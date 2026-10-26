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Gianluca Minchiotti
Traduit par

La Gazzetta révèle les coulisses de la réunion au cours de laquelle la Juventus a demandé à Spalletti de changer de système de jeu

Juventus FC
L. Spalletti

Spalletti a noté dans son agenda les points abordés lors de la réunion-confession après le match contre la Lazio, puis en a tiré ses conclusions.

« Comme ça, vous vous sentez mieux couverts ? » : la réunion au cours de laquelle la Juventus a demandé à Spalletti de changer de système. Gazzetta.it raconte les coulisses du changement de système adopté par la Juventus lors des derniers matches. La salle de réunion de la Continassa ressemble à un petit théâtre où il ne reste plus une place libre, raconte l’édition en ligne du quotidien au papier rose : au centre se tient Luciano Spalletti, avec l’équipe au grand complet devant lui. « Qu’en penses-tu ? » Puis : « Dans quelle configuration vous sentez-vous le mieux couverts ? » L’entraîneur interroge ses joueurs. Ils parlent, discutent et réfléchissent jusqu’à tirer leurs conclusions. C’est ainsi que naît la Juventus avec un milieu à cinq.


Au lendemain de la lourde défaite contre la Lazio à l’Allianz Stadium, et à quelques heures du match européen face à Rennes, intervient le tournant tactique qui sera ensuite adopté lors de la victoire à Lecce.

  • Spalletti a noté dans son agenda les différents points de la réunion d’après-match contre la Lazio, puis en a tiré ses conclusions. Résultat ? L’entraîneur de la Juventus a opéré un changement dicté par les impératifs du moment : des points à prendre et le poids des blessures, toujours bien trop lourd. D’ailleurs, l’entraîneur lui-même n’a pas caché, après le match contre Lecce, que cette solution n’était certainement pas sa préférée, rappelle la Gazzetta.


    « Ils ont parlé de ce dont nous avions le plus besoin sur le plan tactique, a-t-il révélé à Sky au sujet de la réunion d’après-match contre la Lazio. Nous avons changé quelque chose en passant à trois milieux de terrain, avec ce 5-3-2, parce que dans des moments comme ceux-ci, tout le monde le sait et je le sais aussi, il faut plus de clarté et plus de solidité. Nous avons choisi la solution la plus solide et, dans cette recherche, nous avons trouvé ce système. Nous en sommes contents, parce que dès le premier instant, dès le premier entraînement, nous avons vu que nous parvenions à retrouver un peu plus d’équilibre collectif. »


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