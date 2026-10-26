« Comme ça, vous vous sentez mieux couverts ? » : la réunion au cours de laquelle la Juventus a demandé à Spalletti de changer de système. Gazzetta.it raconte les coulisses du changement de système adopté par la Juventus lors des derniers matches. La salle de réunion de la Continassa ressemble à un petit théâtre où il ne reste plus une place libre, raconte l’édition en ligne du quotidien au papier rose : au centre se tient Luciano Spalletti, avec l’équipe au grand complet devant lui. « Qu’en penses-tu ? » Puis : « Dans quelle configuration vous sentez-vous le mieux couverts ? » L’entraîneur interroge ses joueurs. Ils parlent, discutent et réfléchissent jusqu’à tirer leurs conclusions. C’est ainsi que naît la Juventus avec un milieu à cinq.





Au lendemain de la lourde défaite contre la Lazio à l’Allianz Stadium, et à quelques heures du match européen face à Rennes, intervient le tournant tactique qui sera ensuite adopté lors de la victoire à Lecce.