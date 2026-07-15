Selon *La Gazzetta dello Sport*, la FIGC prépare une refonte approfondie du Club Italia, qui accompagnera la nomination du nouveau sélectionneur pour les quatre prochaines années. Au menu des changements : l’ouverture d’un siège opérationnel au sein de la Ligue de Serie A à Milan, afin de renforcer le dialogue avec les clubs, sous l’égide de Paolo Maldini, directeur technique, et de Leonardo, conseiller.
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La Gazzetta du football italien : la Squadra Azzurra se tourne toujours plus vers Pirlo, et Buffon pourrait faire son retour
BUFFON VA-T-IL REVENIR ?
Selon le quotidien, Gigi Buffon pourrait bientôt retrouver un rôle clé au sein du nouveau projet fédéral. Après avoir quitté la fonction de chef de délégation suite à l’élimination de l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde, l’ancien gardien serait de nouveau sollicité par la direction menée par Giovanni Malagò et Paolo Maldini. Si la fonction traditionnelle de chef de délégation ne serait plus à l’ordre du jour, le nouveau Club Italia pourrait créer des postes de direction où Buffon assumerait des responsabilités majeures.
PIRLO, UN CANDIDAT DE POIDS
Pour le poste de sélectionneur de l’équipe nationale,*La Gazzetta dello Sport*place Andrea Pirlo en pole position. La nouvelle direction veut relancer la Squadra Azzurra en s’appuyant sur des figures emblématiques : Maldini, Pirlo et Buffon, incarnations d’expérience et de crédibilité, seraient chargés de mener une révolution organisationnelle et sportive pour redorer le blason d’une sélection sortie d’une série de résultats décevants et tombée à la 15e place du classement FIFA.
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