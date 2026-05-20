« Si j’avais su ça avant, j’aurais signé tout de suite », a déclaré le joueur polyvalent de 20 ans sur Sky. Sous la houlette de l’entraîneur Vincent Kompany, Bischof s’est imposé comme un joueur de rotation essentiel. En 37 apparitions, il a passé 1 654 minutes sur la pelouse, inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. « Dans l’ensemble, je suis très satisfait, car j’ai beaucoup appris. Je suis devenu plus polyvalent. »
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« Là, j’ai un peu perdu mon sang-froid » : Tom Bischof revient sur un moment particulier vécu au FC Bayern
Au TSG Hoffenheim, Bischof était avant tout un milieu de terrain central. À Munich, en raison de la concurrence acharnée au poste de milieu défensif — où se disputent le « double six » Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Leon Goretzka —, Kompany l’a principalement aligné comme arrière latéral.
« Je n’aurais jamais imaginé jouer un jour comme arrière gauche ou droit », a expliqué Bischof. « Je pense avoir ainsi apporté une aide précieuse à l’équipe. Au début, j’ai eu un peu de mal à m’y faire. Surtout lors des deux premiers matchs, puis j’ai eu quelques discussions avec Joshua Kimmich, par exemple. Il m’a dit que j’allais avoir ma chance. Ça a porté ses fruits et je suis tout simplement heureux d’avoir pu apporter mon aide à gauche et d’avoir aidé l’équipe. »
Kimmich lui-même était arrivé au FC Bayern en tant que jeune milieu de terrain avant d’être aligné comme latéral, puis de s’imposer au poste de vice-capitaine dans l’axe.
Tom Bischof revient sur son premier but pour le FC Bayern à l'Allianz Arena
En disputant ses premiers matchs en Ligue des champions, Bischof a réalisé « un rêve d’enfant ». « Il était alors très important pour moi de marquer un but à domicile, pour connaître enfin cette sensation », raconte-t-il. Après un doublé lors de la victoire 3-2 sur la pelouse du SC Fribourg début avril, Bischof a enfin ouvert son compteur à l’Allianz Arena lors de la dernière journée, contribuant au 5-1 infligé au 1. FC Cologne. « Je pense que ça se voyait, j’ai un peu péter un câble. Mais il fallait que ça sorte. C’était encore un grand objectif. »
Samedi, il affrontera le VfB Stuttgart avec le FC Bayern en finale de la Coupe d’Allemagne. On ignore encore s’il sera retenu dans la sélection allemande pour la Coupe du monde. « Dans ma tête et dans mon cœur, j’ai fait tout ce que je pouvais, je me suis bien préparé », a-t-il déclaré. « Ce serait un rêve d’y être. » Jeudi à 13 heures, le sélectionneur national Julian Nagelsmann annoncera officiellement sa liste.