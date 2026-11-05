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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
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La gloire à l’Euro, les records de buts et les 10 plus grands moments de Cristiano Ronaldo avec le Portugal : le classement

Opinion
C. Ronaldo
Portugal
Coupe du monde
Championnats d'europe

À 41 ans, il a définitivement mis un terme à une carrière internationale jalonnée de moments marquants dès ses débuts.

Peu de joueurs dans l’histoire du football ont aussi bien défié le temps que la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, devenu le premier homme à marquer lors de six Coupes du monde à l’occasion de l’édition 2026, organisée en Amérique du Nord. Mais la piètre élimination du Portugal face à l’Espagne en huitièmes de finale a marqué le début de la fin de l’une des carrières internationales les plus remarquables de tous les temps.

Ronaldo a fondu en larmes après le match à Dallas : cette défaite signifiait qu’il ne réaliserait jamais son « rêve » de soulever la Coupe du monde. Il gardait toutefois l’espoir de disputer un autre Championnat d’Europe, du moins jusqu’à ce qu’une brouille spectaculaire avec le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, entraîne sa suspension, puis sa retraite internationale. 

Ce n’est évidemment pas ainsi que Ronaldo aurait voulu tirer sa révérence, mais la déception devrait vite laisser place à la fierté, tant le joueur de 41 ans a accompli de choses avec son pays, qui n’avait jamais remporté de trophée majeur avant son arrivée sur le devant de la scène.

Alors que Ronaldo fait ses adieux au football international après 146 buts en 234 sélections, deux records, nous classons ses 10 plus grands moments sous le maillot du Portugal...

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10« Fier » de son record de matches disputés

    Après une Coupe du monde 2022 désastreuse pour le Portugal comme pour Ronaldo, de sérieux doutes subsistaient quant à la poursuite de sa carrière en sélection, et même sur l’opportunité de le laisser continuer à jouer. Le nouveau sélectionneur Roberto Martinez n’a toutefois jamais eu l’intention de se passer de lui. Ronaldo a inscrit un doublé lors du premier match de l’Espagnol à la tête de l’équipe, une victoire 4-0 contre le Liechtenstein en mars 2023.

    Ce match a aussi marqué une étape historique pour Ronaldo, devenu le joueur le plus capé de l’histoire du football international.

    « Les records sont toujours une bonne chose, ils me motivent et, comme vous le savez, j’aime battre des records », a déclaré Ronaldo, qui disputait sa 197e rencontre avec le Portugal lors de son premier match des éliminatoires de l’Euro 2024, à l’Estadio Jose Alvalade. « Être le joueur le plus capé de tous les temps, je dois avouer que cela me rend assez fier. Mais je veux aussi disputer beaucoup d’autres matches à l’avenir. »

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9« Génie du football »

    La demi-finale du Portugal face à la Suisse, lors de la première phase finale de la Ligue des nations, se dirigeait vers la prolongation lorsque son numéro 7, source d’inspiration pour son équipe, a décidé de prendre les choses en main, comme si souvent.

    Après avoir ouvert le score à Porto sur coup franc, avant de voir Ricardo Rodriguez égaliser sur penalty, Ronaldo a repris le ballon sans contrôle à environ 13 mètres du but pour redonner l’avantage au Portugal à un peu plus de deux minutes de la fin du temps réglementaire. Puis, alors que les Suisses poussaient pour égaliser, le Portugal est parti en contre et a transmis le ballon à Ronaldo, qui a envoyé une frappe dans le petit filet de Yann Sommer après deux passements de jambes rapides.

    « Pour décrire le jeu de Ronaldo, j’ai déjà employé tant d’adjectifs », a déclaré l’entraîneur Fernando Santos après la victoire 3-1 de son équipe au Dragao en juin 2019. « J’étais son entraîneur en 2003 [au Sporting CP] et je voyais jusqu’où il irait. Il existe des tableaux et des sculptures de génie, et lui est un génie du football. Quand quelqu’un marque trois buts, c’est lui qui fait la différence. »

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-QUALIFIERS-POR-IRLAFP

    8Record absolu de buts

    Le match de qualification du Portugal pour la Coupe du monde 2022 contre l’Irlande tournait mal. Mené 1-0 à domicile, le Portugal avait vu Ronaldo manquer un penalty. Mais l’attaquant est aussi tenace que spectaculaire dans les airs : il a inscrit deux buts de la tête dans les dernières minutes, offrant la victoire à son pays et dépassant Ali Daei pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du football international masculin.

    « Je suis extrêmement heureux. C’est une de plus dans ma carrière, un nouveau record pour mon musée », s’est réjoui Ronaldo après ses 110e et 111e buts pour le Portugal. « C’est une question de motivation et d’envie de continuer à jouer au football. Si nous nous levons chaque jour avec l’ambition de nous motiver et de faire mieux, de rendre les supporters et nos enfants heureux, c’est essentiel. »

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    7Triplé historique

    Ronaldo a connu bien des frustrations en Coupe du monde. Il a participé à six éditions et marqué lors de chacune d’elles, mais n’a disputé qu’une seule demi-finale, en 2006.

    Dans l’ensemble, il a peiné à reproduire l’efficacité remarquable dont il a fait preuve dans les autres compétitions, comme en témoignent ses 11 buts en 27 matches. Trois de ces buts ont toutefois été inscrits face à l’Espagne, lors d’un match de groupe haletant du tournoi de 2018 en Russie.

    Ronaldo a ouvert le score sur penalty après avoir obtenu une décision très généreuse, avant de redonner l’avantage au Portugal (2-1) d’une frappe à ras de terre que David de Gea a mal négociée. Puis, alors que son équipe était menée 3-2 à deux minutes de la fin du temps réglementaire, Ronaldo a fait taire ceux qui critiquaient depuis longtemps sa capacité à tirer les coups francs en envoyant le ballon dans la lucarne espagnole, arrachant ainsi le match nul pour le Portugal.

    « C’est un record personnel », a déclaré aux journalistes le joueur de 33 ans après être devenu le joueur le plus âgé à inscrire un triplé en Coupe du monde.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    6Des larmes de joie

    Un an après son effondrement émotionnel à l’Euro 2024, Cristiano Ronaldo est revenu en Allemagne avec le Portugal pour la phase finale de la Ligue des nations. Cette fois, il a versé des larmes de joie plutôt que de tristesse.

    « Je ressentais [la pression] depuis quelque temps », a déclaré Ronaldo à propos de sa réaction émue après la victoire aux tirs au but contre l’Espagne lors de la finale de la compétition à Munich. « Mais pour la sélection nationale, s’il fallait que je me casse une jambe, je le ferais. Il y avait un trophée en jeu, je devais jouer et j’ai tout donné. »

    Ronaldo a joué un rôle décisif dans le deuxième sacre du Portugal en Ligue des nations. Outre son égalisation contre l’Espagne à l’Allianz Arena, qui a arraché la prolongation, il a marqué lors de la victoire 2-1 en demi-finale face à l’Allemagne, pays hôte, ainsi qu’au match retour du quart de finale contre le Danemark.

    « Gagner pour le Portugal est toujours spécial », a-t-il confié à Sport TV. « J’ai remporté beaucoup de titres avec mes clubs, mais rien ne vaut une victoire pour le Portugal. Alors il y a des larmes, parce que c’est le sentiment du devoir accompli. »

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5Entretenir le « rêve »

    Le Portugal a incontestablement eu de la chance de n’avoir que le pays de Galles à battre pour accéder à la finale de l’Euro 2016. Il faut toutefois reconnaître que l’équipe de Chris Coleman avait créé la surprise face à une Belgique donnée favorite en quarts de finale. La victoire portugaise n’avait donc rien d’acquis, et les Gallois ont muselé Ronaldo pendant les 45 premières minutes à Lyon.

    Mais il est difficile de contenir longtemps un joueur de la trempe de Ronaldo, surtout lorsqu’il peut s’élever aussi haut. Peu après la pause, il a ouvert le score d’une tête sur un centre de Raphael Guerreiro. À peine trois minutes plus tard, Nani a dévié dans le but une frappe à ras de terre de Ronaldo, envoyant ainsi le Portugal en finale.

    « J’ai toujours dit que mon rêve était de remporter un trophée avec le Portugal », a déclaré Ronaldo après la rencontre. « Nous sommes plus près d’y parvenir et je crois que nous allons gagner. Avec beaucoup de travail, d’humilité et cet esprit de sacrifice dont j’ai toujours fait preuve au cours de ma carrière, ce genre de choses est possible. » Et il avait raison !

  • FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    4Une star de la sélection brésilienne est née

    Ronaldo a entamé son premier grand tournoi international en équipe première sur le banc du Portugal. À la fin de l’Euro 2004, il était clair qu’une star portugaise était née.

    Le tournoi s’est évidemment achevé dans la douleur pour le pays hôte, battu 1-0 par la Grèce, invitée surprise de la finale à Lisbonne. Ronaldo avait néanmoins brillamment confirmé sa première saison prometteuse à Manchester United.

    Il n’a inscrit que deux buts. Ronaldo n’avait alors que 19 ans et évoluait encore sur l’aile. Le premier est survenu lors d’une défaite décevante face à la Grèce en phase de groupes. Le second, en revanche, a eu bien plus d’importance. Le Portugal n’avait encore jamais atteint la finale d’un tournoi majeur, mais Ronaldo l’a mis sur la voie de cette première en ouvrant le score d’une tête piquée sur un corner de Deco en demi-finale face aux Pays-Bas.

    Un corner rapidement joué par Ronaldo a également donné à Maniche juste assez de temps et d’espace pour décocher une frappe puissante qui a battu Edwin van der Sar peu avant l’heure de jeu. Cette prestation décisive a convaincu la légende portugaise Luis Figo que l’adolescent était promis à un grand avenir. 

    « Il a suffisamment de qualités pour devenir le meilleur joueur du monde, a déclaré l’ailier du Real Madrid peu après l’Euro 2004. Il pourrait devenir meilleur que tous les joueurs que j’ai vus. »

  • FBL-EURO-2016-MATCH34-HUN-PORAFP

    3Ronaldo à la rescousse

    Futur vainqueur de l’Euro 2016, le Portugal a évité l’élimination dès le premier tour pour deux raisons. D’abord, la décision ridicule de l’UEFA de porter le tournoi à 24 équipes et d’instaurer des huitièmes de finale permettait à quatre équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe de se qualifier pour la phase à élimination directe.

    Ensuite, Ronaldo a tout simplement refusé de s’avouer vaincu.

    Après l’ouverture du score de la Hongrie sur une superbe frappe de Zoltan Gera en début de match, Ronaldo a servi Nani pour l’égalisation juste avant la pause. Le Portugal s’est retrouvé mené deux autres fois en seconde période, mais Ronaldo a répondu à chaque fois, d’abord d’une audacieuse talonnade, puis d’une tête aussi précise que puissante.

    « C’était un match fou », a déclaré le numéro 7 après la qualification du Portugal avec seulement trois points en trois matches. « Il faisait très chaud et c’était très difficile. Nous avons toujours dû courir après le score. Nous nous sommes retrouvés éliminés du Championnat d’Europe à trois reprises, mais l’objectif principal était de passer. » Et le Portugal y est parvenu grâce à Ronaldo.

  • FBL-WC2014-SWE-PORAFP

    2Prendre le dessus sur Zlatan

    Le barrage pour la Coupe du monde 2014 entre le Portugal et la Suède s’est transformé en duel entre deux des meilleurs attaquants du football. Sans surprise, Ronaldo a remporté son affrontement haletant avec Zlatan Ibrahimovic.

    Déjà auteur du seul but du match aller à Lisbonne, Ronaldo a ouvert le score à Solna d’une belle frappe du pied gauche à la 50e minute. 

    Ibrahimovic a égalisé pour la Suède d’une tête sur corner, avant de donner l’avantage à l’équipe à domicile d’un coup franc à ras de terre. Mais Ronaldo n’avait pas dit son dernier mot. Il a de nouveau marqué de son pied faible pour conclure une nouvelle superbe contre-attaque des visiteurs, avant de signer un triplé sensationnel d’une frappe puissante du droit.  

    « Je savais que le Portugal avait besoin de moi lors de ces matches et j’ai montré que j’étais là », a déclaré Ronaldo après la victoire 3-2 du Portugal ce soir-là, et 4-2 sur l’ensemble des deux matches, synonyme de qualification pour le Brésil. « Je n’ai fait que mon travail, comme je le fais ces derniers temps. »

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2016-MATCH51-POR-FRAAFP

    1Capitaine vainqueur de l’Euro, et entraîneur !

    Ronaldo a dû quitter le terrain après seulement 25 minutes de jeu lors de la finale de l’Euro 2016, mais il a tout de même réussi à rester au centre de l’attention jusqu’au coup de sifflet final. Malgré l’épais bandage qui entourait son genou gauche blessé, Ronaldo a refusé de s’asseoir sur le banc. Il a préféré arpenter la zone technique et donner des consignes à ses coéquipiers.

    Le défenseur central Jose Fonte a reconnu par la suite que les joueurs sur le terrain n’avaient guère prêté attention aux gestes de Ronaldo, révélant qu’ils étaient trop concentrés sur leur tâche pour se rendre compte que leur attaquant vedette avait, de fait, endossé le rôle d’entraîneur adjoint. De son côté, le véritable sélectionneur, Fernando Santos, a rejeté l’idée que son capitaine ait sapé son autorité.

    « Ronaldo souffrait plus que tout autre Portugais, et tout ce qu’il m’a dit, c’est : “Nous allons gagner, nous allons gagner” », a déclaré Santos après la victoire surprise 1-0 contre la France, pays hôte du tournoi, à Paris. « Et qu’y a-t-il de mal à cela ? Cela rend-il l’entraîneur trop faible ? C’est un excellent capitaine et le meilleur joueur du monde. »

    Il était difficile, à l’époque, de contester cette dernière affirmation : grâce au but d’Eder en prolongation, Ronaldo remportait le Championnat d’Europe quelques mois seulement après avoir de nouveau connu la gloire en Ligue des champions avec le Real Madrid.

    « C’est un moment unique pour moi », a déclaré le capitaine du Portugal après avoir soulevé son premier trophée majeur en sélection. « C’est quelque chose que je voulais depuis longtemps, depuis 2004. C’est inoubliable. » 