Liverpool a frappé fort pour s’assurer sa prochaine génération de talents en finalisant le recrutement de Brughmans en provenance du club belge de Genk. Le joueur de 18 ans, qui culmine à 2,01 m, est devenu l’un des jeunes espoirs les plus commentés du football européen, et Liverpool a agi rapidement pour écarter l’intérêt d’autres prétendants.

Le club a officiellement annoncé que nous avons trouvé un accord pour signer le gardien Brughmans en provenance du KRC Genk, ce qui constitue une nouvelle arrivée importante dans le développement de l’effectif.

Brughmans a déjà montré sa qualité cette saison, en débutant les quatre matches nationaux de Genk et en prouvant pourquoi il est considéré comme une future star internationale. S’il a déjà représenté la Belgique à différents échelons de jeunes, ce transfert en Premier League représente une étape importante dans la trajectoire de sa carrière.