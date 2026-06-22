Un départ de Manchester City pourrait-il résoudre le problème ? Cette hypothèse prend de l’épaisseur depuis que BBC Sport a révélé, lundi, que Keating a rejeté une nouvelle offre de prolongation. Son contrat actuel expire l’été prochain et plusieurs clubs de WSL se seraient déjà renseignés sur sa situation, l’article précisant que la joueuse de 21 ans « est dans l’incertitude quant à son avenir ».

Interrogée par GOAL le mois dernier au sujet de son manque de temps de jeu lors de la saison 2025-2026, elle a confié : « C’est frustrant. Tout le monde veut jouer, donc ne pas disposer de plus de minutes en championnat est décevant, mais d’autres opportunités se présenteront. Il y a toujours moyen de progresser et, en Coupe, j’ai pu saisir mes occasions.

« J’ai toujours su rester prête. C’était pareil avec l’équipe d’Angleterre pendant l’Euro : j’étais remplaçante, mais Sarina veillait à ce que je sois prête. Avec Karen Bardsley et Ellie Roebuck, j’ai dû faire preuve de patience. Au final, je suis là pour faire mon travail, alors je me préparerai toujours du mieux possible, quoi qu’il arrive. »