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La gardienne de but anglaise Whenua Keating refuse de prolonger son contrat avec Manchester City, alors que d’autres clubs de la WSL s’intéressent à elle et que son engagement entre dans sa dernière année
Une période difficile suit souvent une grande percée
Keating a émergé à Manchester City lors de la saison 2023-2024, s’imposant comme gardienne titulaire malgré son jeune âge et devenant la plus jeune lauréate du Gant d’or de la WSL avec neuf clean sheets. Ses performances lui ont ouvert les portes de la sélection anglaise.
Néanmoins, son temps de jeu s’est réduit les saisons suivantes : 12 titularisations en 2024-25, contre 22 l’exercice précédent, puis seulement quatre en WSL la saison dernière. Titulaire en FA Cup, elle a mené City vers une victoire 4-0 contre Brighton en finale, avant de déclarer forfait pour le match décisif en raison d’une commotion cérébrale.
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Conséquences au niveau international
Cette situation a également eu un impact sur sa carrière internationale : Keating a été écartée de certaines sélections de Sarina Wiegman en 2026 en raison de son manque de temps de jeu. La jeune femme de 21 ans faisait partie de l’équipe qui a remporté un deuxième titre consécutif de championne d’Europe en Suisse l’été dernier, en tant que doublure de la gardienne titulaire Hannah Hampton, et elle a fait ses débuts avec les Lionesses quelques mois plus tard à l’Etihad Stadium.
Elle n’a toutefois plus été sélectionnée depuis ce match d’octobre, parfois en raison de blessures, parfois en raison de son manque de temps de jeu en club. Elle espère que la situation évoluera au cours de l’année à venir, alors que se profile la Coupe du monde féminine 2027.
Keating refuse un nouveau contrat avec Manchester City
Un départ de Manchester City pourrait-il résoudre le problème ? Cette hypothèse prend de l’épaisseur depuis que BBC Sport a révélé, lundi, que Keating a rejeté une nouvelle offre de prolongation. Son contrat actuel expire l’été prochain et plusieurs clubs de WSL se seraient déjà renseignés sur sa situation, l’article précisant que la joueuse de 21 ans « est dans l’incertitude quant à son avenir ».
Interrogée par GOAL le mois dernier au sujet de son manque de temps de jeu lors de la saison 2025-2026, elle a confié : « C’est frustrant. Tout le monde veut jouer, donc ne pas disposer de plus de minutes en championnat est décevant, mais d’autres opportunités se présenteront. Il y a toujours moyen de progresser et, en Coupe, j’ai pu saisir mes occasions.
« J’ai toujours su rester prête. C’était pareil avec l’équipe d’Angleterre pendant l’Euro : j’étais remplaçante, mais Sarina veillait à ce que je sois prête. Avec Karen Bardsley et Ellie Roebuck, j’ai dû faire preuve de patience. Au final, je suis là pour faire mon travail, alors je me préparerai toujours du mieux possible, quoi qu’il arrive. »
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Un départ de Manchester City se profile-t-il ?
Keating pourrait bientôt mettre ses qualités au service d’un autre club de WSL, où elle espère retrouver un temps de jeu régulier, celui-là même qui l’avait vue briller lors de la saison 2023-2024. À l’époque, elle évoluait déjà sous les ordres de Gareth Taylor, désormais à la tête de Liverpool, club qui cherche justement une gardienne cet été.
Jennifer Falk a réalisé un excellent travail pour les Reds après son arrivée en prêt en provenance de Hacken en janvier, jouant un rôle clé pour aider le club à éviter la relégation alors qu’il était ancré en bas du classement à Noël. Cependant, bien que Liverpool ait souhaité conserver l’internationale suédoise, aucun accord n’a pu être trouvé, selon BBC Sport.
Si Liverpool peut déjà compter sur Rachael Laws, Faye Kirby et Rafaela Borggrafe, cette dernière a passé la seconde partie de la saison en prêt, Laws n’a plus joué pour le club depuis mai 2025 et Kirby a perdu sa place au profit de Falk dès son arrivée en janvier.