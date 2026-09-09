La jeune star du Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, hospitalisée après s’être effondrée pour ses débuts en Ligue des champions dans des scènes inquiétantes

Le monde du football a été laissé en état de choc mardi soir lorsque l’étoile montante de Dortmund, Karetsas, a été transportée à l’hôpital après s’être effondrée lors de ses débuts en Ligue des champions contre Villarreal.

Dans une scène qui a immédiatement suscité l’inquiétude chez les joueurs comme chez les supporters, le milieu de terrain de 18 ans a adressé une passe anodine à un coéquipier avant de montrer visiblement des signes de détresse et de signaler son état à l’arbitre. Il s’est ensuite assis sur la pelouse alors que la gravité de la situation devenait apparente.



