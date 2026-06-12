En juillet 2023, Cristiano Giuntoli a pris ses fonctions à Turin, un dirigeant « de terrain » aux larges prérogatives, à l'image de Fabio Paratici. Pour le nouveau directeur général du football, en provenance de Naples, un salaire de 2,9 M€ pour 2023-2024 et de 2,3 M€ pour 2024-2025, assorti d’une indemnitéde départ de 850 000 € liée à la résiliation anticipée de son contrat. Soit un total d’environ 6 M€ sur deux saisons. À son départ, Giuntoli est remplacé par Comolli, ex-Toulouse : prime à la signature de 950 000 euros et salaire estimé à 3 millions pour la saison 2025-2026, d’abord comme directeur général, puis, à partir de novembre, comme directeur général.





Au total, Arrivabene, Scanavino, Giuntoli et Comolli représentent environ 15 millions d’euros sur cinq saisons. Sur la même période, près de 350 millions d’euros ont été investis sur le marché des transferts, hors ventes, pour conquérir une Coupe d’Italie en 2024.







