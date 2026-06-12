Après l’énième remaniement à latête de la Juventus, qui a conduit au remplacement du directeur général sortant Damien Comolli par Giovanni Carnevali, *La Gazzetta dello Sport* passe au crible les comptes du club bianconero, en se penchant sur les sommes dépensées pour les dirigeants au cours des six dernières années, de Maurizio Arrivabene à Comolli. Arrivabene, ex-Ferrari, est resté en poste de juin 2021 à janvier 2023, percevant 2 millions d’euros bruts pour un an et demi de mandat. Après son départ, Maurizio Scanavino, autre homme de confiance d’Elkann (tout comme Arrivabene), a pris la relève avec pour mission de redresser les comptes et les pleins pouvoirs en tant que directeur général : 600 000 euros pour le second semestre 2022-23, 1,2 million pour la saison 2023-2024 et 800 000 euros prévus pour 2024-2025, soit un total de 2,6 millions, selon le quotidien sportif.
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La Juventus a consacré 15 millions d’euros aux salaires de ses dirigeants au cours des cinq dernières années, une enveloppe qui couvre les émoluments d’Arrivabene, Scanavino, Giuntoli et Comolli
En juillet 2023, Cristiano Giuntoli a pris ses fonctions à Turin, un dirigeant « de terrain » aux larges prérogatives, à l'image de Fabio Paratici. Pour le nouveau directeur général du football, en provenance de Naples, un salaire de 2,9 M€ pour 2023-2024 et de 2,3 M€ pour 2024-2025, assorti d’une indemnitéde départ de 850 000 € liée à la résiliation anticipée de son contrat. Soit un total d’environ 6 M€ sur deux saisons. À son départ, Giuntoli est remplacé par Comolli, ex-Toulouse : prime à la signature de 950 000 euros et salaire estimé à 3 millions pour la saison 2025-2026, d’abord comme directeur général, puis, à partir de novembre, comme directeur général.
Au total, Arrivabene, Scanavino, Giuntoli et Comolli représentent environ 15 millions d’euros sur cinq saisons. Sur la même période, près de 350 millions d’euros ont été investis sur le marché des transferts, hors ventes, pour conquérir une Coupe d’Italie en 2024.