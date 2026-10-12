IPA Sport
Traduit par
« La Juve était inquiète ! » : Fabio Pisacane lance une pique à Luciano Spalletti après un carton rouge au coup de sifflet final
Pisacane et Spalletti expulsés au coup de sifflet final
L’entraîneur de Cagliari, Fabio Pisacane, et celui de la Juventus, Luciano Spalletti, ont tous deux reçu un carton rouge après le coup de sifflet final du match nul 1-1 de dimanche à l’Unipol Domus. L’altercation a débuté lorsque Pisacane a envoyé le ballon en l’air d’un coup de pied, avant une confrontation tendue avec Spalletti.
L’arbitre Matteo Marcenaro a expulsé les deux entraîneurs, ce qui privera Pisacane du prochain déplacement de Cagliari à Monza.
Pisacane a fait part de sa déception quant à la manière dont s’est achevée leur poignée de main après le match.
- ABACAPRESS
L’entraîneur de Cagliari estime que la Juventus a montré de la peur
Évoquant les tensions au bord du terrain, Pisacane a suggéré que l’inquiétude de Spalletti avant le match témoignait de son respect pour l’excellente forme de Cagliari. « Cela aurait pu se terminer par une accolade. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi, mais Spalletti a donné l’impression hier d’être inquiet », a déclaré Pisacane à DAZN Italia.
« Ce qui s’est passé à la mi-temps n’était pas agréable à voir non plus. Au bout du compte, cela aurait pu se terminer par une accolade. »
« Mais si, à la 6e journée, la Juve craint de ne pas gagner à Cagliari, c’est le signe que nous sommes sur la bonne voie. »
Défendre une organisation défensive et un faible taux de possession
Daniel Maldini a fêté son 25e anniversaire en marquant pour le quatrième match consécutif en Serie A, tirant parti du dispositif compact de Cagliari malgré seulement 28 % de possession. Pisacane a défendu avec fierté la solidité défensive de son équipe face à l’effectif de stars de la Juventus.
« Parfois, les gens soulignent le nombre de tirs que nous concédons, mais cela reste tout à fait dans la norme pour une équipe de notre niveau », a fait remarquer Pisacane.
« Nous concédons des tirs cadrés parce que nous avons des joueurs prêts à se jeter sur tout ce qui arrive vers eux. C’est cet état d’esprit que j’aime voir. »
- LaPresse
Cagliari reste devant la Juventus au classement de Serie A
Ce point arraché de haute lutte permet à Cagliari de rester devant la Juventus au classement de Serie A après six journées, dans la continuité d’un bon début de saison marqué par quatre victoires en six matches.
Pisacane a salué la manière dont son équipe a appliqué le plan de jeu, tout en l’appelant à rester vigilante pour la suite de la saison.
« Ce que je veux dire maintenant, c’est que nous devons garder le moral et rester sur nos gardes », a conclu Pisacane.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles