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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus a publié un communiqué au sujet de l’accord de règlement conclu avec l’UEFA : « Conforme aux prévisions du club. »

Juventus FC
Serie A

Le communiqué du club bianconero fait suite aux décisions de l'UEFA.

Après le communiqué de l'UEFA, la Juventus publie à son tour un communiqué concernant l'accord à l'amiable :


«Turin, le 30 juin 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (« Juventus » ou la « Société »), conformément aux informations déjà communiquées dans son rapport semestriel au 31 décembre 2025, annonce avoir conclu avec la Première Chambre de l’Organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA (« UEFA CFCB ») un accordde règlement d’une durée de trois ans, valable jusqu’à l’exercice 2027/28 – conclu en raison du non-respect de la règle UEFA sur les revenus du football pour la période 2022/23-2024/25. Les conditions de cet accord, globalement conformes aux prévisions de la Société et aux pratiques habituelles de l’UEFA à l’égard d’autres clubs, même en cours d’exercice, prévoient notamment :


- le paiement d’une somme « inconditionnelle » de 6,0 millions d’euros, intégralement comptabilisée dans le compte de résultat de l’exercice 2025/26 ;

– le paiement éventuel de sommes supplémentaires « conditionnelles », pouvant atteindre 14 millions d’euros, uniquement en cas de non-respect des paramètres économiques fixés par l’UEFA pour l’exercice en cours et les deux suivants ; la Société estime actuellement pouvoir respecter ces paramètres avec une marge suffisante et ne pas avoir à supporter ces charges à l’avenir ;

- des restrictions sportives standard, consistant à respecter certaines contraintes liées au coût total des joueurs inscrits sur la « Liste A » UEFA, ainsi que des sanctions sportives supplémentaires en cas de violations significatives des paramètres économiques et sportifs convenus avec l’UEFA.


  • La note précise : « Les montants versés par la Société (ou directement prélevés par l’UEFA) ne seront pas considérés comme des coûts éligibles pour la Juventus au regard des exigences de stabilité financière définies par le règlement de l’UEFA sur l’octroi de licences aux clubs et la viabilité financière. Si les paramètres financiers consolidés sont respectés sur les exercices 2024/25 à 2026/27, le Club pourra solliciter une sortie anticipée du régime de l’accord de règlement. Enfin, la Juventus a déjà respecté, au 31 décembre 2025, le paramètre UEFA du « Squad Cost Ratio », tout comme elle l’avait fait au 31 décembre 2024. »


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