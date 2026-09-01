AFP
Traduit par
La future star est assurée ! Liverpool boucle la signature à 30 M£ du gardien belge prodige Lucca Brughmans en provenance de Genk
Un investissement à long terme dans le secteur des gardiens de but
Liverpool a frappé fort pour s’assurer sa prochaine génération de talents en finalisant le recrutement de Brughmans en provenance du club belge de Genk. Le joueur de 18 ans, qui culmine à 2,01 m, est devenu l’un des jeunes espoirs les plus commentés du football européen, et Liverpool a agi rapidement pour écarter l’intérêt d’autres prétendants.
Le club a officiellement annoncé que nous avons trouvé un accord pour signer le gardien Brughmans en provenance du KRC Genk, ce qui constitue une nouvelle arrivée importante dans le développement de l’effectif.
Brughmans a déjà montré sa qualité cette saison, en débutant les quatre matches nationaux de Genk et en prouvant pourquoi il est considéré comme une future star internationale. S’il a déjà représenté la Belgique à différents échelons de jeunes, ce transfert en Premier League représente une étape importante dans la trajectoire de sa carrière.
- Getty Images
Détails financiers et structure du contrat
Le montage financier mis en place pour faire venir Brughmans à Anfield est conséquent, ce qui reflète la haute estime dans laquelle il est tenu par la cellule de recrutement du club. En détaillant les contours du transfert, il a été noté que le package de 30 M£, dont une large part repose sur des bonus, signifie que l’indemnité fixe est nominale, protégeant les intérêts de Liverpool tout en récompensant Genk si le joueur atteint certains objectifs de performance précis.
Concernant son engagement avec le club, Brughmans a signé un contrat de six ans, qui le lie à Liverpool au moins jusqu’en 2032. Le club a confirmé que l’adolescent va désormais retourner à Genk pour toute la saison 2026-2027. Ce prêt constitue une phase de développement cruciale, permettant à Brughmans d’accumuler des apparitions en équipe première et de gagner en expérience européenne avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers à l’été 2027.
Planification de l’après-Alisson
Le timing de la signature de Brughmans est particulièrement pertinent compte tenu de l’état actuel de l’effectif des gardiens de Liverpool. Si Alisson Becker reste l’un des meilleurs gardiens du monde, son contrat doit expirer l’été prochain, ce qui soulève inévitablement des questions sur l’avenir du poste à long terme.
Avec Giorgi Mamardashvili déjà sous contrat, aux côtés de Freddie Woodman et Vitezslav Jaros, l’arrivée de Brughmans apporte une sécurité supplémentaire à l’effectif. En s’attachant dès maintenant les services de Brughmans, Liverpool anticipe en réalité l’avenir à un poste notoirement difficile à pourvoir avec une qualité d’élite.
- AFP
La stratégie de recrutement mondiale continue de porter ses fruits
Le recrutement de Brughmans est le dernier exemple en date de la politique agressive de Liverpool pour attirer de jeunes talents venus des quatre coins du monde. Plus tôt cette année, le club avait fait les gros titres en recrutant le défenseur sénégalais Mor Talla N'diaye et le défenseur central autrichien Ifeanyi Ndukwe, tous deux remarqués lors de la Coupe du monde U17 au Qatar.
Cette attention portée à la tranche d’âge des 16-19 ans a également entraîné l’arrivée du gardien hongrois Armin Pecsi, qui passe actuellement la saison en prêt au TSV Hartberg, ainsi que du milieu colombien Samuel Martinez.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles