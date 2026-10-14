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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traduit par

La hiérarchie des prétendantes à une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde féminine 2027 : Qui sera retenue par Sarina Wiegman l’été prochain ?

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La campagne de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 a officiellement débuté. Jusqu’ici, elle ne s’est pas déroulée comme les Anglaises l’espéraient : leur deuxième place dans le groupe contraint l’équipe de Sarina Wiegman à passer par les barrages. Mais les finalistes de 2023 devraient tout de même participer au tournoi de 2027, même si elles doivent emprunter un chemin plus long.

Alors, si l’Angleterre décroche bien son billet pour le Brésil, qui sera du voyage ? Plusieurs joueuses semblent déjà assurées de figurer dans la liste définitive en juin prochain. Après plus de quatre ans à la tête de l’Angleterre, Wiegman a montré à quelles joueuses elle fait confiance, à quoi ressemblent généralement ses onze de départ en tournoi et quels profils elle privilégie pour compléter son groupe, au-delà des incontournables.

Pour autant, il n’est pas facile de prédire l’intégralité du groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027. De nouvelles joueuses se sont révélées depuis la campagne victorieuse à l’Euro 2025 et, malheureusement, plusieurs autres sont actuellement écartées par des blessures de longue durée.

Alors que la campagne de qualification de l’Angleterre touche à sa fin et que la nouvelle saison de Women’s Super League a commencé, qui semble assuré d’avoir sa place dans le groupe de Wiegman ? Qui doit encore faire ses preuves ? Et qui risque de ne pas être retenu ? GOAL fait le point sur les joueuses dont dispose l’Angleterre avant le tournoi de l’été prochain...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Des choix indiscutables

    Grâce à la stabilité de l’équipe d’Angleterre, à la longévité de Wiegman à sa tête et aux enseignements des précédents grands tournois, on peut déjà tabler avec confiance sur la présence de nombreuses joueuses dans l’avion pour le Brésil l’été prochain, à condition qu’aucune blessure ne les en empêche.

    La capitaine Leah Williamson en fait incontestablement partie, si elle est apte à jouer, tout comme la gardienne titulaire Hannah Hampton. Parmi les autres joueuses qui se sont imposées dans le onze de Wiegman depuis son arrivée figurent Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp et Alessia Russo.

    Alex Greenwood, de son côté, n’est pas toujours titulaire, selon la charnière centrale retenue et le choix au poste d’arrière gauche. Sa capacité à jouer aux deux postes en fait toutefois une présence constante.

    Nombre total de joueuses : 9

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Les autres leaders de Wiegman

    On pourrait aisément défendre la présence de plusieurs joueuses de ce groupe parmi les incontournables citées plus haut. Elles figurent toutefois dans la catégorie inférieure, car leur place dans le onze de départ n’est pas aussi assurée que celle des autres. Il serait néanmoins très surprenant que Wiegman ne sélectionne pas l’une d’elles pour représenter l’Angleterre au Brésil : depuis son arrivée à la tête de l’équipe, elles se sont imposées comme des joueuses de premier plan et des cadres importantes.

    Parmi elles figurent Jess Carter, Esme Morgan et Beth Mead, dont la présence dans les sélections anglaises est aujourd’hui presque toujours acquise, même si Wiegman peut les titulariser ou non selon la façon dont elle organise son équipe. Toutes trois allient qualité, expérience et polyvalence, et devraient jouer un rôle essentiel dans le groupe de 2027.

    Nombre total de joueuses : 12

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tendance positive

    À partir de là, le degré de certitude diminue. Cela dit, les joueuses de cette catégorie gagnent du terrain dans les plans de l’Angleterre et ont donc de très fortes chances d’être de la partie l’été prochain.

    Jess Park affiche une excellente forme depuis son arrivée à Manchester United à l’été 2025 et fait preuve d’une précieuse polyvalence. De leur côté, Laura Blindkilde Brown et Lucia Kendall ont reçu de belles occasions de se montrer de la part de Wiegman et ont véritablement impressionné. Toutes deux peuvent également occuper plusieurs postes au milieu de terrain.

    Maya Le Tissier a elle aussi renforcé sa position ces derniers mois, notamment grâce à ses prestations au poste de piston dans le nouveau système testé par Wiegman.

    Si toutes les quatre poursuivent sur cette lancée, elles devraient participer à la Coupe du monde féminine 2027 en tant que membres importantes de l’effectif, que ce soit comme remplaçantes fiables ou comme joueuses capables de faire la différence en entrant en jeu.

    Nombre total de joueuses : 16

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  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Motif d’inquiétude

    Plusieurs joueuses qui ont été des piliers de l’équipe d’Angleterre ces dernières années connaissent toutefois une trajectoire moins favorable. Il faut se pencher sur leur situation au plus vite, à moins de neuf mois de la Coupe du monde.

    Parmi elles, Ella Toone et Chloe Kelly sont les cas les plus marquants. Wiegman les avait toutes deux écartées de sa dernière sélection, estimant que leurs performances pouvaient être meilleures. Toone a finalement été appelée en renfort pour pallier une blessure lors du rassemblement. La situation de Kelly est particulièrement préoccupante, car elle ne joue pas régulièrement en club.

    Aggie Beever-Jones et Grace Clinton n’ont pas joué un rôle aussi important que Toone et Kelly dans les grands tournois, mais elles étaient régulièrement sélectionnées, ce qui est moins le cas récemment. Toutes deux ont connu de petits pépins physiques qui ont contribué à leur situation. Pour intégrer la sélection pour la Coupe du monde, elles devront toutefois jouer davantage avec leur club et améliorer leurs performances. Le cas de Beever-Jones mérite une attention particulière, compte tenu du manque de profondeur de l’Angleterre au poste d’avant-centre.

    Toutes les quatre bénéficient d’un capital confiance auprès de Wiegman, mais elles pourraient manquer le rendez-vous l’été prochain si leur forme ne s’améliore pas.

    Nombre total de joueuses : 20

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Les dernières places

    La FIFA a notamment publié en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027, annonçant que les sélections pourraient désormais compter 26 joueuses. Cette limite est déjà courante depuis un certain temps dans les grandes compétitions masculines, mais elle n’avait pas encore été largement adoptée dans le football féminin. Wiegman avait ainsi dû se limiter à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois retenir trois joueuses de plus si l’Angleterre se qualifie pour le tournoi au Brésil.

    Parmi les décisions à prendre pour les dernières places figure le choix des deux gardiennes qui seront les doublures de Hampton. Les options dont dispose Wiegman à ce poste ont manqué de temps de jeu régulier ces derniers mois, et cela devrait faire la différence au moment du choix. Les transferts estivaux de Khiara Keating à Liverpool et de Sophie Baggaley à Birmingham City augmentent leurs chances, mais Ellie Roebuck semble devoir faire face à une réelle concurrence pour sa place à Aston Villa. Anna Moorhouse, de son côté, s’était détachée de ce groupe en jouant chaque semaine avec Orlando Pride. Son prêt à Manchester City, où elle semble destinée à un rôle de doublure, la ramène toutefois parmi ces candidates.

    En défense, la polyvalence de nombreuses joueuses qui semblent les plus susceptibles de figurer dans cette projection du groupe pour la Coupe du monde féminine 2027 rend toujours difficile de savoir sur quelles options Wiegman arrêtera son choix. Concrètement, les six joueuses mentionnées précédemment couvrent déjà tous les postes de la ligne défensive. La question est donc de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur supplémentaire à certains postes elle souhaite avoir à sa disposition.

    Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite comme à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est récemment imposée comme une option naturelle au poste problématique d’arrière gauche. La défenseure centrale Lotte Wubben-Moy faisait quant à elle partie des groupes retenus pour l’Euro 2022, la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Cette expérience pourrait peser en sa faveur, même si son temps de jeu à Arsenal entrera également en ligne de compte.

    Au milieu de terrain, Erica Parkinson, 17 ans, appelée pour la première fois en équipe première lors de la trêve internationale d’avril en raison des blessures de Toone et Clinton, fait désormais partie des candidates, d’autant qu’elle a obtenu sa première sélection en octobre. Lexi Potter a également fait ses débuts lors du barrage aller-retour contre la Grèce et a fait forte impression en étant titulaire au match retour. Elle pourrait nettement gagner du terrain dans les mois à venir, surtout au vu de ses performances à Chelsea.

    Il y a aussi Freya Godfrey, 21 ans, régulièrement présente dans les groupes de l’Angleterre depuis un an et qui a finalement fait ses débuts en octobre. Elle a montré sa polyvalence en évoluant comme piston gauche contre la Grèce. À l’approche de la Coupe du monde, elle espérera continuer à participer à chaque rassemblement de l’Angleterre, comme elle le fait depuis sa première convocation en novembre dernier.

    Nombre total de joueuses : 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Les outsiders

    D’autres joueuses pourraient-elles entrer en ligne de compte ? Ce n’est pas impossible. Wiegman a déjà rappelé des joueuses après une longue absence. Elle a emmené Laura Coombs à la Coupe du monde féminine 2023, mettant fin à huit ans d’absence de la joueuse de Manchester City en équipe d’Angleterre. Elle a aussi rappelé Nikita Parris l’an dernier, après plus de deux ans sans sélection pour l’attaquante, même si celle-ci n’a finalement pas été retenue pour l’Euro 2025.

    Qui pourrait donc suivre leur exemple et intégrer le groupe anglais presque à la surprise générale, si le besoin s’en faisait sentir ?

    Millie Turner et Lucy Parker jouent toutes deux régulièrement en WSL et ont gravité autour de la sélection anglaise sous Wiegman. Elles pourraient être les prochaines sur la liste si des blessures touchaient les défenseuses centrales.

    Keira Barry, de son côté, a été convoquée en avril lorsque Godfrey a dû déclarer forfait sur blessure, mais elle a elle-même dû écourter son rassemblement en raison d’un problème à la cheville. Ces pépins sont devenus malheureusement fréquents pour Barry ces dernières années. Elle espère obtenir suffisamment de temps de jeu régulier pour démontrer sa condition physique autant que ses qualités avant la Coupe du monde. Des blessures parmi les autres joueuses offensives pourraient toutefois être nécessaires pour lui ouvrir une place dans l’équipe.

    Au milieu de terrain, Ruby Mace et Maisie Symonds sont deux jeunes espoirs qui ont déjà été convoquées en équipe première. Elles jouent régulièrement en club et ont beaucoup participé aux activités de l’équipe d’Angleterre des moins de 23 ans. Wiegman a souvent puisé chez les moins de 23 ans pour compléter son groupe en cas d’absences, mais aussi pour donner leur chance à de jeunes joueuses méritant de franchir un cap.

    Encore une fois, en l’état actuel des choses, il paraît peu probable que l’une de ces cinq joueuses soit présente en 2027. Parker, Barry et Symonds n’ont d’ailleurs toujours aucune sélection, malgré leur présence dans des groupes de l’équipe première, tandis que Turner et Mace ne comptent qu’une sélection chacune. Toutes ont néanmoins montré leurs qualités en WSL et ont déjà côtoyé la sélection. La situation de Mace, Barry et Symonds pourrait notamment évoluer : toutes trois sont encore très jeunes et pourraient franchir un cap important d’ici l’été prochain.

    Nombre total de joueuses : 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Femmes oubliées

    En quatre ans et demi à la tête de cette équipe, Wiegman a sélectionné 48 joueuses différentes. Six ont depuis pris leur retraite, mais beaucoup d’autres sont encore en activité, certaines en deuxième division anglaise. Toutes ont figuré, à un moment ou à un autre, dans les plans de l’actuelle sélectionneuse de l’Angleterre.

    Parmi elles, beaucoup sont des joueuses expérimentées qui ont depuis perdu leur place dans le groupe au profit de talents plus jeunes, comme Parris, Bethany England et Jordan Nobbs. De leur côté, ni Katie Zelem ni Gabby George n’ont vraiment retenu l’attention de Wiegman lors de leurs rassemblements avec la sélection, malgré les besoins de l’équipe aux postes qu’elles occupent.

    Cette catégorie compte aussi quelques joueuses plus jeunes qui n’ont pas tout à fait confirmé après leur arrivée en sélection anglaise. Ebony Salmon n’a plus été convoquée depuis février 2023, après avoir peiné à marquer régulièrement au fil des années. Katie Robinson, quant à elle, semblait vraiment compter parmi les favorites de Wiegman et avait même été retenue pour la Coupe du monde féminine 2023. Elle s’était rendue en Australie à 20 ans, comme la plus jeune joueuse de la sélection anglaise. Elle n’a toutefois plus été appelée en équipe A depuis septembre de cette année-là, malgré sa présence régulière chez les moins de 23 ans pendant longtemps par la suite.

    Nombre total de joueuses : 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Les absents de longue durée

    Cette projection reste toutefois incertaine en raison de plusieurs joueuses absentes de longue date qui retrouveront les terrains avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2027. Elles peuvent donc encore prétendre à une place dans le groupe, mais il est difficile de les y intégrer pour l’instant.

    Parmi elles, Agyemang est la plus susceptible d’être retenue l’été prochain. L’attaquante a été l’une des révélations de 2025. Elle a marqué seulement 41 secondes après ses débuts avec l’Angleterre, au terme d’une ascension tardive qui lui a ouvert les portes du groupe pour l’Euro. En Suisse, elle a inscrit deux buts lors de la phase à élimination directe et a été désignée meilleure jeune joueuse du tournoi, avant de se blesser au ligament croisé antérieur en octobre. Elle devrait toutefois bientôt retrouver les terrains et espérera reprendre sur sa lancée pour étoffer les options de Wiegman au poste d’avant-centre.

    Trois autres joueuses aux portes de ce groupe ont été écartées des terrains par des blessures au ligament croisé antérieur. Jessica Naz, l’attaquante de Tottenham absente depuis décembre 2025, compte six sélections. L’adolescente Katie Reid n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe nationale A, mais elle figurait parmi les défenseuses centrales les plus en forme du pays lorsqu’elle a été appelée pour la première fois en équipe d’Angleterre en novembre, quelques jours avant l’annonce de sa blessure. Enfin, Ella Morris avait été convoquée juste avant l’Euro 2025 comme solution possible au manque de profondeur au poste d’arrière droite, avant de se blesser au genou pendant ce même rassemblement. Morris a repris la compétition début avril et dispose de beaucoup de temps pour revenir dans la course à une sélection.

    Missy Bo Kearns est une autre absente. Son absence était initialement due à une raison bien plus heureuse. La milieu de terrain d’Aston Villa a annoncé en mars 2026 qu’elle attendait son premier enfant, dont la naissance était prévue en septembre. Mais, à la fin du mois de mars, elle a révélé avoir perdu son bébé. Kearns figurait parmi les réservistes pour l’Euro 2025 et a disputé deux des matches amicaux de l’Angleterre en fin d’année, bénéficiant d’occasions de jouer devant des joueuses comme Blindkilde Brown et Clinton.

    Total : 49