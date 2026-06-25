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World Cup farcical format GFXGOAL
Mark Doyle

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« La honte de Kansas City » se profile à l’horizon. La rencontre Autriche-Algérie pourrait mettre en lumière le format injuste de la Coupe du monde, un scénario qui pourrait servir les intérêts de Gianni Infantino

Opinion
Coupe du monde
Autriche
Algérie
Algérie vs Autriche
FEATURES

Le 25 juin 1982, « l’esprit sportif est mort », selon The Times. Ce qui devait être un match disputé entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche s’est transformé en un « pacte de non-agression » : les deux équipes ont cessé de jouer dès la seconde mi-temps de leur rencontre de poule à Gijón, assurant ainsi leur qualification commune pour le deuxième tour de la Coupe du monde.

Les Allemands abordaient la rencontre en troisième position du groupe 2, principalement en raison d’une défaite surprise 2-1 face à l’Algérie lors de leur entrée en lice. Une victoire était donc impérative pour les hommes de Jupp Derwall, qui ont d’ailleurs ouvert le score dès la 10e minute à Gijón par l’intermédiaire de Horst Hrubesch.

L’Autriche, déjà vainqueur de ses deux premières sorties, savait qu’une défaite par moins de trois buts d’écart lui assurerait la deuxième place du groupe au goal average aux dépens de l’Algérie, dont le match face au Chili était déjà dans la poche.

N’ayant pas vraiment intérêt à concéder un match nul qui éliminerait ses voisins ouest-allemands, l’Autriche renonce même à attaquer dans les dernières minutes. Le public de Gijón comprend alors le manège et certains spectateurs brûlent des billets en scandant : « C’est truqué ! »

Le commentateur autrichien Robert Seeger a invité les téléspectateurs à éteindre leur télévision, tandis que son homologue allemand Eberhard Stanjek est resté muet. L’ancien international allemand Willi Schulz a ensuite qualifié les 22 joueurs présents sur la pelouse de « gangsters », et, le lendemain, le journal de Gijón El Comercio a publié son compte rendu du match dans la rubrique « faits divers ».

La Fédération algérienne de football (FAF) réclamera bien une enquête, mais la FIFA conclura qu’aucune règle n’a été enfreinte, ce qui la poussera toutefois à modifier le règlement. Depuis le Mondial 1982, les deux dernières rencontres de chaque groupe se jouent donc le même jour et à la même heure. On peut donc s’interroger sur la décision de la FIFA d’exposer le tournoi 2026 en Amérique du Nord à une éventuelle répétition de ce qui reste gravé dans les mémoires comme « la honte de Gijón ».


  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Dans le vestiaire, l’entraîneur martèle : « Chaque idée est une bonne idée. » Un principe simple, mais puissant, qui encourage chaque joueur à proposer ses solutions sans crainte.

    Lors du 75e Congrès de la FIFA, organisé au Paraguay l’an dernier, Gianni Infantino a affirmé que « toute idée est une bonne idée » – une déclaration qui éclaire la raison pour laquelle nous assistons aujourd’hui à une Coupe du monde au format intrinsèquement injuste.

    L’élargissement de 32 à 48 équipes, dicté par l’appât du gain et la quête d’influence, promettait surtout de gonfler les recettes de la FIFA et de ses membres, consolidant ainsi le pouvoir du président. Mais personne ne s’est penché sur les conséquences sportives de cette expansion.

    Ce n’est qu’après des poules particulièrement indécises lors de la Coupe du monde 2022 que Gianni Infantino et son équipe ont réalisé que leur projet initial – 16 groupes de trois équipes en 2026 – risquait de tuer le suspense en phase finale et d’encourager des accords entre sélections, chacune connaissant d’avance le résultat nécessaire pour atteindre les huitièmes.

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  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Format révisé

    « Les phases de groupes ont été exceptionnelles », a reconnu Infantino à Doha. « Jusqu’à la dernière minute du dernier match, on ignorait qui se qualifierait. »

    Et, pour une fois, il avait raison : dans le groupe E, le classement a connu pas moins de neuf changements au cours des deux rencontres de la troisième journée, Japon-Espagne et Allemagne-Costa Rica, logiquement disputées en même temps.

    En conséquence, Infantino a admis que la FIFA devait « revoir ou au moins rediscuter du format », ce qu’elle a fait. En mars 2023, le Conseil de la FIFA a confirmé que les 48 participants à la Coupe du monde 2026 seraient répartis en 12 groupes de quatre.

    « Le format révisé atténue le risque de collusion et garantit que toutes les équipes disputent au moins trois matchs, tout en assurant un temps de repos équilibré entre les équipes en compétition », indiquait un communiqué.

    Malheureusement pour l’instance, ce choix a créé un autre problème, purement mathématique.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Récompenser la médiocrité » : un choix qui interroge.

    Avec un format à 32 équipes, le passage aux huitièmes de finale est simple et équitable : les deux premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour la phase à élimination directe. Chaque sélection connaît précisément sa situation, et les performances d’un groupe n’influencent pas celles des autres, contrairement à ce qui se passe dans la Coupe du monde actuelle.

    L’élargissement à 48 équipes prévu pour 2026 a contraint la FIFA à autoriser les huit meilleures troisièmes à se qualifier afin de compléter le tableau des 32^(es) de finale, une modification aux conséquences prévisibles et néfastes.

    D’abord, des sélections peuvent désormais passer le premier tour malgré deux défaites en trois matchs, situation que l’ancien international écossais Craig Burley a dénoncée en estimant que la possible qualification de son pays grâce à une unique victoire 1-0 contre Haïti « récompense la médiocrité totale ». Plus grave encore, le retour d’un classement des troisièmes, pour la première fois depuis 1994, accroît le risque de collusion que la FIFA avait tenté d’éradiquer en 1982.

    Le match de samedi dans le groupe J entre l’Autriche et l’Algérie en est l’exemple parfait – et pas seulement parce qu’il oppose deux des trois équipes impliquées dans « la honte de Gijón ».


  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Gâcher le spectacle

    Bien que les deux formations aient perdu contre l’Argentine, tête de série du groupe, puis battu la Jordanie, l’Autriche devance l’Algérie grâce à une meilleure différence de buts. Dans des circonstances habituelles, les Algériens devraient donc s’imposer pour décrocher leur billet pour les huitièmes de finale.

    Toutefois, comme elle joue le dernier match de la phase de groupes, la sélection algérienne sait déjà qu’un point à Kansas City lui suffira pour passer au tour suivant.

    Un partage leur garantirait même la deuxième place, donc les Autrichiens n’ont aucune raison de forcer leur jeu. Mieux encore : une défaite pourrait s’avérer stratégique, la FIFA ayant introduit, juste avant le coup d’envoi, une deuxième modification inattendue du format de la Coupe du monde 2026.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’une solidité structurelle douteuse

    Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le critère principal de départage entre équipes à égalité de points en phase de groupes est désormais le résultat de leur confrontation directe, et non plus la différence de buts. Cette règle a entraîné l’élimination prématurée de cinq formations qui auraient pu terminer troisièmes, ce qui contredit l’objectif affiché par la FIFA de réduire le nombre de matchs sans enjeu.

    La Jordanie figure parmi les nations pénalisées par ce changement, ce qui garantit qu’Autriche et Algérie ne pourront pas terminer dernières du groupe J. Conséquence : leur affrontement à Miami perd une bonne part de son enjeu. Pire, au moment du coup d’envoi, le sort des autres groupes sera déjà scellé, et les deux formations connaîtront leurs possibles adversaires en seizièmes de finale, un paramètre susceptible d’influer sur le résultat.

    Pour l’instant, le deuxième du groupe J affronterait l’Espagne, tandis que le troisième pourrait croiser la Suisse. L’Autriche a donc tout intérêt à éviter une rencontre prématurée avec les champions d’Europe en titre et, par conséquent, à ne pas chercher à perdre contre l’Algérie.

    Rien n’indique toutefois que Ralf Rangnick laisserait filer le match ; le problème n’est pas là. En raison d’un format pour le moins discutable, Autrichiens et Algériens se retrouvent dans une situation plus favorable que la plupart de leurs concurrents pour atteindre les huitièmes de finale.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une solution controversée

    Il est important de rappeler que la qualification des troisièmes de groupe expose certains leaders à des adversaires redoutables dès les 32es de finale, créant un tirage inéquitable. La formule la plus équitable serait de revenir à un tournoi de 32 équipes.

    Pourtant, il est bien plus probable que la FIFA opte pour une nouvelle expansion. L’année dernière, le dirigeant uruguayen Ignacio Alonso a ainsi « spontanément lancé » l’idée d’un tournoi exceptionnel à 64 équipes en 2030, pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde.

    Bien que le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ait apporté son soutien à cette idée, elle a rencontré une forte résistance, notamment de la part de l’UEFA et de l’AFC, et ne semble pas non plus rallier une majorité en coulisses à la FIFA, ce qui peut rassurer quelque peu.

    Outre une phase finale encore plus diluée, un tel format représenterait un défi logistique et environnemental plus lourd que l’épreuve actuelle. Toutefois, le fait que Gianni Infantino n’ait pas encore enterré ce projet ne surprend guère : à la FIFA, toute idée est bonne à prendre, aussi discutable soit-elle.

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