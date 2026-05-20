Au TSG Hoffenheim, Bischof était avant tout un milieu de terrain central. À Munich, en raison de la concurrence acharnée au poste de milieu défensif — où se disputent le « double six » Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Leon Goretzka —, Kompany l’a principalement aligné comme arrière latéral.

« Je n’aurais jamais imaginé jouer un jour comme arrière gauche ou droit », a expliqué Bischof. « Je pense avoir ainsi apporté une aide précieuse à l’équipe. Au début, j’ai eu un peu de mal à m’y faire. Surtout lors des deux premiers matchs, puis j’ai eu quelques discussions avec Joshua Kimmich, par exemple. Il m’a dit que j’allais avoir ma chance. Ça a porté ses fruits et je suis tout simplement heureux d’avoir pu apporter mon aide à gauche et d’avoir aidé l’équipe. »

Kimmich lui-même était arrivé au FC Bayern en tant que jeune milieu de terrain avant d’être aligné comme latéral, puis de s’imposer au poste de vice-capitaine dans l’axe.