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Gianluca Minchiotti

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La Juventus a formulé sa première offre au Parma pour l’attaquant Pellegrino. Les détails de la proposition et les déclarations du dirigeant turinois Cherubini sont déjà connus

Juventus FC
Mercato
M. Pellegrino
Parme

La direction de la Juventus travaille activement pour offrir un nouvel attaquant à Luciano Spalletti.

En attendant de clarifier l’avenir de Randal Kolo Muani et alors que le dossier Vlahovic reste en suspens, la Juventus cherche à accélérer pour offrir un nouvel attaquant à Luciano Spalletti, en plus de Jeff Ekhator, et ce, avant de connaître le sort de David, Openda, Zhegrova et Milik.


Selon Tuttosport, la première cible serait Mateo Pellegrino, l’Argentin de Parme, club avec lequel les relations sont excellentes et qui s’est montré tout à fait disposé à céder le joueur. La Juve est plus que déterminée à s’assurer immédiatement les services de cet autre attaquant, indique le quotidien. De son côté, Pellegrino continue de donner la priorité à la Juve, même si l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League et de Liga reste vif.


  • LES STATISTIQUES

    Selon Tuttosport, la Juventus aurait transmis une première offre officielle à Parme pour l’attaquant argentin. Il s’agirait d’un prêt payant d’un an, assorti d’une option d’achat obligatoire de 30 millions d’euros, déclenchée automatiquement en casde maintien (top 10 de Serie A). La réponse du Parma ? Un « non » ferme, non pas tant en raison du montant proposé en soi, mais dicté par la nécessité d’encaisser immédiatement les fonds afin de pouvoir remplacer le joueur sur le marché.


    Le club emparisien se dit prêt à céder l’attaquant pour une trentaine de millions, dans le cadre d’un transfert sec. À défaut, il acceptera un prêt plus onéreux, assorti d’un mécanisme de rachat similaire. Selon le quotidien, les deux parties sont très proches d’un accord et doivent se revoir dans les prochaines heures.


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  • CHERUBINI OUVRE LE SCORE

    Federico Cherubini, le PDG du Parma FC, s'exprime au sujet de Pellegrino dans les colonnes de la Gazzetta di Parma : « Il est encore trop tôt pour savoir s'il partira. Arrivé d’Argentine jeune et peu expérimenté, il a réalisé en deux saisons des performances qui peuvent attirer les grands clubs. À 24 ans, il pourrait légitimement aspirer à un niveau supérieur. Rien n’est acté, mais si cela se produit, nous le comprendrons. Son départ éventuel nous permettrait de récupérer une indemnité à réinvestir dans le développement du club. »

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