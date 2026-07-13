Selon La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini et Leonardo, respectivement nouveau directeur technique et nouveau conseiller de l’équipe nationale et du Club Italia, envisagent de confier le poste de sélectionneur à Andrea Pirlo. Maldini aurait souhaité l’installer sur le banc du Milan à l’été 2023, tandis que Leonardo l’avait ciblé comme joueur pour le PSG lors de la saison 2011-2012. Âgé de 47 ans, Pirlo entraîne actuellement à Dubaï après avoir dirigé la Juventus (une saison, remportant la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie), le club turc de Karagumruk et la Sampdoria. Selon le quotidien, Pirlo incarne aux yeux du directeur technique de la Nazionale, Maldini, et de Leonardo « ce que doit incarner le sélectionneur d’une équipe nationale qui se fixe pour objectif de reconquérir le monde en 2030 : une connaissance approfondie de l’Italie, du courage, des idées et de l’esprit ».