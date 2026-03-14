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La Juve s'intéresse à Tonali, Riso se tourne vers la Premier League : « Après la Coupe du monde, Manchester City ou Arsenal pourraient se montrer intéressés »

Giuseppe Riso, agent et avocat de renom, s'est confié à Calcio&Finanza et a évoqué l'avenir de son client Tonali

Giuseppe Riso, célèbre agent et fondateur de l'agence GR Sports, s'est confié lors d'une longue interview accordée à Calcio&Finanza et a abordé divers sujets, notamment ceux liés à ses clients. Parmi eux figure Sandro Tonali, milieu de terrain italien évoluant actuellement à Newcastle et suivi par plusieurs grands clubs, comme la Juventus en Italie.


À la question : « Newcastle est déjà un club de Ligue des champions, mais on dit maintenant que Tonali est dans le viseur de clubs de premier plan, ceux qui visent plutôt à remporter la Premier League, comme Arsenal ou Manchester City », Riso a répondu ainsi : « Exactement, c'était l'objectif dès son arrivée en Angleterre : essayer de faire de lui un joueur vedette. Je pense que c'est le joueur italien qui a l'une des plus grandes valeurs au monde ». 

Et d’ajouter : «S’il brille à la Coupe du monde, City ou Arsenal seront-ils à ses trousses ? Je ne sais pas (rires, ndlr), mais c’est très probable. Tout le monde attend la Coupe du monde, puis mille situations se créent, mais tout commence après la Coupe du monde ». Voici ses autres déclarations :

  • LE TRANSFERT DE TONALI

    « Ce transfert a vu le jour parce qu’un club comme Newcastle (propriété du PIF, le fonds souverain d’Arabie saoudite, ndlr), disposant de moyens financiers illimités, avait décidé d’investir dans Sandro. Nous avons envisagé l’idée de faire évoluer le joueur dans une ligue de niveau supérieur. Si nous étions au courant des paris ? Non, absolument pas, d’autant plus que sinon, nous serions intervenus. Je dois dire que ce transfert s’est finalement révélé être un choix gagnant de ce point de vue. Car tant Newcastle que ses supporters se sont comportés de manière incroyable avec Sandro, en le soutenant sans relâche. En Italie, il a reçu un traitement différent. Pas de la part des supporters du Milan, qui l’ont toujours protégé ».

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  • LA VIE DU PROCUREUR

    « Dans le football, les relations sont primordiales. Et plus on approfondit ses contacts, plus on a de chances de nouer des liens fructueux. Je fais de mon mieux (rires, ndlr), mais je reconnais qu’il n’est pas toujours facile de mettre d’accord des personnalités aussi fortes. Comment devient-on agent ? Il n’y a pas de règle. Il faut saisir les occasions qui se présentent, y croire, et bien sûr travailler dur. »


  • LES DÉBUTS AVEC GALLIANI

    « De mon travail au sein de l'équipe du Giannino à ma rencontre avec Galliani ? Oui, à l'époque, le Giannino (célèbre restaurant milanais, ndlr) était sans doute le lieu de rendez-vous incontournable du marché des transferts et de nombreux présidents. C'était en 2006, et c'est là que tout a commencé. On y trouvait Galliani, les dirigeants et les plus grands footballeurs venus du monde entier. La plupart des affaires passaient par là. On passait des nuits entières à discuter et à négocier de football, et j’ai eu la chance, en servant aux tables, d’écouter et d’apprendre. Lui (Galliani, ndlr) m’a remarqué et m’a donné l’occasion de passer du temps avec lui pour faire des courses, ce qui me permettait d’être près de lui. Avec lui, nous nous rendions dans divers endroits à travers l’Italie, et j’étais chargé de la garde du trophée de la Ligue des champions : nous le déposions dans le restaurant du moment et je veillais à ce qu’il ne lui arrive rien. Au-delà de cette anecdote, la vérité est que j’essayais de suivre Galliani autant que possible pour apprendre. Tous les matins, vers neuf heures, quand il était en vacances à Forte Dei Marmi, il lisait les journaux et buvait son café sur la petite place. Mon objectif était de l’anticiper pour être déjà là. À ce moment-là, la journée et les coups de fil commençaient. J’essayais de comprendre comment il gérait les problèmes et je comprenais certaines dynamiques quelques jours plus tard. Ça a été une véritable université et ça l’est encore aujourd’hui, car dès que j’ai un problème, je le cherche. Chaque fois que tu déjeunes ou dînes avec lui, tu en ressors transformé, car il te donne des conseils ciblés. »

  • LA NAISSANCE DE L'AGENCE

    « Là aussi, c'était sur les conseils de Galliani. Je travaillais déjà un peu comme agent avec un autre agent. À un moment donné, il a fait venir son fils pour travailler avec lui, et Galliani m’a dit : « Quand les enfants s’en mêlent, tout devient plus compliqué. À l’époque, j’avais 27 ans et j’ai commencé à envisager de me mettre à mon compte. Je me suis donc lancé en investissant dans un petit bureau que je partageais avec d’autres personnes. À vrai dire, au début, mon bureau, c’était ma voiture. »

  • MINO RAIOLA

    « À cette époque, le très grand Mino Raiola (manager italo-néerlandais décédé en 2022 et ancien agent, entre autres, de Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli, ndlr) fréquentait lui aussi le Giannino. Je l’observais, je l’admirais et je l’écoutais beaucoup, et il m’a donné un conseil qui a changé ma vie… Un jour, alors que je servais aux tables, il m’a dit : « J’ai entendu dire que tu voulais devenir agent », remarquant que, tout en m’acquittant de mes tâches, j’essayais de rester le plus près possible de Galliani. Et Mino m’a dit : « Si tu veux devenir agent, tu dois te disputer avec Galliani ». Sur le moment, je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire. Ce n’est que quelques mois plus tard, en repensant à cette phrase, que j’en ai compris le sens : il me disait que pour exercer ce métier, il faut savoir se disputer même avec les plus puissants du secteur, et donc avec Galliani. C’est une question de rôles, de couper le cordon ombilical, sinon on ne te reconnaît pas.

  • LES PREMIERS JOUEURS

    «« On parle d’il y a 13 ans. J’avais déjà sous contrat Bryan Cristante, Andrea Petagna et Antonio Caracciolo. Ce sont les premiers joueurs que j’ai recrutés et je suis fier de dire qu’ils sont toujours avec moi aujourd’hui. Caracciolo jouait à Pavie tandis que Cristante et Petagna évoluaient dans l’équipe Primavera du Milan. Au début, on ne gagnait rien, car les premiers vrais contrats pour les footballeurs arrivent plus tard. »

  • PÉNURIE DE TALENTS EN ITALIE

    « En Italie, on constate aujourd’hui un manque de talents, ce qui fait qu’il suffit de peu pour mettre un footballeur en avant dans des situations où il faudrait probablement encore un peu de temps. Je dis toujours la même chose : dans tous les parcours, dans tous les métiers, il y a forcément des hauts et des bas. C’est dans les moments difficiles que l’on reconnaît la valeur d’une personne. »

  • COMMENT LE MARCHÉ DES TRANSFERTS A-T-IL ÉVOLUÉ ?

    « Tout a changé. Autrefois, il y avait ces grands entrepreneurs qui investissaient par passion, avec émotion. Aujourd’hui, la question des fonds est forcément différente. Ils ne se laissent plus emporter par leurs émotions et doivent tenir compte du résultat net. Du coup, bien souvent, ce n’est plus tant du football que de la finance. »

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