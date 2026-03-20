La Juventus et ses propriétaires ont une nouvelle fois investi pour renforcer leur patrimoine immobilier. L'opération, annoncée et confirmée aujourd'hui, a abouti à l'acquisition définitive des terrains sur lesquels a été construit le célèbre J|hotel, ainsi que de l'établissement lui-même qui, jusqu'à présent, était concédé par les autorités piémontaises au Fonds J Village, géré par la société REAR SGR spa.
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La Juventus a acquis les terrains et le JHotel : une transaction de 23 millions d'euros, « une opération qui n'a pas d'incidence sur les investissements futurs »
LE COMMUNIQUÉ ET LES CHIFFRES
Turin, le 20 mars 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (« Juventus » ou la « Société ») annonce qu’aujourd’hui, REAM SGR S.p.A. (société de gestion du Fonds J Village) a accepté l'offre présentée par Juventus pour l'acquisition du bien immobilier appartenant au Fonds J Village, situé à Turin, qui abrite le J|hotel – actuellement loué et géré par la filiale B&W Nest S.r.l. – pour un montant de 23 millions d'euros. Ce montant a été déterminé notamment sur la base d'une expertise spécifique réalisée par des experts tiers.
UNE STRATÉGIE UNIQUE EN EUROPE
Le regroupement de la propriété du bien immobilier et de la gestion du J|hotel – qui, au fil des ans, a connu une nette amélioration de son positionnement, de la satisfaction de sa clientèle et de ses performances globales – permettra d’optimiser certains coûts et d’accroître les synergies de revenus, ce qui permettra de créer de la valeur à réinvestir au profit de l’activité principale de la Juventus.
Grâce à cette opération, la Juventus devient propriétaire – comme peu de clubs au niveau européen – de tous les biens immobiliers stratégiques dans lesquels elle exerce son activité : l’Allianz Stadium (au sein duquel opèrent le Juventus Museum, le Juventus Megastore et le J|medical), le siège social de Continassa, le centre d’entraînement de la Juventus à Continassa, le centre d’entraînement Allianz à Vinovo, le Juventus Creator Lab et, pour compléter le tout, le J|hotel.
La valeur de marché totale de ces actifs immobiliers est aujourd’hui nettement supérieure à leur coût d’acquisition ou de construction (qui s’élève à environ 220 millions d’euros au total au 31 décembre 2025).
OPÉRATION SANS INCIDENCE SUR LES INVESTISSEMENTS FUTURS
La finalisation de l'opération, prévue d'ici la mi-mai, est subordonnée à l'achèvement des activités habituelles de due diligence concernant le bien immobilier et à la conclusion des accords nécessaires à l'opération.
Bien que la Juventus dispose de ressources financières suffisantes pour faire face au paiement du prix, la Société envisagera de financer une partie de cette opération – qui, pour les raisons exposées ci-dessus, n'a pas d'incidence sur les investissements futurs.