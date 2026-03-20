La Juventus a acquis les terrains et le JHotel : une transaction de 23 millions d'euros, « une opération qui n'a pas d'incidence sur les investissements futurs »

Le regroupement de la propriété du bien immobilier et de la gestion du J|hotel – qui, au fil des ans, a connu une nette amélioration de son positionnement, de la satisfaction de sa clientèle et de ses performances globales – permettra d’optimiser certains coûts et d’accroître les synergies de revenus, ce qui permettra de créer de la valeur à réinvestir au profit de l’activité principale de la Juventus.

Grâce à cette opération, la Juventus devient propriétaire – comme peu de clubs au niveau européen – de tous les biens immobiliers stratégiques dans lesquels elle exerce son activité : l’Allianz Stadium (au sein duquel opèrent le Juventus Museum, le Juventus Megastore et le J|medical), le siège social de Continassa, le centre d’entraînement de la Juventus à Continassa, le centre d’entraînement Allianz à Vinovo, le Juventus Creator Lab et, pour compléter le tout, le J|hotel.





La valeur de marché totale de ces actifs immobiliers est aujourd’hui nettement supérieure à leur coût d’acquisition ou de construction (qui s’élève à environ 220 millions d’euros au total au 31 décembre 2025).