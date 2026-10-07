Homme du mercato, convoité par les grands clubs. L’excellente saison de Lorenzo Palmisani avec Frosinone et avec l’équipe d’Italie Espoirs, qui a décroché son billet pour la phase finale de l’Euro de la catégorie, est sous les yeux de tous : le gardien né en 2004 est devenu une cible des grandes équipes, surtout de la Juventus, qui pense à lui pour l’avenir. Le « oui, il nous plaît » de Giovanni Carnevali, administrateur délégué de la Juventus, est une confirmation de l’intérêt de la Juve, qui veut construire une équipe toujours plus italienne et a une stratégie pour devancer la concurrence. Le bloquer dès maintenant, peut-être à un prix plus bas qu’en juin prochain, et le laisser à Frosinone jusqu’en juin, pour décider de son avenir à l’été 2027.
La Juventus a choisi Palmisani, de Frosinone : la stratégie. Rumeurs sur l’AC Milan
Palmisani-Juve, la confirmation de l’agent
La confirmation de l’intérêt de la Vieille Dame est arrivée à travers les mots de son agent, Federico Pastorello, interrogé par Sportmediaset : « Si Palmisani est une piste pour la Juventus ? La Juve avait déjà eu une approche cet été, comme beaucoup d’autres clubs étrangers et aussi de Premier League. La Juventus a eu un moment où elle pouvait décider de le prendre comme numéro 12 à placer derrière Vicario, ce qui aurait été une opportunité. Mais un garçon aussi jeune et aussi doué doit jouer… Disons que la Juventus fait partie du groupe des possibilités, puis nous verrons ce qui se passera. »
Les coûts de Palmisani
Quelque chose bouge, malgré les démentis du président de Frosinone, Maurizio Stirpe : « J’entends beaucoup de rumeurs, mais à part les observateurs qui viennent voir les matches, il n’y a rien de concret en termes de demandes effectives. » Palmisani, qui a un contrat expirant en 2031, est évalué à environ 15 millions d’euros. Son salaire s’élève à environ 280 000 euros par an. Des chiffres qui entrent dans les paramètres économiques de la Juventus, qui n’a aujourd’hui aucune certitude dans les buts pour 2027 : Vicario et Grabara (absent toute la saison en raison d’une grave blessure au genou) sont prêtés, Neto a signé un contrat jusqu’en juin. Le seul gardien appartenant au club, Di Gregorio, actuellement à Bournemouth, n’entre pas dans les plans.
Les rumeurs sur l’AC Milan
Ces dernières heures, le nom de Palmisani a été associé à l’AC Milan. À ce jour, l’AC Milan croit en Mike Maignan, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2031 en janvier dernier. Palmisani plaît, mais il n’est pas considéré comme une priorité. D’autant que derrière le Français, il y a Torriani, sur lequel l’AC Milan veut miser pour l’avenir.
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