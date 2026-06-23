La Jordanie a frôlé l’exploit et ses premiers points en Coupe du monde, mais l’Algérie, stimulée par les buts de Benbouali (servi par l’inévitable Mahrez) et de Gouiri en seconde période, a renversé la vapeur, gagné 2-1 et repris sa marche vers les seizièmes de finale, effaçant ainsi sa défaite initiale contre l’Argentine.
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La Jordanie a failli créer la sensation, mais elle quitte tout de même la Coupe du monde : l’Algérie a renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 grâce à Gouiri, et garde ainsi une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale
Le classement du groupe J
Pour se qualifier en tant que deuxième du groupe J, il faudra battre l’Autriche, qui compte désormais 3 points, lors de la rencontre directe de dimanche 28 juin. L’Argentine, déjà qualifiée suite à sa victoire 2-0 contre l’équipe dirigée par Rangnick, est désormais certaine de terminer en tête du groupe grâce à ses résultats dans les confrontations directes. La Jordanie devient quant à elle la quatrième formation mathématiquement éliminée de cette Coupe du monde, après Haïti, la Tunisie et la Turquie.
LE RÉCIT
Contre toute attente, c’est la sélection du Moyen-Orient qui ouvre le score à la 36^e minute de la première période. L’ailier droit Al-Rashdan déclenche un tir décisif qui surprend un Zidane peu assuré au premier poteau. L’Algérie, incapable de passer la vitesse supérieure, s’en remet alors à son joueur le plus talentueux et expérimenté : sur corner, Mahrez adresse un centre parfait au second poteau, où Benbouali, profitant de l’absence de sortie du gardien, place une tête puissante et précise. Le pressing final pour décrocher les trois points est finalement récompensé à la 82^e minute : un nouveau corner, une mêlée, et l’ancien Marseillais Amine Gouiri glisse la touche décisive qui offre une victoire vitale aux Renards du Désert.
LE BILAN DU MATCH
JORDANIE - ALGÉRIE : 1-2
Buteurs : 36' Al-Rashdan (JORD), 69' Benbouali (ALG), 82' Gouiri (ALG).
JORDANIE (4-3-3) : Abulaila ; Nasib, Alarab, Abudahab (remplacé par Obaid 90+1'), Haddad ; Al Rawabdeh, Abu Taha (84e Abuhasheesh), Al Rashdan ; Olwan (90+1e Abuzraiq), Al Tamari (84e Azaizeh), Al Mardi (76e Fakhoury). Sélectionneur : Sellami.
ALGÉRIE (4-4-2) : Zidane ; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (85' Hadjam) ; Zerrouki (46e Bentaleb), Chaibi, Boudaoui (46e Benbouali), Maza ; Mahrez (76e Hadj Moussa), Gouiri (86e Belaid). Sélectionneur : Petkovic.
Arbitre : Vincic.
Avertissements : Zerrouki (Algérie), Abu Dahab (Jordanie)
Aucun joueur n’a été exclu.