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La jeune star du Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, hospitalisée après s’être effondrée pour ses débuts en Ligue des champions dans des scènes inquiétantes
Urgence médicale en Espagne
Le monde du football a été laissé en état de choc mardi soir lorsque l’étoile montante de Dortmund, Karetsas, a été transportée à l’hôpital après s’être effondrée lors de ses débuts en Ligue des champions contre Villarreal.
Dans une scène qui a immédiatement suscité l’inquiétude chez les joueurs comme chez les supporters, le milieu de terrain de 18 ans a adressé une passe anodine à un coéquipier avant de montrer visiblement des signes de détresse et de signaler son état à l’arbitre. Il s’est ensuite assis sur la pelouse alors que la gravité de la situation devenait apparente.
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Dortmund donne une mise à jour officielle
Peu après l’incident, le géant de Bundesliga a publié un communiqué officiel afin de faire le point sur l’état du joueur, confirmant que le problème était lié à son système circulatoire. « Konstantinos Karetsas a dû quitter le terrain en raison de problèmes circulatoires », a indiqué Dortmund dans un communiqué. « Kosta va bien dans les circonstances et est en route vers l’hôpital pour des examens complémentaires. »
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, le gardien de Dortmund Gregor Kobel a fait part de l’inquiétude collective du vestiaire tout en restant optimiste quant au rétablissement de son coéquipier. « J’espère et je pense que tout va bien, et j’espère qu’il sera bientôt de retour et en forme avec nous », a déclaré Kobel au diffuseur Amazon Prime.
Un été entre investissements et blessures
Karetsas est arrivé au Signal Iduna Park lors du mercato estival, rejoignant le club aux côtés de son compatriote grec Giannis Konstantelias dans le cadre d’une importante campagne de recrutement axée sur les jeunes talents d’élite. L’ancien international belge chez les jeunes a coûté à Dortmund une indemnité conséquente de 30 millions d’euros (25,7 M£/34,9 M$) pour être arraché à Genk, tandis que Konstantelias a rejoint le club pour 26 M€ (22,3 M£/30,2 M$) en provenance du PAOK. Les deux joueurs étaient censés jouer des rôles essentiels dans la campagne européenne du club cette saison.
Cependant, le club allemand a connu une série noire concernant ses coûteuses nouvelles recrues. Cette nouvelle alerte pour Karetsas fait suite à la terrible nouvelle concernant Konstantelias, dont la saison s’est probablement terminée le mois dernier en raison d’une grave blessure au ligament croisé antérieur subie lors de ses débuts en Bundesliga. La malchance entourant leurs recrues phares de l’été a laissé l’entraîneur Niko Kovac face à d’importants casse-têtes tactiques alors que le calendrier s’intensifie sur la scène nationale comme continentale.
- Getty Images Sport
Guirassy offre une victoire sur le fil
Malgré l’ombre sombre qui planait sur le match à la suite de l’urgence médicale, Dortmund est parvenu à se remobiliser sur le terrain pour décrocher une victoire difficile 3-2 en Espagne. Le match était encore à 0-0 au moment de la sortie de Karetsas, mais la rencontre a fini par s’animer.
Guirassy, qui disputait son 100e match pour le club, a prouvé sa valeur en inscrivant un doublé en fin de match pour assurer le retour des trois points en Allemagne et dépasser au passage le total de Robert Lewandowski. Si ce résultat maintient les ambitions de Dortmund en Champions League sur les rails, la priorité du club reste la santé et le bien-être de Karetsas.
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