En attendant de clarifier l’avenir de Randal Kolo Muani et alors que le dossier Vlahovic reste en suspens, la Juventus cherche à accélérer pour offrir un nouvel attaquant à Luciano Spalletti, en plus de Jeff Ekhator, et ce, avant de connaître le sort de David, Openda, Zhegrova et Milik.





Selon Tuttosport, la première cible serait Mateo Pellegrino, l’Argentin de Parme, club avec lequel les relations sont excellentes et qui s’est montré tout à fait disposé à céder le joueur. La Juve est plus que déterminée à s’assurer immédiatement les services de cet autre attaquant, indique le quotidien. De son côté, Pellegrino continue de donner la priorité à la Juve, même si l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League et de Liga reste vif.



