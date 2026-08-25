La première raison est purement sportive. L'Atlético n'a pas seulement fermé la porte au Barça, mais à tout le monde. Les mots de Gil Marín ont été catégoriques : « Nous n'accepterons ni 100, ni 150, ni 200 millions pour Julián », avec le maintien de la clause libératoire faramineuse de 500 millions d'euros.

Pour Diego Simeone, l'équipe a franchi un cap qualitatif cet été avec l'arrivée de grands noms comme Cuti Romero, Hojlund, Kang-in Lee et Grimaldo, en plus d'Arnau Ortiz.

Mais la pièce maîtresse sur laquelle repose le projet de conquête de titres, c'est l'attaque. Et comme l'a dit le Cholo après le match nul face à Villarreal : « Si nous voulons gagner un titre, nous devons être unis et disposer d'attaquants de premier plan. Nous les avons et nous devons les conserver. »

C'est une réalité que confirment les chiffres, puisque Álvarez est aujourd'hui le troisième attaquant le plus cher du monde avec une valeur de 120 millions d'euros selon Transfermarkt, derrière Haaland et Mbappé seulement. Dix buts en Ligue des champions ont mené l'équipe en demi-finale, malgré une blessure à la cheville, ce qui prouve qu'il est irremplaçable dans un marché fou où les prix sont payés avec une majoration de 43 % par rapport à la valeur réelle.

Et en l'absence de toute pression pour vendre au nom du fair-play financier, et avec l'arrivée du fonds Apollo pour élever les ambitions, vendre la star serait un pas en arrière.