Les sifflets qui ont accueilli Julian Alvarez au stade Metropolitano face à Villarreal n'étaient pas une simple colère passagère du public, mais l'ultime épisode d'un feuilleton estival complexe, dont les protagonistes étaient l'Atletico Madrid et le Barça, et la victime une star qui était encore, il n'y a pas si longtemps, l'idole des supporters. En effet, dès le premier jour du mercato, la position de l'Atletico était claire et ferme : l'Araignée ne portera pas le maillot blaugrana.
Une position affichée par le directeur général Miguel Angel Gil Marin à voix haute et sans détour, mettant fin à toutes les spéculations. Et bien que le joueur lui-même ait pensé, après sa fameuse déclaration lors de la Coupe du monde « le mieux pour tout le monde, c'est un départ. Je veux réaliser mon rêve », que son départ n'était qu'une question de temps, il a débuté la saison sous le maillot des Rojiblancos, et a quitté le terrain à l'écart de ses coéquipiers, sur décision du club afin d'éviter tout accrochage, dans une scène qui a fait le tour du monde. Alors, quelles sont les véritables raisons derrière ce refus catégorique ?