« La honte de Kansas City » se profile à l’horizon. La rencontre Autriche-Algérie pourrait mettre en lumière le format injuste de la Coupe du monde, un scénario qui pourrait servir les intérêts de Gianni Infantino

Les Allemands abordaient la rencontre en troisième position du groupe 2, principalement en raison d’une défaite surprise 2-1 face à l’Algérie lors de leur entrée en lice. Une victoire était donc impérative pour les hommes de Jupp Derwall, qui ont d’ailleurs ouvert le score dès la 10e minute à Gijón par l’intermédiaire de Horst Hrubesch.

L’Autriche, déjà vainqueur de ses deux premières sorties, savait qu’une défaite par moins de trois buts d’écart lui assurerait la deuxième place du groupe au goal average aux dépens de l’Algérie, dont le match face au Chili était déjà dans la poche.

N’ayant pas vraiment intérêt à concéder un match nul qui éliminerait ses voisins ouest-allemands, l’Autriche renonce même à attaquer dans les dernières minutes. Le public de Gijón comprend alors le manège et certains spectateurs brûlent des billets en scandant : « C’est truqué ! »

Le commentateur autrichien Robert Seeger a invité les téléspectateurs à éteindre leur télévision, tandis que son homologue allemand Eberhard Stanjek est resté muet. L’ancien international allemand Willi Schulz a ensuite qualifié les 22 joueurs présents sur la pelouse de « gangsters », et, le lendemain, le journal de Gijón El Comercio a publié son compte rendu du match dans la rubrique « faits divers ».

La Fédération algérienne de football (FAF) réclamera bien une enquête, mais la FIFA conclura qu’aucune règle n’a été enfreinte, ce qui la poussera toutefois à modifier le règlement. Depuis le Mondial 1982, les deux dernières rencontres de chaque groupe se jouent donc le même jour et à la même heure. On peut donc s’interroger sur la décision de la FIFA d’exposer le tournoi 2026 en Amérique du Nord à une éventuelle répétition de ce qui reste gravé dans les mémoires comme « la honte de Gijón ».



