, le gardien souhaite rejoindre la Juventus et chercherait déjà un logement à Turin. Restera ensuite à négocier une indemnitéavec Aston Villa, vainqueur de la dernière Ligue Europa. Si ce dossieréchoue, l’option numéro un reste Jan Oblak, l’expérimenté portier de l’Atlético Madrid.

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  • DÉFENSE : LUCUMI' VISÉ

    Jhon Lucumí, défenseur colombien né en 1998, est actuellement au cœur des rumeurs concernant le secteur défensif de la Juventus. Le joueur de Bologne, sous contrat jusqu’en 2027, dispose d’une clause libératoire fixée à 28 millions d’euros. Son arrivée pourrait ainsi faciliter un autre mouvement de premier plan en défense : le premier nom qui vient à l’esprit est celui du Brésilien Gleison Bremer, né en 1997, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029 et doté d’une clause libératoire de 58 millions d’euros.