Peu de joueurs dans l’histoire du football ont aussi bien défié le temps que la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, devenu le premier homme à marquer lors de six Coupes du monde à l’occasion de l’édition 2026, organisée en Amérique du Nord. Mais la piètre élimination du Portugal face à l’Espagne en huitièmes de finale a marqué le début de la fin de l’une des carrières internationales les plus remarquables de tous les temps.

Ronaldo a fondu en larmes après le match à Dallas : cette défaite signifiait qu’il ne réaliserait jamais son « rêve » de soulever la Coupe du monde. Il gardait toutefois l’espoir de disputer un autre Championnat d’Europe, du moins jusqu’à ce qu’une brouille spectaculaire avec le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, entraîne sa suspension, puis sa retraite internationale.

Ce n’est évidemment pas ainsi que Ronaldo aurait voulu tirer sa révérence, mais la déception devrait vite laisser place à la fierté, tant le joueur de 41 ans a accompli de choses avec son pays, qui n’avait jamais remporté de trophée majeur avant son arrivée sur le devant de la scène.

Alors que Ronaldo fait ses adieux au football international après 146 buts en 234 sélections, deux records, nous classons ses 10 plus grands moments sous le maillot du Portugal...