La FIFA a notamment publié en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027, annonçant que les sélections pourraient désormais compter 26 joueuses. Cette limite est déjà courante depuis un certain temps dans les grandes compétitions masculines, mais elle n’avait pas encore été largement adoptée dans le football féminin. Wiegman avait ainsi dû se limiter à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois retenir trois joueuses de plus si l’Angleterre se qualifie pour le tournoi au Brésil.

Parmi les décisions à prendre pour les dernières places figure le choix des deux gardiennes qui seront les doublures de Hampton. Les options dont dispose Wiegman à ce poste ont manqué de temps de jeu régulier ces derniers mois, et cela devrait faire la différence au moment du choix. Les transferts estivaux de Khiara Keating à Liverpool et de Sophie Baggaley à Birmingham City augmentent leurs chances, mais Ellie Roebuck semble devoir faire face à une réelle concurrence pour sa place à Aston Villa. Anna Moorhouse, de son côté, s’était détachée de ce groupe en jouant chaque semaine avec Orlando Pride. Son prêt à Manchester City, où elle semble destinée à un rôle de doublure, la ramène toutefois parmi ces candidates.

En défense, la polyvalence de nombreuses joueuses qui semblent les plus susceptibles de figurer dans cette projection du groupe pour la Coupe du monde féminine 2027 rend toujours difficile de savoir sur quelles options Wiegman arrêtera son choix. Concrètement, les six joueuses mentionnées précédemment couvrent déjà tous les postes de la ligne défensive. La question est donc de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur supplémentaire à certains postes elle souhaite avoir à sa disposition.

Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite comme à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est récemment imposée comme une option naturelle au poste problématique d’arrière gauche. La défenseure centrale Lotte Wubben-Moy faisait quant à elle partie des groupes retenus pour l’Euro 2022, la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Cette expérience pourrait peser en sa faveur, même si son temps de jeu à Arsenal entrera également en ligne de compte.

Au milieu de terrain, Erica Parkinson, 17 ans, appelée pour la première fois en équipe première lors de la trêve internationale d’avril en raison des blessures de Toone et Clinton, fait désormais partie des candidates, d’autant qu’elle a obtenu sa première sélection en octobre. Lexi Potter a également fait ses débuts lors du barrage aller-retour contre la Grèce et a fait forte impression en étant titulaire au match retour. Elle pourrait nettement gagner du terrain dans les mois à venir, surtout au vu de ses performances à Chelsea.

Il y a aussi Freya Godfrey, 21 ans, régulièrement présente dans les groupes de l’Angleterre depuis un an et qui a finalement fait ses débuts en octobre. Elle a montré sa polyvalence en évoluant comme piston gauche contre la Grèce. À l’approche de la Coupe du monde, elle espérera continuer à participer à chaque rassemblement de l’Angleterre, comme elle le fait depuis sa première convocation en novembre dernier.

Nombre total de joueuses : 32