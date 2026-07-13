Selon La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini et Leonardo, respectivement nouveau directeur technique et nouveau conseiller de l’équipe nationale et du Club Italia, envisagent de confier le poste de sélectionneur à Andrea Pirlo. Maldini aurait souhaité l’installer sur le banc du Milan à l’été 2023, tandis que Leonardo l’avait ciblé comme joueur pour le PSG lors de la saison 2011-2012. Âgé de 47 ans, Pirlo entraîne actuellement à Dubaï après avoir dirigé la Juventus (une saison, remportant la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie), le club turc de Karagumruk et la Sampdoria. Selon le quotidien, Pirlo incarne aux yeux du directeur technique de la Nazionale, Maldini, et de Leonardo « ce que doit incarner le sélectionneur d’une équipe nationale qui se fixe pour objectif de reconquérir le monde en 2030 : une connaissance approfondie de l’Italie, du courage, des idées et de l’esprit ».
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La Gazzetta dello Sport révèle que, pour l’équipe nationale italienne, Paolo Maldini et Leonardo envisagent sérieusement Andrea Pirlo. Interrogé sur la possibilité d’engager Pep Guardiola, le président du CONI, Giovanni Malagò, estime que « c’est une idée très importante »
PIRLO EN PREMIÈRE LIGNE
Selon Gazzetta.it, Pirlo tient la corde dans les discussions des derniers jours. En toile de fond, le rêve Guardiola reste d’actualité (les discussions se poursuivent pour tenter de concrétiser le « coup Pep »), tandis que les dossiers Antonio Conte et Roberto Mancini demeurent aussi sur la table. D’ici la fin de la semaine, Maldini et Leonardo feront le point afin de soumettre un nom au président de la FIGC, Giovanni Malagò, qui prendra ensuite en charge la partie contractuelle de l’opération.
Malagò n’exclut pas l’arrivée de Guardiola.
En marge du Match du Cœur, le président de la FIGC, Giovanni Malagò, a clarifié la situation du futur sélectionneur de l’équipe nationale : « Après avoir désigné Maldini, nous avons opté pour Leonardo. Maintenant, nous cherchons l’entraîneur ; il arrivera au plus vite, sans pour autant nous précipiter. Plusieurs points restent à arbitrer avec Maldini et Leonardo, que nous rencontrerons de façon plus précise d’ici quarante-huit heures. En matière de contrats, il y a les desiderata et il y a la réalité. Soyons clairs : à partir de demain, nous entrerons dans la phase opérationnelle de sélection du candidat. Guardiola ? Personne ne peut affirmer que Pep n’est pas une option très sérieuse ; encorefaut-il vérifier s’il est le profil idéal et si l’entente est au rendez-vous… »
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