Selon le quotidien, Gigi Buffon pourrait bientôt retrouver un rôle clé au sein du nouveau projet fédéral. Après avoir quitté la fonction de chef de délégation suite à l’élimination de l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde, l’ancien gardien serait de nouveau sollicité par la direction menée par Giovanni Malagò et Paolo Maldini. Si la fonction traditionnelle de chef de délégation ne serait plus à l’ordre du jour, le nouveau Club Italia pourrait créer des postes de direction où Buffon assumerait des responsabilités majeures.







