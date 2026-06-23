JORDANIE - ALGÉRIE : 1-2



Buteurs : 36' Al-Rashdan (JORD), 69' Benbouali (ALG), 82' Gouiri (ALG).





JORDANIE (4-3-3) : Abulaila ; Nasib, Alarab, Abudahab (remplacé par Obaid 90+1'), Haddad ; Al Rawabdeh, Abu Taha (84e Abuhasheesh), Al Rashdan ; Olwan (90+1e Abuzraiq), Al Tamari (84e Azaizeh), Al Mardi (76e Fakhoury). Sélectionneur : Sellami.

ALGÉRIE (4-4-2) : Zidane ; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (85' Hadjam) ; Zerrouki (46e Bentaleb), Chaibi, Boudaoui (46e Benbouali), Maza ; Mahrez (76e Hadj Moussa), Gouiri (86e Belaid). Sélectionneur : Petkovic.



Arbitre : Vincic.



Avertissements : Zerrouki (Algérie), Abu Dahab (Jordanie)

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