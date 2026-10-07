La Juventus a choisi Palmisani, de Frosinone : la stratégie. Rumeurs sur l’AC Milan

Homme du mercato, convoité par les grands clubs. L’excellente saison de Lorenzo Palmisani avec Frosinone et avec l’équipe d’Italie Espoirs, qui a décroché son billet pour la phase finale de l’Euro de la catégorie, est sous les yeux de tous : le gardien né en 2004 est devenu une cible des grandes équipes, surtout de la Juventus, qui pense à lui pour l’avenir. Le « oui, il nous plaît » de Giovanni Carnevali, administrateur délégué de la Juventus, est une confirmation de l’intérêt de la Juve, qui veut construire une équipe toujours plus italienne et a une stratégie pour devancer la concurrence. Le bloquer dès maintenant, peut-être à un prix plus bas qu’en juin prochain, et le laisser à Frosinone jusqu’en juin, pour décider de son avenir à l’été 2027.



