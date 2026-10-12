L’entraîneur de Cagliari, Fabio Pisacane, et celui de la Juventus, Luciano Spalletti, ont tous deux reçu un carton rouge après le coup de sifflet final du match nul 1-1 de dimanche à l’Unipol Domus. L’altercation a débuté lorsque Pisacane a envoyé le ballon en l’air d’un coup de pied, avant une confrontation tendue avec Spalletti.

L’arbitre Matteo Marcenaro a expulsé les deux entraîneurs, ce qui privera Pisacane du prochain déplacement de Cagliari à Monza.

Pisacane a fait part de sa déception quant à la manière dont s’est achevée leur poignée de main après le match.