La Juve s'intéresse à Tonali, Riso se tourne vers la Premier League : « Après la Coupe du monde, Manchester City ou Arsenal pourraient se montrer intéressés »

« De mon travail au sein de l'équipe du Giannino à ma rencontre avec Galliani ? Oui, à l'époque, le Giannino (célèbre restaurant milanais, ndlr) était sans doute le lieu de rendez-vous incontournable du marché des transferts et de nombreux présidents. C'était en 2006, et c'est là que tout a commencé. On y trouvait Galliani, les dirigeants et les plus grands footballeurs venus du monde entier. La plupart des affaires passaient par là. On passait des nuits entières à discuter et à négocier de football, et j’ai eu la chance, en servant aux tables, d’écouter et d’apprendre. Lui (Galliani, ndlr) m’a remarqué et m’a donné l’occasion de passer du temps avec lui pour faire des courses, ce qui me permettait d’être près de lui. Avec lui, nous nous rendions dans divers endroits à travers l’Italie, et j’étais chargé de la garde du trophée de la Ligue des champions : nous le déposions dans le restaurant du moment et je veillais à ce qu’il ne lui arrive rien. Au-delà de cette anecdote, la vérité est que j’essayais de suivre Galliani autant que possible pour apprendre. Tous les matins, vers neuf heures, quand il était en vacances à Forte Dei Marmi, il lisait les journaux et buvait son café sur la petite place. Mon objectif était de l’anticiper pour être déjà là. À ce moment-là, la journée et les coups de fil commençaient. J’essayais de comprendre comment il gérait les problèmes et je comprenais certaines dynamiques quelques jours plus tard. Ça a été une véritable université et ça l’est encore aujourd’hui, car dès que j’ai un problème, je le cherche. Chaque fois que tu déjeunes ou dînes avec lui, tu en ressors transformé, car il te donne des conseils ciblés. »