La Juve s'intéresse à Tonali, Riso se tourne vers la Premier League : « Après la Coupe du monde, Manchester City ou Arsenal pourraient se montrer intéressés »

Giuseppe Riso, célèbre agent et fondateur de l'agence GR Sports, s'est confié lors d'une longue interview accordée à Calcio&Finanza et a abordé divers sujets, notamment ceux liés à ses clients. Parmi eux figure Sandro Tonali, milieu de terrain italien évoluant actuellement à Newcastle et suivi par plusieurs grands clubs, comme la Juventus en Italie.
À la question : « Newcastle est déjà un club de Ligue des champions, mais on dit maintenant que Tonali est dans le viseur de clubs de premier plan, ceux qui visent plutôt à remporter la Premier League, comme Arsenal ou Manchester City », Riso a répondu ainsi : « Exactement, c'était l'objectif dès son arrivée en Angleterre : essayer de faire de lui un joueur vedette. Je pense que c'est le joueur italien qui a l'une des plus grandes valeurs au monde ».
Et d’ajouter : «S’il brille à la Coupe du monde, City ou Arsenal seront-ils à ses trousses ? Je ne sais pas (rires, ndlr), mais c’est très probable. Tout le monde attend la Coupe du monde, puis mille situations se créent, mais tout commence après la Coupe du monde ». Voici ses autres déclarations :